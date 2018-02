Dopinški grehi, nepravične merilne naprave in drugi škandali Pjongčanga

Škandali olimpijskih iger v Pjongčangu

Olimpijske igre vselej postrežejo z dramatičnimi zgodbami velikih zmag in bolečih porazov, pa tudi z raznimi škandali, goljufijami, zapleti, nevšečnostmi … Tudi 23. zimske igre v Pjongčangu v tem pogledu niso bile nobena izjema. Zbrali smo nekaj škandalov, škandalčkov in nenavadnih dogodkov iz Južne Koreje.

Žan Košir in fotocelica

Pri nas je najbolj odmevala smola Žana Koširja v polfinalu deskarskega paralelnega veleslaloma, ko je Tržičan za pičlo stotinko sekunde zaostal za Korejcem Lee Sanghojem. Njuna tekma je bila neverjetno tesna, sistem za merjenje časa pa je zmago pripisal Korejcu. Družbena omrežja so se vnela, številni so bili prepričani, da je ciljno črto prej prečkal 33-letni slovenski šampion, kar so dokazovali s fotografijo, na kateri je res videti, da je bil Košir pred Sanghojem.

Tekmovalna komisija je zavrnila vse tri pritožbe slovenskega tabora. Zanjo je bilo glavno merilo čas in Korejec je prvi prekinil žarek med ciljnima fotocelicama. Stvar je tako končana, Košir se je kljub vsemu veselil bronastega odličja, a nas bo še nekaj časa vendarle preganjalo vprašanje, ali sta se v finale tega tekmovanja resnično uvrstila najhitrejša deskarja.

Doping in Žiga Jeglič

Niti v Pjongčangu ni šlo brez dopinških škandalov, žal pa smo se v tej nečastni kategoriji znašli tudi Slovenci. Pred kvalifikacijsko tekmo za četrtfinale, v kateri so se risi spopadli z Norvežani, nas je pretresla novica, da je na dopinškem testu padel napadalec Žiga Jeglič. Pozabil je prijaviti zdravilo proti astmi, ki je vsebovalo prepovedano snov, bil je izločen iz iger, svojo napako je močno obžaloval, a zdaj je v velikih težavah. Kakšna kazen ga bo doletela, bo znano v prihodnjih tednih.

Jeglič ni bil osamljeni dopinški grešnik 23. zimskih olimpijskih iger. Na testih so padli še japonski hitrostni drsalec Kei Saito, ruski tekmovalec v curlingu Aleksander Krušelnicki in njegova rojakinja, tekmovalka v bonu Nadežda Sergejeva. Prav Rusija je bila v središču dopinške afere že pred začetkom iger, njeni športniki – tisti, ki jim je Mednarodni olimpijski komite sploh dovolil nastopati –, pa so v Pjongčangu tekmovali pod olimpijsko zastavo in uradnim imenom Olimpijski športniki iz Rusije.

V času iger so tako na dopinških testih padli štirje športniki, a to še ne pomeni, da bo pri tem tudi ostalo. Testiranje vzorcev se bo nadaljevalo, morebitne grešnike kazen lahko doleti šele čez nekaj let, kot se je na primer zgodilo slovenski biatlonki Teji Gregorin, ki je v Pjongčangu ni bilo zaradi grehov iz leta 2010.

Veter v deskarskem snežnem parku

Prirediteljem iger je prvi teden hudo nagajal močan veter, številne tekme so bile prestavljene, v olimpijski vasi je celo odpihnil eno od stojnic, resno pa je mešal štrene deskarjem na snegu v snežnem parku. Že v kvalifikacijah je zaradi sunka vetra padel Nizozemec Niek van der Velden in si zlomil roko, v ženski konkurenci pa so zaradi vetra kvalifikacije odpovedali, v finalu pa je le pet od 25 tekmovalk v cilj prišlo brez padca. Vztrajanje organizatorjev, da se finale izpelje v tako nevarnem vremenu, je bilo označeno za popolnoma neodgovorno.

Francoz in pomanjkanje ekipnega duha

Francozi so bili ogorčeni nad obnašanjem smučarja Mathieua Faivreja, ki je po veleslalomski tekmi, na kateri je zasedel sedmo mesto, novinarjem dejal, da mu je za rezultate reprezentančnih kolegov popolnoma vseeno, pač pa ga zanimajo le njegovi dosežki. Na tej tekmi je Alexis Pinturault osvojil bron, Thomas Fanara in Victor Muffat-Jeandet pa sta končala na petem in šestem mestu. Francoska javnost je bila ogorčena, vodstvo francoske reprezentance pa je nedomoljubnega Faivreja nemudoma poslalo domov. Opravičila na družabnih omrežjih niso zalegla, fant ameriške smučarske zvezdnice Mikaele Shiffrin je v Franciji trenutno precej osovražen.

