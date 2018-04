"Obravnava blogerk v tujini je bistveno boljša kot pri nas" #UličniStil

Modna blogerka Tesa Jurjaševič je ena prvih blogerk na slovenski sceni, ki je svojemu blogu Magnifique predana že več kot osem let. Pridno bloganje in sledenje modni sceni jo je privedlo tudi do tujih tednov mode, ki jih obiskuje že nekaj sezon. Zato vidi očitno razliko med blogerkami pri nas in v tujini, predvsem pa razliko v dojemanju tega poklica.

Foto: Ana Kovač

Če ste eden od več kot 33 tisoč sledilcev Tese Jurjaševič na Instagramu, potem veste, da je bila v zadnjem času gostja največjih tednov mode na svetu: newyorškega, pariškega in milanskega. Tam je ena od številnih modnih blogerk, tudi svetovno znanih, ki prve vidijo najnovejše modne trende in so tudi deležne vrhunske modne obravnave.

"Izkušnja na tujih tednih mode je zagotovo nekaj posebnega," pravi Tesa.

Ni primerjave z našimi tedni mode; naši so sami sebi namen, gre za neki splošen dogodek, kamor se pridejo naši estradniki malo pokazat, medtem ko je v tujini fokus na oblikovalcih, na kolekcijah. V središču pozornosti je res moda.

V tujini se tednov mode udeležuje že nekaj let in čisto vsako sezono je nekaj novega in drugačnega, dodaja. Medtem pa je pri nas slika precej drugačna. Na vprašanje, kaj bi se morali naši organizatorji naučiti od tujih, kritično odgovarja:

"Za začetek bi morali požreti svoj ponos in pozabiti na neke zamere, tekmovalnost. Namesto da organizirajo dva tedna mode, kar je po mojem mnenju velika bedarija, bi morali narediti enega in tega toliko večjega. Združiti bi morali moči, da bi naredili en dober, reprezentativen dogodek. To se mi zdi ne samo smešno, ampak žalostno."

Foto: Ana Kovač

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

V tujini so vodilne, pri nas (še) ne

Velika razlika je tudi v obravnavi blogerk, ki v tujini veljajo za izjemno pomembne osebe in so ene od ključnih povabljencev. "Vodilne blogerke vedno sedijo v prvi vrsti, nosijo obleke dizajnerja, ki se predstavlja na trenutni modni reviji. Velikokrat so tudi plačane, da se udeležijo teh dogodkov in so vsekakor pomemben člen celotnega dogajanja."

Pri nas pa "so blogerkam veljavo dali šele pred kakim letom ali dvema, a jaz še vedno ne občutim, da bi na nas gledali, kot da smo pomemben del tedna mode".

Sicer pa Tesa v tujini bolj kot družbo zvezdniških blogerk ceni spoznavanje ljudi v industriji, ki jih občuduje že nekaj časa. Z njimi tako vzpostavlja stike, gradi odnose in skrbi za prepoznavnost svojega bloga in profila na Instagramu.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

"Si blogerka ves čas ali pa pač nisi"

Ker bloga že osem let in je zato ena od naših prvih blogerk, ima za seboj že precej izkušenj in odličen vpogled v to, kako se je v tem času razvijala slovenska blogerska scena.

Opaža, da se trenutno razvija zelo hitro, kar jo veseli, vendar: "V tem trenutku je na trgu veliko blogerk, a hkrati zelo malo." Razliko dela predanost, pravi.

Mladim blogerkam oziroma dekletom, ki same sebe imenujejo blogerke, manjka doslednost. Zame je bloger nekdo, ki redno objavlja vsak dan in je vsak dan v interakciji s svojimi sledilci. Zame nisi bloger, če v enem tednu objaviš tri fotografije, potem pa popolnoma ponikneš za 14 dni. Bistvo bloganja, bistvo influencerja je to, da si na družbenih omrežjih prisoten 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Da, je težko, v tem poklicu ni premora, nimaš dopusta, ampak so določene prednosti in moraš se pač odločiti – si blogerka ves čas ali pa pač nisi.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Vse, ki si želijo to postati, opozarja, da je konkurenca izjemno močna in zelo velika, hkrati pa se ji ne zdi pametno, da se v blogerski svet podaš samo zaradi brezplačnih stvari.

"Seveda, sliši se bajno: znamke ti pošiljajo svoje izdelke, za svoje delo narediš nekaj fotografij in to je to. Ampak morajo se zavedati, da je za tem mnogo mnogo več dela."

To, da se na Instagramu objavi ena fotografija, je samo ena petina celotnega dela, ki ga je treba vložiti v celotno zadevo. Pa tudi to, da moraš imeti izjemno trdo kožo, ker je internet zelo zanimivo področje oziroma zelo zanimiva platforma, kjer imajo vsi svobodo izražanja. Ljudje imajo zelo različna mnenja.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Ideja, da "navadna smrtnica" postane del modnega sveta, je izjemna

Teso je k bloganju spodbudilo to, da modnih blogov v času njenih začetkov pri nas še ni bilo, še najbolj pa se ji je zdela izjemna ideja, da lahko "navadna smrtnica" postane del velikega, zaprtega modnega sveta. "In da je hkrati to vseeno neka tvoja platforma, prek katere se izražaš, deliš svoj osebni stil in svojo ljubezen do mode." To se ji zdi neverjetno še danes, dodaja.

Do statusa ene najbolj cenjenih blogerk pri nas je prišla s trdim delom, razlaga, pri čemer jo je gnala ljubezen do mode. Bloganje bi lahko bila njena edina zaposlitev za polni delovni čas, a ker hkrati čuti tudi ljubezen do ustvarjanja in pisanja za revijo, je tudi modna urednica revije Grazia.

Trenutno se z največjim veseljem in vnemo posveča svojemu profilu na Instagramu, saj se ji to zdi dandanes najmočnejša platforma. "Imam pa tudi za Magnifique letos določene načrte; od prenove do več kreativnih vsebin. Idej je veliko, treba jih je le še izpeljati (nasmeh, op. p.)."

Na hitro o ...



... naj modnem kosu:

Torbica znamke Proenza Schouler. To je bila prva dizajnerska torbica, ki sem si jo kupila.



... dodatku, ki te spremlja vsak dan:

Zapestnica, ki sem jo dobila od mami, in prstan od babice.



... kosu, ki ga ne bi nikoli oblekla:

Crocsi.



... tem, česa v modi ni nikoli preveč:

Torbic.



... modnem plusu in minusu Ljubljane:

V Ljubljani, iskreno, težko najdem modne pluse, pa nočem biti negativna, ampak Ljubljana res ni modna prestolnica. Ljubljana je zame bolj mesto, kamor se vrnem, da se spočijem, da preživljam čas z mojimi najbližjimi. Za ves navdih in modno dogajanje pa raje pobegnem v tujino.



... svoji modni ikoni:

Dolgo časa je to bila Mirslava Duma, a je zdaj malo poniknila iz modnega dogajanja. Ne bi rekla, da imam eno samo ikono, a recimo, da je to Audrey Hepburn. Ona se mi zdi s svojim klasičnim stilom odlična.