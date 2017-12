To so najboljše slovenske gostilne leta 2017

To so gostilne, ki so se v preteklem letu izkazale za najboljše v državi.

Najboljša v Ljubljani: Maxim

Foto: Ana Kovač

Najprestižnejša Mercatorjeva restavracija v Maxijevi pasaži je s tem, ko je vajeti prevzel mladi šef kuhinje, stopila še korak naprej. Jedi so morda na prvi pogled zapletene, a so vse po vrsti izjemne, vinska ponudba ne zaostaja, se pa razume, da ima vse to svojo, precej zasoljeno ceno.

Najboljša v okolici Ljubljane: Skaručna

Foto: Matej Leskovšek

Skaručna še naprej ostaja utrdba, kjer vas bodo nahranili in napojili kot le redkokje. Vrsta predjedi, hladnih in toplih, štiri juhe hkrati in napad raznih mesnin, tudi krač, po katerih že nekdaj slovijo. Priporočilo: za prevoz si omislite taksi ali pa vsaj voznika abstinenta.

Najboljša na Gorenjskem: Danilo

Foto: Miha First

Danilo je na Gorenjskem, kjer je sicer kar nekaj izjemnih gostiln, po prenovi spet nedvomno številka ena. Zdaj jo vodi mlada generacija, a se na krožnikih nedvomno še vedno čuti vpliv mame, ene najboljših kuharic pri nas, vinska ponudba pa je tako ali tako najboljša v Sloveniji.

Najboljša na Štajerskem in v Prekmurju: Rožmarin

Foto: Miha First

Rožmarin je ob koncih tedna središče mariborskega nočnega življenja, da bistroja in picerije niti ne omenjamo, a restavracija zato prav nič ne popušča. V zadnjem času dajejo veliko poudarka štajerskemu mesu, izbor vin pa je v slovenskem vrhu.

Najboljša na Dolenjskem in v Posavju: Gostilna Repovž

Foto: Miha First

Repovž se je v zadnjih nekaj letih iz turistične kmetije prelevil v vrhunsko gostilno, obenem pa obdržal lokalnih pridih: na domačem posestvu pridelane sestavine, ki jih v kuhinji preobražajo v izjemno domiselne krožnike. Cene so za to raven smešno nizke.

Najboljša na Severnem Primorskem in Goriškem: Hiša Franko

Foto: Miha First

Kaj sploh še lahko rečemo o najboljši kuharici na svetu in restavraciji, ki se je uvrstila med sto najboljših na svetu? Predvsem to, da pokličite čim prej, če jo želite preizkusiti, saj so najbolj zaželeni termini zasedeni več mesecev vnaprej.

Najboljša na Krasu, v Vipavski dolini in Brkinih: Gostilna pri Lojzetu - Zemono

Foto: Miha First

Gostilna na dvorcu Zemono je nedvomno najlepša lokacija, ki si jo lahko zaželite v toplih dneh, Tomaž Kavčič pa s svojo kuhinjo prav nič ne zaostaja za razgledom na Vipavsko dolino. Prav nasprotno: Vipavsko dolino poustvarja na izjemnih krožnikih.

Najboljša na Obali in v slovenski Istri: Sophia - Kempinski Portorož

Foto: Ana Kovač

Prestižna restavracija v najprestižnejšem hotelu v Sloveniji je svetlobna leta daleč od preostale ponudbe na Obali. Cene so visoke (pa saj v Portorožu nikjer niso nizke), a za ta denar dobite vrhunsko hrano, vrhunsko vino, vrhunsko postrežbo in vrhunsko urejen prostor, poleti pa še izjemen vrt.

Najboljša turistična kmetija: Arkade - Cigoj

Foto: Miha First

Turistične kmetije so verjetno najbolj priljubljena vrsta gostinskih obratov pri nas. Med njimi jih po kakovosti izstopa kar nekaj, najboljši je po našem mnenju Cigoj, ki blesti z mesninami, tako sušenimi in zorjenimi kot svežimi, povrhu pa gospodar prideluje tudi odlična vina.

