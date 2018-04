Ko si teden mode ogledata tudi Damjan Murko in Zmago Jelinčič #foto

Zmago Jelinčič Plemeniti v družbi žene Monike in modnega agenta Tomaža Miheliča. Foto: Jure Makovec

Sinoči se je v filmskem studiu Viba film odvil drugi dan ljubljanskega tedna mode LJFW, na katerem so se poleg slovenskih modnih oblikovalcev predstavili tudi madžarski, hrvaški in makedonski.

Zagotovo najbolj pričakovana in obiskana je bila modna revija naše oblikovalke Maje Štamol, ki so jo prišli podpret številni oboževalci; med njimi tudi blogerka in zvesta stranka Tjaša Kokalj Jerala, oblikovalka nakita Katja Koselj in lastnica kavarn ZvezdaUrška Šefman Sojer.

Sinoči sta bili v prvi vrsti tudi Katja Koselj in Tjaša Kokalj Jerala ... Foto: Jure Makovec

... ter Urška Šefman Sojer. Foto: Kristijan Švab

Na koncu revije sta priznani oblikovalki v objem pritekli njeni največji oboževalki, hčerki Žani in Dilsi:

Po končani modni reviji si mami zasluži rože. Foto: Kristijan Švab

Ponosni Žani in Dilsi Foto: Kristijan Švab

Ko moda združi Murka, Jelinčiča in Kelavo

Medtem ko smo na vsakem tednu mode vajeni videvati Dorotejo Premužič, Katarino Benček, Evo Ano Kazič, Danico Lovenjak, Tjašo Kokalj Jerala, Lorello Flego in številne blogerke, so sinoči s svojo prisotnostjo najbolj presenetili Damjan Murko, Zmago Jelinčič Plemeniti in Valerija Kelava.

Damjan Murko Foto: Kristijan Švab

Valerija Kelava Foto: Valentina Preziuso

Valerija, zagotovo ena najuspešnejših slovenskih manekenk v tujini, si je v družbi prijateljice ogledala zadnji sklop modnih revij, nato pa je v zaodrju obiskala še kolege iz modne industrije, kjer je z njimi sproščeno poklepetala.

Estradniki, ki niso zamudili dogajanja na drugem dnevu LJFW:

1 / 18 Pevki Nuška Drašček in Alenka Godec 2 / 18 Jasna Vale, žena didžeja Mika Vala, in blogerka Alja Bitenc 3 / 18 Lepotna urednica revije Elle Petra Windschnurer in Lorella Flego 4 / 18 Katarina Benček in Doroteja Premužič 5 / 18 Goga Štiftar, lastnica trgovine Pentlja, in Petra Windschnurer 6 / 18 Lucija Gubenšek 7 / 18 Modni oblikovalec Matjaž Plošinjak 8 / 18 Tjaša Kokalj Jerala 9 / 18 Milan Gačanovič - Gačo 10 / 18 Damjan Murko 11 / 18 Eva Ana Kazič 12 / 18 Blogerka Tesa Jurjaševič in Jasna Vale 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Poleg Maje Štamol so sinoči kreacije na brv poslali tudi Maison Marquise (HU), Prik (SR), Ana Jelinič (SI), Boudoir (HR), Maja Štamol, Ludus (MK), Renata Bedene (SI), David Bacali (SI) In Mateyaneira (HR).