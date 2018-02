Klofuta za MOK: 28 ruskih športnikov, osumljenih dopinga, odrešili dosmrtne prepovedi tekmovanj

Mednarodno športno razsodišče je odločilo

Glavni poudarki odločitve Mednarodnega športnega razsodišča (CAS):

CAS je odločil, da 28 ruskim športnikom prekliče dosmrtni dopinški suspenz in ohrani njihove rezultate (in olimpijska odličja) iz Sočija. Lahko se zgodi, da bodo nekateri izmed njih nastopili na prihodnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Enajst ruskih športnikov, ki so se na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), da jim prepove športno udejstvovanje in izbriše rezultate iz Sočija, pritožili, je CAS suspendiral samo za čas olimpijskih iger v Južni Koreji.

Ruska stran je z odločitvijo Casa zelo zadovoljna in pričakuje, da bodo športniki (gre za 28 oproščenih suspenza) nastopili že v Pjongčangu.

MOK je z odločitvijo Casa delno zadovoljen. Podpira odločitev, da 11 ruskih športnikov ostaja suspendiranih, in kritizira odločitev o preklicu suspenza za ostalih 28 športnikov, ki so se na odločitev MOK pritožili.

Aleksander Zubkov, olimpijski prvak v bobu, zastavonoša iz Sočija in danes predsednik ruske bob zveze, ostaja suspendiran. Foto: Reuters

Od 42 ruskih športnikov, ki so se na Mednarodno športno razsodišče (CAS) v Lozani pritožili na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), da jim dosmrtno prepove nastopanje na športnih prireditvah, je CAS odločil, da jih 28 oprosti dosmrtne prepovedi, 11 je prepoved potrdil, a suspenz omejil le na čas trajanja olimpijskih iger v Pjongčangu, tri, gre za biatlonce, pa bodo zaslišali po olimpijskih igrah.

Med odmevnejšimi imeni, ki jim je Cas odpravil suspenz in jim ne bo treba vračati olimpijskih medalj, osvojenih v Sočiju, so tudi Aleksandr Legkov, olimpijski prvak v teku na smučeh, olimpijski prvak v skeletonu Aleksander Tretjakov in sankač Albert Demčenko, medtem ko prepoved športnega udejstvovanja v Pjongčangu še vedno velja za ruskega športnega junaka Aleksandra Zubkova, olimpijskega prvaka v bobu in predsednika Ruske bob zveze.

Pri Casu so še poudarili, da njihova naloga ni bila ugotavljanje oziroma odločanje o tem, ali je Rusija leta 2014 med domačimi igrami izvajala sistemski doping in manipuliranje z odvzetimi vzorci ali ne, temveč zgolj odločanje o zbranih dokazih proti vsakemu posameznem športniku posebej.

Spomnimo: Mednarodni olimpijski komite je decembra lani zaradi domnevnega sistemskega dopinga Rusijo suspendiral z zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji, odobril pa nastop 169 ruskim športnikom, ki bodo na igrah nastopali pod nevtralno zastavo.



MOK je zaradi zlorabe sistematičnega dopinga lani suspendiral 43 ruskih športnikov in jim črtal izide iz Sočija. Vsi, razen enega, Maxima Belugina, so se pritožili na Mednarodno športno razsodišče.

Pri Casu so ocenili, da so bili dokazi proti omenjenim športnikom nezadostni, da bi lahko utemeljili, da so prekršili protidopinška pravila v zvezi z domnevnim sistemskim dopingom v državi, zaradi katerega je Rusija suspendirana z zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji.

CAS je odločbo objavil na svoji spletni strani. Lahko si jo preberete s klikom na povezavo.

Olimpijske igre v Pjongčangu se začenjajo čez osem dni. Foto: Getty Images

MOK: delno zadovoljen, delno nezadovoljen

Na težko pričakovano odločitev Casa so se odzvali tudi pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, ki so z odločitvijo le delno zadovoljni. Podpirajo odločitev, da 11 ruskih športnikov zaradi manipulacije z njihovimi odvzetimi vzorci, ki je sad sistemsko vodenega dopinga Rusije med olimpijskimi igrami v Sočiju 2014 ostaja suspendiranih, hkrati pa kritizirajo odločitev o preklicu suspenza za ostalih 28 športnikov, ki so se na odločitev MOK pritožili.

"Odločitev Casa ne pomeni, da bodo športniki iz skupine 28 'oproščenih' zdaj povabljeni na igre. Tudi tisti, ki niso sankcionirani, še nimajo avtomatično privilegija za nastop na olimpijskih igrah," so sporočili z MOK.

"Cas je tokrat zahteval še večje dokaze, kot pred njim Oswaldova komisija ter športno razsodišče. To bi lahko imelo resne posledice v boju proti dopingu v športu," so zapisali pri Moku.

Pri tem so dodali, da bodo nemudoma podrobno analizirali posamezne odločitve Casa, takoj, ko bodo te na voljo, ter razmislili o možnih posledicah, vključno s pritožbo na švicarsko vrhovno sodišče.

IOC Statement on CAS decision pic.twitter.com/YZD8CrUfdZ — IOC MEDIA (@iocmedia) February 1, 2018

Veselje in olajšanje na ruski strani: Naši športniki so "čisti"

Odločitev CAS pa so z velikim olajšanjem sprejeli na ruski strani. "Veseli smo, da je pravica končno zmagala," je v Kremlju dejal ruski minister za šport Pavel Kolobkov. "Odločitev Casa pomeni, da so naši športniki "čisti". Zdaj pričakujejo, da se bo hitro odzval tudi MOK in jim dovolil nastopiti v Južni Koreji, je dejal Kolobkov za agencijo Interfax.