Američani in politika

Domoljubje je bila tema, s katero so se spopadali tudi nekateri ameriški športniki. Tako se je že pred začetkom iger v nemilosti podpornikov kontroverznega ameriškega predsednika Donalda Trumpa znašla Lindsey Vonn. Ta je dejala, da se na igrah ne bo bojevala za predsednika, pač pa za ameriško ljudstvo, kar so v konservativnih krogih razumeli kot napad na svojega ljubljenca, ki ga, ironično, slavijo tudi zato, ker vselej brez zadržkov pove tisto, kar misli. Vonnovo so na družabnih omrežjih in v konservativnih medijih popljuvali, sporočili, naj o politiki molči, bolj skrajni komentatorji so ji privoščili neuspeh, a je tudi zanje osvojila olimpijski bron v smuku.

Politično sporočilo je podpredsedniku Miku Penceu, ki je znan po nenaklonjenosti istospolnim, poslal tudi umetnostni drsalec Adam Rippon, ki je v Pjongčangu osvojil bronasto odličje kot član ameriške mešane ekipe. Pred igrami je zavrnil podpredsednikov klic in sprožil škandal, zdaj pa se je s Penceom pripravljen pogovarjati. Na potezi je torej podpredsednik.

V manjših težavah se je znašel tudi deskar prostega sloga Shaun White, ki je v snežnem žlebu osvojil zlato odličje, jubilejno stoto zlato za ZDA na zimskih olimpijskih igrah. Med praznovanjem uspeha v ciljni areni je seveda mahal tudi z ameriško zastavo, a je nato nanjo malce pozabil in jo nekaj metrov za seboj celo vlekel po snegu. Napaka! Na družbenih omrežjih so šampiona napadli, moral se je opravičevati.

Kanadčan in alkohol

Kanadski smučar prostega sloga Dave Duncan si je v Pjongčangu pred nekim barom v družbi žene Maje Margrethe Dincan in trenerja Williama Raina "izposodil" avto. Trojica je bila vinjena, z ukradenim avtomobilom se je odpeljala v olimpijsko vas, nato so jih v roke dobili policisti. Ko so prišli iz zapora, so bili seveda polni obžalovanj, a poleg kazni v Koreji jih disciplinski postopek čaka tudi na kanadskem olimpijskem komiteju.

Razočarana Kanadčanka

Za še eno zadrego v kanadski olimpijski reprezentanci je poskrbela hokejistka Jocelyne Larocque, ki je na podelitvi odličij prehitro snela srebrno medaljo. Kanadčanke so bile po porazu proti ZDA močno razočarane, a njena gesta je doma sprožila buren odziv. Pregovorno vljudni Kanadčani so bili ogorčeni, Larocquejeva se je morala javno opravičiti.

Drsanje in težave z oblačili

V umetnostnem drsanju se je Francozinji Gabrielli Papadakis zgodila neprijetnost z obleko. Med izvajanjem kratkega programa med plesnimi pari se ji je ob nagibu nazaj odpel zgornji del obleke, njena leva dojka pa je med drsanjem večkrat pokukala na plano. Kljub težavam z obleko, ki je občasno razkrila precej več, kot bi si želela, je nastop odlično izpeljala do konca. S partnerjem Guillaumom Cizeronom sta osvojila srebrno odličje.

Madžarka v snežnem žlebu

Na Madžarskem so bili ogorčeni zaradi nastopa smučarske prostega sloga Elizabeth Sweaney. Američanka je Madžarsko zastopala v smučanju prostega sloga in v snežnem žlebu pripravila eno najbolj nenavadnih predstav. Medtem ko so njene tekmice izvajale tehnično zahtevne trike, je ona odsmučala kot amaterka, z le nekaj osnovnimi manevri prišla do cilja in postala svetovna senzacija. "Eddie the Eagle" akrobatskega smučanja. V madžarskem olimpijskem komiteju niso bili navdušeni, zanje je bil nastop Sweaneyjeve pravi škandal.

Severnokorejske navijačice in dvojnik Kim Džong Una

Na številnih tekmovalnih prizoriščih v Pjongčangu so pozornost medijev in gledalcev plenile severnokorejske navijačice, ki se jih je prijel vzdevek Kim Džong Unova vojska lepotičk, a ko se je z njimi poskušal fotografirati dvojnik severnokorejskega diktatorja, se je hitro izkazalo, da je imela ta "vojska lepotičk" ob sebi ves čas izurjene agente čisto prave severnokorejske vojske.

Dvojnika so "po provokaciji" hitro odstranili s prizorišča. Poseben status zaščite navijačic in poseganje severnokorejskih varnostnikov v pristojnosti južnokorejskih organov, bi bil lahko škandal, a so se prireditelji iger odločili, da je simbolen prikaz otoplitve odnosov med Korejama pomembnejši od varovanja demokratičnih pravic nesevernokorejskih obiskovalcev prireditev.