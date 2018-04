Kdo sedi v prvi vrsti ljubljanskega tedna mode? #foto #video

Bolj kot kreacije je na vsakem tednu mode zanimivo videti, kdo zaseda stole v prvi vrsti. V tujini so to pomembne urednice revij, zvezdnice in modne blogerke, ki postajajo vse bolj cenjene. Kaj pa pri nas?

Foto: Jure Makovec

Na tujih tednih mode videvamo sama velika imena - od igralk, supermanekenk in pevk, pa tudi do britanske kraljice Elizabete II. Ta si je na letošnjem londonskem tednu mode ogledala revijo Richarda Quinna, družbo pa ji je delala slovita urednica revije Vogue Anna Wintour.

Britanska kraljica je prvič obiskala teden mode - in se očitno zabavala #foto

Doroteja Premužič in Katarina Benček sta redni obiskovalki Foto: Valentina Preziuso

V prvi vrsti stranke, oblikovalci in vipovci

No, kraljice in svetovno znanih imen na naših tednih mode ne bomo videli, so pa tudi pri nas redne obiskovalke modne blogerke, oblikovalci in poznavalci mode ter drugi estradniki. Med njimi so Milan Gačanovič - Gačo, Katarina Benček in Doroteja Premužič ter blogerka Eva Ana Kazič, ki smo jih sinoči ujeli v prvi vrsti spomladanskega ljubljanskega tedna mode LJFW.

"Jaz sem, čeprav že pet let tudi v tujini obiskujem tedne mode, še vedno počaščena, ko me posedejo v prvo vrsto. Zdi se mi, da s tem pokažejo, da sem še vedno relevantna za občinstvo in za oblikovalca," nam je zaupala Eva Ana, Gačo pa dodal, da je prva vrsta res odlična, "ker se dobro vidi".

In komu je pravzaprav namenjena? "Stalnim strankam, dizajnerjem oz. VIP-ovcem, kakšnim pomembnejšim kupcem," razlaga Den Baruca, član organizacijske ekipe LJFW.

1 / 9 Na sredini modna blogerka Manca Vodopivec 2 / 9 Blogerka Eva Ana Kazič 3 / 9 Goga Štifter, lastnica trgovine Pentlja Concept Store, in agent Tomaž Mihelič 4 / 9 Oblikovalec Matjaž Plošinjak 5 / 9 Slavistka Metka Premerl in Milan Gačanovič - Gačo 6 / 9 Skrajno desno: Petra Windschnurer, lepotna urednica revije Elle 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Kaj pa nosijo obiskovalci?

Prvi dan tedna mode LJFW, ki se tokrat odvija v filmskem studiu Viba film, si je ogledalo lepo število obiskovalcev, ki so lahko končno pospravili zimske oprave in si nadeli pomladne cvetlične vzorce in živahne barve.

A "odbitih" oprav kljub temu ni bilo zaslediti, saj pri Slovencih še vedno prevladuje črna barva, je pa vsako leto več takih, ki si upajo obleči vzorce in svetlejše barve.

1 / 8 Nejc Simšič in Hannah Mancini 2 / 8 Eva Ana Kazič 3 / 8 Regina 4 / 8 Danica Lovenjak 5 / 8 Milan Gačanovič - Gačo 6 / 8 Modna urednica Irena Lušičić in Jasna Vale, žena didžeja Mika Vala 7 / 8 Doroteja Premužič in Katarina Benček 8 / 8 Raiven

Sinočnje kombinacije je pod drobnogled vzela Kaja Flisar:

Prvi dan modnega dogajanja se je začel z revijami prihajajoče generacije oblikovalcev, študentov Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani (NTF), ter nadaljevalo z modnimi revijami oblikovalcev Nebo (HR), Maja Zupan (SI), Barbara Vrbančič (SI), Kalastore (BiH), Ana Maria Ricov (HR), Simona Kogovšek (SI), Patricia Pie (SI), Nitoya (HR) in Lore (HR).

Neprespane noči so stalnica ekipe, ki ustvarja ljubljanski teden mode