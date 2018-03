Če bi slaščičarne Zvezda vodil moški: Morda bi bile slaščice manj kreativne #video

Foto: Ana Kovač

Mesec marec posvečamo uspešnim ženskam, ki izstopajo na svojem področju. Pri Urški Šefman Sojer je to slaščičarstvo in vodenje priljubljenih kavarn Zvezda. Te ljudi s sladkimi pregrehami razvajajo že 18 let.



Kavarno Zvezda so zasnovali brata Mitja in Damjan Sojer kot solastnika ter Urška Šefman Sojer kot direktorica in idejna vodja, ki je želela slovensko slaščičarstvo dvigniti na novo raven. Z odprtjem prve kavarne so se uresničile njene dolgoletne sanje, da bi lahko Ljubljani ponudila prijeten prostor za druženje vseh tistih, ki se ob kavi ali čaju radi posladkajo s sladicami. Leta 2005 je Šefman Sojerjeva odprla drugo Zvezdo v BTC, dve leti pozneje še tretjo v hotelu Slon. Leta 2015 je povezala umetnost v pripravi sladic in osrednjo kulturno ustanovo, rodila se je nova Zvezda v Narodni galeriji. Lani poleti pa je na Tartinijevem trgu v Piranu zažarela še peta Zvezda.

Foto: Ana Kovač

Je ena najuspešnejših žensk v slovenskem prostoru, kjer se počuti sprejeto in spoštovano tako med svojimi zaposlenimi, poslovnimi partnerji kot tudi med svojimi strankami. A če se ji kaj zdi zahtevno, je to kombiniranje posla z vzgojo dveh najstnikov. Njen recept za uspešno usklajevanje teh dveh vlog?

"Da ena vloga ne bi prevladala nad drugo, si moram natančno zastavljati prioritete, izjemno dobro razporediti svoj čas in biti visoko organizirana."

Tipično vprašanje, kako ji uspeva usklajevati materinstvo in kariero, ki ga uspešnim moškim skorajda ne postavljajo, je ne moti, saj so "ženske tiste, ki nosimo v sebi svoje male zaklade, jih rojevamo in imamo kot matere drugačno skrb in odgovornost do svojih otrok".

Seveda pa to ne pomeni, da mora biti ženska primarno samo mama. Možje in očetje morajo podpirati in omogočati, da ženska gradi tudi svojo poslovno kariero in da mora družinski odnos temeljiti na enakopravnosti in soodgovornosti.

Foto: Ana Kovač

"Ženske v sebi nosimo neko milino ali nežnost"

Že ob obisku kavarn Zvezda se začuti, da jih vodi ženska. Ne samo skozi premišljeno narejene slaščice, temveč tudi v notranji opremi in energiji. S tem se strinja tudi Urška, ki to pospremi z razlago, da ženske v sebi nosijo neko milino ali nežnost, ki jo delijo na vseh ravneh svojega ustvarjanja.

"Sicer samo ugibam, kako bi bilo, če bi Zvezdo vodila moška roka. Najbrž bi delovali racionalnejše in bi številke ter poslovni uspeh prevladovali v poslovnih odločitvah. Jaz včasih ta del malce zanemarim na račun kakovosti naših sestavin in izdelkov. Ugibam, da bi bili mogoče naši izdelki manj kreativni. Zagotovo pa bi v naših prostorih prevladovala drugačna energija."

Foto: Ana Kovač

Zelo hitro opozori na dvojna merila v poslu

Kot ženska v poslovnem svetu nikoli ni bila deležna neprimernih opazk moških, morda tudi zato ker se v poslovnih odnosih vedno trudi biti strokovna in dosledna. "Zato lahko tudi z njimi vzpostavljam korektno in dosledno sodelovanje."

Občutek imam, da se danes vse preveč govori o moškem in ženskem principu. Moje izkušnje namreč kažejo, da tudi v poslovnem svetu velja, da če imaš pred sabo zanimivega in strokovno podkovanega sogovornika, spol sploh ni pomemben.

Z dvojnimi merili se je srečala že velikokrat, a takrat hitro opozori nanje. "Spoznavam pa, da ljudje velikokrat sploh ne ozavestijo dejstva, da se ravnajo po dvojnih merilih. Ponavadi zadostuje, ko jih na to utemeljeno opozoriš, da spremenijo svoje besede ali obnašanja."

Slovenka, ki je postala najbolj prodorna podjetnica v regiji #foto

Najlepše pohvale je dobivala od svoje mame

Pohvale zaradi svojega dela dobiva redno, še največ pa jih je prejemala od svoje, žal, že pokojne mame, za katero je bila najuspešnejša v vsem, kar si je zastavila.

"Karkoli sem naredila, je bilo zanjo najboljše na tem svetu. Zelo bom pogrešala njeno pristno zadovoljstvo ob vsem, kar gradim, tako na poslovnem kot osebnem področju."

Foto: Ana Kovač

Direktorska funkcija od Urške zahteva, da je prisotna vsepovsod, kar pomeni, da ima zelo razgibane dneve. "Prisotna moram biti tako v pisarni kot v slaščičarskem ateljeju in tudi po kavarnah. Vendar me to delo veseli, prav tako odnosi z zaposlenimi in našimi gosti, tako da mi vsak dan prinaša nekaj novega."

In medtem ko si drugi v prostem času privoščijo tortico in kavo v Zvezdi, Urška takrat najraje potuje, odkriva kulinariko in išče navdih za nove recepte ter se druži z otrokoma in prijatelji. "Rada plavam in se crkljam s psičko ... Ob vsem tem pa me vedno in povsod spremlja glasba."