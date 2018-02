Kranjčev ponos s kančkom pelina

OI, Pjongčang, veleslalom, moški

Marcel Hirscher se je v veleslalomu prebil še do druge zlate olimpijske kolajne v Pjongčangu. Na stopničkah za zmagovalce pa bi se mu kaj lahko pridružil tudi Žan Kranjec, ki je s četrtim mestom poskrbel za drugo najboljšo uvrstitev na teh igrah.

Mojstri na vrhu: Kristoffersen (2.), Hirscher (1.) in Pinturault (3.). Foto: Reuters

Blizu, a daleč je bila v nedeljo druga slovenska kolajna na 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. V boj zanjo se je vključil najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki je preizkušnjo končal na pregovorno nehvaležnem četrtem mestu. Bronasti Francoz Alexis Pinturault ga je prehitel za 42 stotink sekunde, za še štiri stotink hitrejši je bil Henrik Kristoffersen, medtem ko je bil novi veleslalomski olimpijski prvak Marcel Hirscher tokrat razred zase.

"Prav na olimpijskih igrah je med stopničkami in preostalimi mesti razlika največja. Zato sem sprva res čutil grenkobo. Čakal sem, da bo kdo naredil napako. A najboljši trije so bili boljši, jaz pa sem lahko ponosen," je po tekmi dejal Kranjec, ki si je "usodni" zaostanek prislužil predvsem na prvi progi, kjer na bolj odprti postavitvi njegova tehnična podkovanost ni prišla tako do izraza. V drugo je nato pridobil kar pet mest, a enega premalo za veliki met.

Žan Kranjec z devetega do četrtega mesta. Foto: Reuters "Dokazal, da spadam med najboljše"

"Dobra tekma! V prvem teku sem sicer nekoliko napačno ocenil valove in linijo. A vse je bilo še odprto. V drugo sem pokazal, kar znam. Toda če Kristoffersen postreže s tako vrhunsko predstavo, na vrhu pa sta še Pinturault in Hirscher, je težko računati na preboj. Ponavljam, lahko sem zadovoljen. Dokazal sem, da sem eden najboljših. Za stopničke bi mi res morala uspeti sanjska vožnja, pa še na srečo bi moral računati. Ne očitam si prav veliko," je zelo zrelo v ciljni areni proge v Jongpjongu razmišljal 25-letni veleslalomist iz Bukovice pri Vodicah.

"Seveda bi se dalo poiskati te štiri desetinke. Morda celo več. A verjemite mi, da bi tudi Hirscher pri sebi našel dodatne desetinke. Zato se zdaj ne bom tolkel po glavi," pravi Kranjec, ki se je še tretjič v najmočnejši konkurenci uvrstil na četrto mesto. V pretekli sezoni je namreč tik pod odrom ostal v Alta Badii in Söldnu. "Trudil se bom še naprej. Morda pa bom dovolj dober za stopničke v Kranjski Gori, a nič ne obljubljam," zagotavlja Žan.

Najboljši v svetovnem pokalu, najboljši v Pjongčangu

Končni vrstni red je identičen trenutni razvrstitvi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. To je zgolj dokaz tega, da so Kranjca tokrat res premagali le največji mojstri, ki ob tem niso varčevali z močmi. Predvsem Hirscher, ki je po kombinaciji osvojil še drugo zlato kolajno v Pjongčangu, je znova padel v agresivni napadalni trans.

Srebrni Kristoffersen je bil, podobno kot Kranjec, delna žrtev postavitve prve proge, tako da je napadel z desetega mesta. Po drugi strani pa je Pinturault po vrhunski prvi predstavi, v kateri je za Avstrijcem zaostal za 63 stotink sekunde, v drugo malce popustil. Dovolj, da je predse spustil mladega Norvežana, a vseeno zadržal lepo prednost pred Slovencem.

Po Juretu Franku in Sarajevu 1984 (2. mesto) je Kranjec poskrbel za drugi najboljši slovenski veleslalomski rezultat. Foto: Reuters

"Vemo, kaj šteje na ZOI"

"Že pred današnjo tekmo sem vedel, da imamo tekmovalca, ki se lahko vključi v boj za kolajne. Tokrat je postregel s pravim pristopom. Bil je dober v prvi vožnji in zelo dober v drugi. Toda trije so bili boljši. Četrto mesto je vrhunski dosežek. Vemo pa, kaj največ šteje na olimpijskih igrah. Najprej zlato, nato pa preostali dve kolajni. Sicer pa Žanu prav veliko ne morem očitati," je nastop Kranjca ocenil glavni trener Klemen Bergant.

V senci Kranjčevega spogledovanja z vrhom sta Miha Hrobat in Martin Čater odstopila, medtem ko je Štefan Hadalin s pridom izkoristil ugodno štartno izhodišče in po zelo dobri drugi vožnji (4. čas) zasedel 21. mesto. "Užival sem. Več težav sem imel v prvi vožnji. Lahko bi dodal kakšno desetinko. Deloma tudi zaradi vnete leve pokostnice," je svoj nastop ocenil Hadalin, ki bo najmočnejše slovensko orožje v slalomu.