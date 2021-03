Počitniška dežela vabi: potopite se v svet umetnosti, kulture, arhitekture in narave

Živimo v izjemnih, nenavadnih časih, obdobju, ko lahko v veliki meri potujemo le v sanjah, s pomočjo naše domišljije in novodobnih tehnologij. Sreča v nesreči je, da se z zadnjimi lahko opravimo kamorkoli si želimo. Nemčija je dežela mnogoterih obrazov, ki vas bo vedno znova presenetili. Če jo želite doživeti, lahko veliko njenih zanimivosti odkrijete že iz udobja doma. Ste vedeli, da zdaj veliko nemških muzejev ponuja tudi virtualne oglede? Na ta način lahko odkrivate tudi umetnost in kulturo , obenem občudujete nekatere arhitekturne znamenitosti . Ne gre pa spregledati niti virtualnega ogleda naravnih danosti počitniške dežele Nemčije.

Sanjarite o pohodu po neokrnjeni naravi, o kolesarjenju po prekrasnih pokrajinah, o dozi adrenalina, o čudovitih panoramskih razgledih, kristalno čistih jezerih, o piknikih ob reki in sprehodih v hribe? Kaj pa o srednjeveških uličicah, pa čudovitih in očarljivih mestih ter urah preživetih v kavarnah, restavracijah, z okušanjem okusne hrane? Želite ponovno odkrivati svetovno znane znamenitosti in neverjetno arhitekturo, kraljevske palače, pravljične gradove, zgradbe prežete z zgodovino? Sanjate po ponovem ustvarjanju spominov, ki bodo trajali vse življenje, o spoznavanju nove kulture, umetnosti iz gledališč in muzejev, baleta in opere?

Vsi upamo, da bomo kmalu raziskali nove svetove, do tokrat pa lahko svet raziskujemo tudi virtualno. Pri Nemški turistični organizaciji so zbrali več kot 100 unikatnih, virtualnih izkušenj iz počitniške dežele Nemčije. Morebiti so nekatere s seznama že nekaj časa na vaši prioritetni lestvici, nekatere pa boste po videnem zagotovo želeli dodati.

Pestra ponudba virtualnih doživetij Lagoden pohod po okraju Berchtesgadener Land mimo kristalno čistih jezer v objemu gora; glasbeno obarvan večer na koncertu v Berlinski filharmoniji; sprehod po živahnem središču Hamburga z okusnim franzbrötchenom v roki. Žal takšna doživetja trenutno niso mogoča, vsaj ne v fizični obliki; na voljo pa je vse več ponudb za virtualna doživetja, ki nas navdihujejo in nam krajšajo čas do pravih počitnic. Če vas že od nekdaj zanima, kako je živel Ludwig van Beethoven ali kakšne lepote v sebi skriva prečudoviti grad Neuschwanstein kralja Ludvika II., potem so virtualni ogledi prava stvar za vas. Potopite se v svet umetnosti, kulture, arhitekture in narave počitniške dežele Nemčije!

Berchtesgadener Land, Kraljevo jezero © Berchtesgadener Land Tourismus/ Marika Hildebrandt

Hamburg, Filharmonija na Labi © www.mediaserver.hamburg.de/Thies Raetzke

Uživajte v predstavi narave

Zugspitze je z 2.962 metri nadmorske višine najvišja gora v Nemčiji. Z vrha lahko občudujete čudovit pogled na več kot 400 gora v štirih državah. Ste vedeli, da lahko v tem prekrasnem razgledu uživate tudi od doma? Občudujte ga skozi panoramsko kamero na vrhu Zugspitze. Bi si namesto tega raje ogledali osupljiv videoposnetek smaragdnega Kraljevskega jezera v nacionalnem parku Berchtesgaden? Tako ali drugače ste prisrčno vabljeni na virtualno popotovanje po najlepših nemških pokrajinah!

Najvišji nemški vrh Zugspitze © gettyimages/ Björn Kindler

Berchtesgaden, Kraljevo jezero © Getty Images/ DieterMeyrl

Umetnost od antike do moderne

Za ljubitelje umetnosti in tiste, ki to želijo postati, počitniška dežela Nemčija ponuja nekaj vrhunskih virtualnih doživetij. Antično umetnost v berlinskem muzeju Pergamon (Pergamonmuseum) zdaj lahko občudujete tako, da se virtualno sprehodite po razstavnih sobah in si ogledate eno najpomembnejših zbirk rimske in grške umetnosti na svetu. Vas bolj zanima sodobna umetnost? Potem se podajte na virtualni ogled Nove pinakoteke (Neue Pinakothek) v Münchnu. Tam so na ogled dela Pabla Picassa in Andyja Warhola.

