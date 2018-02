Kanadčanom ekipno zlato v umetnostnem drsanju

OI, Pjongčang, umetnostno drsanje, mešana ekipna tekma:

Kanadčani so na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojili zlato kolajno v umetnostnem drsanju na mešani ekipni tekmi. Srebrna kolajna je pripadla ruskim umetnostnim drsalcem, ki nastopajo pod olimpijsko zastavo, boj za bron pa so dobili tekmovalci iz Združenih držav Amerike.

Kanadčani so si že pred sklepnim nastopom prostega programa zagotovili zlato, saj so imeli po nastopih drsalca in drsalke v prostem programu nedosegljivo prednost. V seštevku nastopov skupaj s še nastopoma parov so zbrali 73 točk. Ruski športniki so prejeli 66 točk, medtem ko so Američani za bron osvojili 62 točk.

Kanadska umetnostna drsalca Tessa Virtue and Scott Moir. Foto: Getty Images

V konkurenci desetih ekip so Italijani končali na četrtem mestu s 56 točkami, Japonci pa so bili peti s 50 točkami.

Mešana ekipna preizkušnja v umetnostnem drsanju je drugič na sporedu olimpijskih iger. V Sočiju pred štirimi leti so Rusi osvojili zlato pred srebrno Kanado in bronastimi ZDA.

Umetnostno drsanje, mešana ekipna tekma:



ZLATO: Kanada

SREBRO: ruski olimpijski športniki

BRON: Združene države Amerike