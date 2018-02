Prevarantka ali junakinja? "Ona je Eddie the Eagle akrobatskega smučanja."

ZGODBE, KI JIH PIŠEJO OLIMPIJSKE IGRE

Na olimpijski tekmi v snežnem žlebu so najboljše akrobatske smučarke navduševale z osupljivimi triki, svetovni splet pa je razgrela ameriška "turistka" v dresu madžarske reprezentance Elizabeth Swaney, ki se je le brez padca pripeljala do cilja. Danes je zvezda, nekateri so nad njenim minimalističnim nastopom navdušeni, drugi ogorčeni. Madžarski olimpijski komite je v hudi zadregi.

Swaneyjeva je na svojem prvem olimpijskem nastopu v snežnem žlebu pokazala malo, z nekaj osnovnimi triki se je le zanesljivo pripeljala v cilj in tekmovanje sklenila že po dveh kvalifikacijskih vožnjah.

Elizabeth Swaney delivered one of the more interesting halfpipe runs in PyeongChang 🙃 pic.twitter.com/4NLVmwlENt — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 20, 2018

S svojim amaterskim nastopom je postala viralna uspešnica in junakinja povprečnosti. Mnogi so njen nastop pospremili s humorjem, veliko pa je tudi takšnih, ki jim ni bilo do smeha. Takšen turizem naj bi po njihovem mnenju zniževal standarde tekmovanj in načel integriteto olimpijskega športa.

Madžarski olimpijski komite v zadregi

Madžarski olimpijski komite je v izjavi za javnost zapisal, da "se morajo iz tega primera nekaj naučiti in premisliti, kako izboljšati proces uvrščanja v olimpijske reprezentance". 33-letna Američanka ima madžarske korenine, za olimpijski nastop pa je sama zbirala sredstva na platformah za množično financiranje.

Američanka je v Pjongčangu zastopala Madžarsko. Foto: Reuters

Njena metoda: previdnost in vztrajnost

Normo za olimpijske igre je ujela tako, da je dve leti nastopala praktično na vsaki tekmi svetovnega pokala, njena metoda pa je bila vsakič priti do cilja brez padca in brez tveganja. Ker so njene tekmice pri izvajanju akrobacij pogosto tudi padle in s tem po točkah kdaj tudi zaostale za zvito Američanko, ji je nekako uspelo priti v Pjongčang.

Ta način njeni kritiki označujejo za prevaro. Uspelo naj bi ji predvsem zato, ker v tem športu na svetovnih pokalih nastopa relativno malo tekmovalk.

Zmagovalka je Swaneyjevo podprla Cassie Sharp: Elizabeth si je zaslužila olimpijski nastop. Foto: Reuters Swaneyjeva se seveda ni uvrstila v finale tekmovanja v snežnem žlebu, za to ji je zmanjkalo več kot 40 točk. "Razočarana sem, več let sem trdo delala za to," je dejala po neuspešnih kvalifikacijah. V bran ji je stopila zmagovalka tekme, Kanadčanka Cassie Sharpe: "Glede na to, koliko časa in truda je vložila, si je nastop na teh igrah zaslužila. Pravico ima biti tukaj, prav takšno kot jaz."

Pomerila se je z Arnoldom Schwarzennegerjem

Diplomantka znamenite harvardske univerze je smučati začela šele pri 25 letih, preden je oblekla dres madžarske reprezentance, je v drugih smučarskih disciplinah nastopala za Venezuelo, nekoč pa je kandidirala za guvernerko ameriške zvezne države Kalifornija. Njen protikandidat je bil Arnold Schwarzenegger, piše Guardian.

"Eddie the Eagle" akrobatskega smučanja

Navdušeni komentatorji so se ob njenem nastopu v Pjongčangu spomnili na Eddieja the Eagla, angleškega naturščika Michaela Edwardsa, ki je v smučarskih skokih navduševal v 80. letih prejšnjega stoletja. Ta se je brez talenta in treninga preprosto navdušil nad nevarnim športom in nato na igrah v Calgaryju leta 1988 zastopal Veliko Britanijo. Praviloma je zasedal zadnja mesta, na večjih in nevarnejših skakalnicah pa mu organizatorji niso dovolili nastopiti.