Pergamonmuseum, Berlin: Ištarina vrata; Berlinski državni muzeji (Staatliche Museen zu Berlin) © Muzej prednjeazijskih kultur (Vorderasiatisches Museum)/ Olaf M. Teßmer

Münchenska Pinakoteka moderne (Pinakothek der Moderne) © www.nicanorgarcia.com / Nicanor Garcia

Virtualno potovanje v svet nemške kulture

Virtualno popotovanje v svet nemške kulture lahko pričnete z obiskom enega najbolj obiskanih muzejev glasbe na svetu - Beethovnove hiša v Bonnu, Beethovnovem rojstnem kraju. Odpravite se na 360-stopinjski virtualni ogled in pobliže spoznajte velikega človeka in umetnika Ludwiga van Beethovna.

Povsem drugačno, a prav tako razburljivo doživetje ponuja Muzej Porurja (Ruhr Museum) v Essnu. Stopite v časovni stroj in odpotujte v dobo premoga. Poučite se o takratni premogovniški tehnologiji, vplivu na okolje, pa tudi o družbenih spremembah, ki jih je s seboj prinesla industrija.

Beethovnova hiša © Beethoven Haus Bonn David Ertl

Unescovo kulturno dediščino zdaj lahko občudujete tudi virtualno

Nemčija se ponaša s kar 46 znamenitostmi na Unescovem seznamu naravne in kulturne dediščine. Med njimi so arhitekturne in umetniške mojstrovine, slikovite kulturne krajine in parki, edinstvena naravna območja ter znamenitosti, ki pričajo o družbenem in tehnološkem razvoju. Mnoge od njih lahko obiščete tudi virtualno.

Želite čas preživeti kot virtualni gost v Goethejevi hiši ali Nietzschejevem arhivu v Weimarju? V Hildesheimu lahko virtualno obiščete tudi cerkev sv. Mihaela, eno najlepših zgodnjeromanskih cerkva v Nemčiji, in hildesheimsko stolnico – obe od leta 1985 spadata med svetovno kulturno dediščino.

Hildesheim, cerkev sv. Mihaela, Unescova svetovna dediščina © Lookphotos Günther Bayerl

Odkrijte nemške arhitekturne znamenitosti - skok v zgodovino z arhitekturnimi znamenitostmi

Vsak zgodovinski razvoj Nemčije je spremljalo pojavljanje novih arhitekturnih trendov in idej, ki se skozi zgodovino unikatno odražajo.

Nedvomno si velja ogledati znameniti hamburški Speicherstadt – arhitekturna mojstrovina, zgrajena na okoli 3,5 milijona hrastovih pilotov in od leta 2015 uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine. Zdaj Speicherstadt lahko obiščete tudi virtualno, ob tem pa spoznate tudi njegovo zgodovino.

Bi namesto tega raje šli na obisk h kralju Ludviku II.? Podajte se na virtualni ogled pravljičnega Neuschwansteina, na katerem vas bodo očarali romantični detajli tega prečudovitega gradu.

Hamburški Speicherstadt, Unescova svetovna dediščina © Hamburg Tourismus GmbH Ingo Boelter

Grad Neuschwanstein © Pixabay

Prisluhnite zvokom Nemčije

S katerimi zvoki povezujete Nemčijo? Morda s klasično glasbo, kot je Beethovnova Peta simfonija? Če tudi vi obožujete glasbo, se nam pridružite na virtualnem ogledu koncertne dvorane v Berlinski filharmoniji in prisluhnite enemu od več kot 600 koncertov iz zadnjih desetih let. Bi morda raje uživali v sodobni klubski glasbi berlinskih DJ? Na platformi United We Stream lahko prisluhnete številnim prenosom v živo z nemške didžejske scene.

Beethovnova partitura na starem papirju © Pixabay

Bonn, godalo © Beethoven Jubiläums Gesellschaft gGmbH/ Sonja Werner

Tradicionalni recepti, ki jih lahko pripravite doma

V duhu virtualnega popotovanja, lahko pripravite tudi za razvajanje brnončic. Specite si okusno svinjsko kračo na bavarski način ali pa dišeče hamburške kolačke franzbrötchen. Okus Nemčije si lahko s tradicionalnimi recepti pričarate kar doma. Vsaka nemška zvezna dežela ima svoje kulinarične specialitete, od turinških cmokov, katerih zgodovina sega vse do začetka 19. stoletja, do slastne švabske čebulne pite, ki jo tradicionalno postrežejo z vinom iz Baden-Württemberga.

Domači kolački franzbrötchen s skodelico kave © gettyimages, Westend61

Čebulna pita in pivo © getty images, ManuWe

Sanjajmo še malo ...

Jasno je, da virtualna ponudba ne more nadomestiti pravega potovanja v drugo deželo, okušanja lokalne kuhinje, spoznavanja domačinov ter odkrivanja tamkajšnjih znamenitosti in skritih kotičkov. Že zdaj pa lahko o potovanju sanjarimo, ga načrtujemo in si predstavljamo, kako bo vse to doživeti v živo. Tačas pa lahko zbiramo zamisli, se naučimo kaj novega in za trenutek pobegnemo vsakdanu.