Košir v šali predsedniku OKS: Me zunaj čaka avto?

Žan Košir in bronasto odličje sta že v domovini

Slaba volja je izzvenela, vroče misli so se ohladile. Po dveh nočeh in 24-urnem potovanju je deskar Žan Košir, dobitnik bronaste medalje na olimpijskih igrah v Pjongčangu dobre volje stopil pred sedmo silo, ki ga je pričakala na letališču Jožeta Pučnika. "Medalja je medalja, lesk mi zdaj ni več pomemben," je povedal Košir. Spregovoril je o jezi, ki je tlela v njem, blokadi v glavi in trenutnem zdravstvenem stanju.

Žan Košir, dobitnik olimpijskega brona, se je vrnil v domovino. Na letališču so ga pričakali družina in prijatelji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Žan Košir, zadnja leta prvo ime slovenskega deskanja in s tremi olimpijskimi odličji tudi najuspešnejši Slovenec na zimskih olimpijskih igrah (Tina Maze ima štiri odličja, dve zlati in dve srebrni), je v domovino pripotoval z zadnjo skupino slovenskih olimpijcev. Med njimi so bili tudi preostali trije slovenski deskarski aduti, Gloria Kotnik in Tim Mastnak (15. oz. 16. mesto) ter Rok Marguč, ki se v paralelnem veleslalomu, edini deskarski preizkušnji v paralelnih disciplinah na teh igrah, ni uvrstil v izločilne boje.

VIDEO: Kaj je Žan Košir povedal ob prihodu na slovenska tla?

"Zdaj sem zadovoljen. Medalja je medalja."

Košir je bil po dveh nočeh in 24-urnem potovanju iz Južne Koreje precej bolj zadovoljen, kot je deloval po osvojitvi odličja. "Zdaj sem več kot zadovoljen. Medalja je medalja in lesk mi zdaj ni več pomemben. Očitno sem se ohladil," je dejal Košir, ki je iz rok predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca prejel protokolarno darilo, Gabrovec pa mu je namignil, da ga večja nagrada čaka pozneje. "Me zunaj čaka avto?" se je pošalil slovenski olimpijec, ki se je primerjal z eksotičnim sadežem mangom.

Kot mango, ki šteje število sončnih dni

"Letos sem kot mango. Ko bom imel 50 sončnih dni, bom tam, kjer želim biti," je dejal. "Medalja sicer ni tako sladka kot mango, je pa lepa in vredna več kot mango, a manj kot bitcoin," je nizal primerjave.

Jeza je bila globoko zakoreninjena

Priznal je, da je bil vrtinec čustev na dan osvojene medalje precej intenziven. "Vsega je bilo preveč v enem dnevu, nisem se mogel sestaviti, zdaj se lahko. Ugotavljam, da je vse veliko bolj pozitivno vplivalo name, kot sem si mislil. Očitno je bila jeza globoko zakoreninjena v meni, nekaj mi je ležalo na duši. To sem dal ven, naj zdaj spet čim prej posije sonce," se je ozrl na izjave, v katerih je pred dnevi kritiziral slovenske športne ustanove.

Rad bi užival dlje kot po Sočiju

Na vprašanje, česa se v prihodnjih dneh najbolj veseli, je dejal, da tega, da bo končno skočil pod prho, se najedel in začutil, da je doma. "Želim si, da bi vse, kar sledi, potekalo z lepim tempom, da bi lahko užival v teh uspehih, da ne bom imel na začetku preveč obveznosti in da se ne bom spet izgubil v svojih mislih. Upam, da bo ta užitek daljši kot po olimpijskih igrah v Sočiju, ko je bil zelo intenziven, a je hitro izzvenel."

Blokada v glavi

Priznal je, da je človek, s katerim ni lahko sodelovati. "Nisem vedel, kaj mi telo dopušča. K sreči so bili ob meni ljudje, ki so mi zaupali in me poslušali. Mislim, da je bilo ključno to, da nismo napadali na začetku sezone, da smo se tekem lotili postopoma. Mislim, da sem imel v glavi močno blokado. Bal sem se spustiti, kot bi se moral. Ko so bile na progi luknje, nisem želel voziti. Samozavest sem pridobil šele v zadnjih tednih. Ključno je, da sem ostal cel, da me ni nihče silil, da hodim na tekmovanja … Moja želja je, da bi lahko tekmoval takrat, ko se bom dobro počutil v svojem telesu in ko bom samozavesten."

Na Brniku ga je pričakal tudi najbolj znan slovenski navijač: Aleksander Javornik. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prepustil se je toku

Povedal je še, da se v Pjongčangu ni obremenjeval z ničemer. Ne z gnečo v sobi v olimpijski vasi, ne s premikom termina za kvalifikacije, ki bi morale biti na sporedu dva dneva pred izločilnimi boji. "Prepustil sem se toku in kot kaže, je bilo to zame tudi najboljše," je sklenil Košir, ki se trenutno dobro počuti. "Naj tako tudi ostane," si je zaželel.