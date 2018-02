Incident na tekmi med Združeno Korejo in Japonsko #video

Na ženski hokejski tekmi med Združeno Korejo (na olimpijskem hokejskem turnirju v ženski konkurenci pod združeno zastavo nastopata Severna in Južna Koreja) in Japonsko se je v sredo zgodil incident, ko se je v dvorani pojavil dvojnik Kim Džong Una, severnokorejskega voditelja. Ta se je želel srečati s severnokorejskimi navijačicami, a so ga po hitrem postopku odstranili.

Moški, ki je pozornost vzbudil že na otvoritveni slovesnosti, ne govori korejsko in sploh ne prihaja iz Koreje. Kot so zapisali na spletni strani Yahoo, je omenjeni moški prišel do severnokorejskih navijačic in jim z nasmehom na obrazu mahal.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y — Vincent Bevins (@Vinncent) February 14, 2018

Takoj so ga obstopili Severni Korjeci

Takoj ga je obstopila severnokorejska varnostna služba in ga odstranila s predela tribun, kjer so bile navijačice. Pozneje se je vmešala še policija, ki ga je pospremila iz dvorane. Menda naj bi mu rekli, da so to storili zaradi njegove varnosti.

"Nekaj so vpili po korejsko, vendar ne vem, kaj. Potem se je vmešala policija in me odstranila," je povedal moški, ki se je predstavil kot Howard. Povedal je, da prihaja iz Avstralije, trenutno pa živi v Hongkongu. Želel je uživati v igri, srečati navijačice in ustvariti nekaj politične satire.

This Kim Jong Un impersonator walked in front of the North Korean cheering squad at the Olympics, and boy were they unimpressed https://t.co/ytFEvBGES5 h/t @yoonjung_seo pic.twitter.com/uVsusPRY2r — Anna Fifield (@annafifield) February 14, 2018

Nekatere navijačice niso bile navdušene nad njim

S svojo pojavo pa je pri navijačicah vzbudil mešane občutke. Nekatere so se mu smejale, nekaterim pa to ni bilo niti malo smešno. Vse skupaj se je pozneje preselilo v ozadje, kjer ga je obkolila kopica policistov in medijev. "To je noro. Kaj imamo tukaj, deset policistov? Kaj mislite, da bom naredil? Nisem bil nasilen, samo tekmo bi rad gledal. Kje je težava?" je dejal policistom.

Police have now surrounded and asked the apparent impersonator to come with him, he says his name's Howard, was just cheering and looks like this, and didn't commit any crime. Refuses to go with them. South Korea police apparently unsure what to do pic.twitter.com/pGzvV0ufcq — Vincent Bevins (@Vinncent) February 14, 2018

Upa, da se voditelja ne bosta več dejala med seboj

Nekaj minut pozneje so ga pospremili v posebno sobo. Ob izhodu je povedal, da je lahko sobo zapustil šele takrat, ko so Severne Korejke zapustile dvorano. Ko je zapuščal hokejsko dvorano, je še dodatno obrazložil svojo prisotnost. "To naj bi bile olimpijske igre miru. Zato upajmo, da bo mir ostal in da se tista dva idiota (Donald Trump in Kim Džong Un, op. p.) ne bosta več dajala na Twitterju," je še povedal Howard.

They've now taken him into a room in the hallway and closed the door. pic.twitter.com/x2MT4MAVAj — Vincent Bevins (@Vinncent) February 14, 2018