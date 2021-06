Nepozabni trenutki na potovanju od Koroške do Kolpe

Odkrivanje manj znanih kotičkov Slovenije se približuje zadnji tretjini. Pred nami sta še dve oddaji, ki ju bosta Aleš in Igor Novak začinila s svojim humorjem, pokazala nam bosta še dve regiji, ki ju moramo nujno uvrstiti na svoj seznam počitniških destinacij ali točk za dnevne izlete. Kam se bosta s Citroënovim Berlingom odpravila v peti in šesti oddaji, naj do prihodnjič ostane še skrivnost. Katere kraje pa bi vi svetovali, naj obiščeta brata Novak?

Razdalja, ki sta jo prevozila z Berlingom: približno 50 kilometrov.

Prvi izletniški dan S kavča na plano ni bil namenjen odkrivanju znanih slovenskih draguljev, kot sta Bohinj in Bled ali pa obmorskih krajev, čeprav tudi tem ne smemo delati krivice in jih zapostavljati, saj so vredni vse naše pozornosti. Mahnila sta jo v enega najmanj obiskanih koncev Slovenije – na Koroško – in se najprej zavihtela na vratolomni spust po jeklenici Olimpline. Tako divji začetek potovanja po Sloveniji si lahko zamislita le dva, ki res obožujeta adrenalinske podvige. Po divjanju nad dolino v okolici Črne na Koroškem sta odkrivala lepote podzemlja pod Peco. Rudnik Mežica je prirejen za obiskovalce, ki lahko nekdanje rudniške rove odkrivajo z gorskimi kolesi in s čolnom. Jamska jezera so res nekaj posebnega in so velik vtis naredila tudi na Aleša in Igorja. Občudovanju se pridružujemo tudi mi.

Razdalja, ki sta jo prevozila z Berlingom: približno 60 kilometrov.

Kdo ne obožuje kopanja pod milim nebom, v topli termalni vodi in to na začetku pomladi, ko so zunanje kopalne vode še čisto premrzle za pravo uživanje? Novakova sta se s Koroške odpravila v Posavje. Najprej sta si privoščila toplo kopel v naravnih toplicah Klevevž, kjer voda nikoli ni hladnejša od 20 stopinj Celzija. Klevevške toplice se nahajajo nekaj minut vožnje severno od Šmarjeških toplic. Žreb je določil njuno naslednjo točko: kip Melanije Trump, ki ga je po idejni zasnovi ameriškega umetnika Brada Downeyja izdelal domači ustvarjalec Aleš Župevc. Nato ju je pot odnesla severovzhodno od Sevnice, kjer obiskovalce pričaka prava dežela slapov – izhodišče so Jablance, od koder vodi pot do slapa Bojanca, od tam do slapa Pekel, mimo vasi Puste Ložice je še slap Ubijavnik in od tam mimo Dobrove še zadnji – slapa Bojavnik. Želja po kulturnih lepotah Slovenije ju je pripeljala v vsebinsko in estetsko zelo bogat Grad Brežice, kjer ima sedež brežiški muzej z izjemno viteško dvorano, kjer se lahko tudi poročite. Ker sta bila ravno v bližini nuklearne elektrarne Krško, sta si omislila še ogled jedrskega reaktorja, ki sicer že 55 let stoji blizu Ljubljane, v Podgorici.

Kočevska: med medvedi, belimi orli in ledenodobnimi lovci

Razdalja, ki sta jo prevozila z Berlingom: približno 90 kilometrov.

Tudi Kočevska si deli podobno usodo kot Koroška: je med turistično manj obiskanimi regijami, ki pa obiskovalca popolnoma očara s svojimi lepotami in drobnimi zakladi. Eno takšnih zanimivosti so Željnske jame, ki so vpisane na seznam najpomembnejše naravne dediščine Slovenije. Ledenodobni lovci so jih naselili že v paleolitiku. Le pol ure iz vasi Željne je mogočen grad Kostel, kjer organizirajo veliko zanimivih aktivnosti. Grad velja za drugega največjega v Sloveniji, takoj za celjskim, ponuja pa čudovite razglede na dolino Kolpe. Za ljubitelje naravnih znamenitosti in gibanja v naravi pa je več kot priporočljiv obisk Reškega jezera pri Kočevski Reki, kjer lahko veslamo in se sprehajamo po številnih poteh v okolici. Za konec sta se preizkusila še kot konjerejca, ko sta na Ranču Marina nahranila in očistila nekaj konjev.

Bela krajina: prava južna lepotica

Razdalja, ki sta jo prevozila z Berlingom: približno 44 kilometrov.

Bela krajina je idealna za sanjarjenje, saj vsi pravijo, da se tukaj čas ustavi. Po hitrem postanku ob nekdanjem vojaškem letalu pri vasi Otok sta odhitela k izviru reke Krupe, ki bolj spominja na modro laguno kot izvir reke. V bližini sta našla nekdanji tempelj, posvečen perzijskemu bogu svetlobe Mitreju. Pri Rožancu so mu postavili oltar, kjer so potekala žrtvovanja živali, kar je ovekovečeno tudi na kamnitem reliefu. Pot ju je vodila še na hrib Sveti Križ, kjer pa stojijo razvaline nekdanje cerkvice, ki zdaj služi le še kot imeniten razgledni stolp. Pod nami se odprejo gozdovi in travniki čudovite pokrajine ob Kolpi. Ste vedeli, da je Kolpa najčistejša in najtoplejša slovenska reka? Zato so ob Kolpi na voljo številni kampi, kjer lahko preživimo čudovit dopust v naravi. Brata Novak sta si izbrala kamp Podzemelj in se preizkusila v supanju. Na večerni pojedini se jima je pridružil še en zabaven gost in skupaj so obujali spomine na pretekle izlete ter načrtovali prihodnje.