Tessa in Scott, par, ki na ledu prikaže več kot vsa trilogija 50 odtenkov sive

Tessa Virtue in Scott Moir sta kanadska umetnostna drsalca, o katerih danes govori večina v deželi javorovih listov. V zgodnjih jutranjih urah sta na olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojila peto olimpijsko odličje in tako postala najbolj uspešna umetnostna drsalca na olimpijskih igrah vseh časov. Nastop trikratnih olimpijskih prvakov (tudi v ekipni konkurenci) je osupnil tudi tiste, ki jih umetnostno drsanje sploh ne zanima. Preverili smo, v čem je skrivnost njunega šarma in neizpodbitne privlačnosti.

28-letna Tessa Virtue in dve leti starejši Scott Moir sta se z današnjim nastopom zapisala v zgodovino. Postala sta drsalni par z največ olimpijskimi odličji. Imata kar tri zlate (iz Vancouvra in Pjongčanga, kjer sta slavila tudi na ekipni tekmi) in dve srebrni medalji. V Sočiju sta osvojila naslov olimpijskih podprvakov na ekipni tekmi in posamični. Foto: Getty Images

Mnogi špekulirajo o njunem zasebnem odnosu, številni menijo, da ju povezuje več kot šport. Foto: Reuters Tessa (28) in Scott (30). Virtue in Moir. Dekle in fant, ki skupaj drsata že od sedmega oziroma devetega leta starosti in sta se z današnjo olimpijsko predstavo zapisala v zgodovino olimpijskih iger. S tremi zlatimi kolajnami (Vancouver 2010 in Pjongčang 2018, posamično in ekipno) ter dvema srebrnima (posamično in ekipno iz Sočija) sta postala najuspešnejši drsalni par v zgodovini. Današnji nastop (plesala sta na glasbo Moulin Rouge) sta končala z najboljšim seštevkom točk v zgodovini (206,07), rekord pa sta postavila že včeraj v kratkem programu).

O ljubljencih Kanade, ki ju je doletela tudi čast nošenja zastave na odprtju iger, smo se pogovarjali s Špelo Perc, nekdanjo reprezentantko v umetnostnem drsanju, ki z družino že nekaj let živi v Ontariu v Kanadi, kjer je drsanje del vsakodnevnega življenja. V lastnem studiu dela kot inštruktorico pilatesa in gyrotonica, med drugim sodeluje z mladimi umetnostnimi drsalci, in je študentka Univerze za integrativno medicino.

Veselje po prostem programu ... Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Kakšen status imata Tessa Virtue in Scott Moir v Kanadi? Glede na to, da jima je pripadla vloga zastavonoš na odprtju iger, ju imajo verjetno precej v časteh.

Umetnostno drsanje je v Kanadi na splošno zelo priljubljeno. Drsanje je tukaj na izjemno visoki ravni. Če ga primerjam z drsanjem v nekdanji Jugoslaviji, ko sem drsala tudi sama, je razlike za celo galaksijo, nemogoče ju je primerjati.

V Kanadi pri drsanju ni nič prepuščeno naključju, sistem zelo zelo načrtno poskrbi za to, da ne spregleda nobenega drsalnega talenta. Že od mladih nog jim sledijo in z enkratnim sistemom pripeljejo do najvišje ravni.

Tukaj vsi drsajo, tudi ko se odpravijo na kavo ali zmenek. Otroci se igrajo na zaledenelih ribnikih. To je del življenja.

Fotogalerija iz njunega prostega programa:

Kar pa zadeva Tesso in Scotta … V Kanadi sta zelo priljubljena, kot kandidatoma za zlato olimpijsko medaljo jima je pripadla tudi vloga zastavonoš.

Zdi se mi, da v sebi nosita skoraj pravljično noto. Skupaj drsata že 20 let, neverjetno sta povezana, sta kot duši dvojčici. V Kanadi se ogromno govori o tem, ali sta par ali ne … Kemija med njima je neverjetna in na trenutke meji že skoraj na erotiko na ledu. Sama to zanikata, a jima številni ne verjamejo.

Mislim, da sta dokaz, da se disciplina, trdo delo, povezanost, predanost drug drugemu in športu obrestujejo.

Špela Perc je nekdanja umetnostna drsalka, že vrsto let pa se ukvarja s pilatesom in gyrotonicom. Že nekaj let živi v Kanadi, kjer je drsanje del vsakdanjega življenja. Foto: Siol.net

Po olimpijskih igrah v Sočiju, kjer sta končala na drugem mestu, sta se za nekaj časa poslovila od tekmovalnega ledu. Je bila za Kanadčane velika stvar, ko sta leta 2016 sporočila, da se vračata na ledeno ploskev?

Da, zelo velika stvar. Vrnila sta se z razlogom, in sicer s tem, da kariero skleneta z zlato olimpijsko medaljo. Takrat sta tudi zamenjala trenerja in začela na novo.

Želela sta povsem osvežiti svoj program in način dela. Včasih je dobro, če se predaš drugim očem, vsake oči imajo svojega malarja, kot pravimo. Očitno so bile vse odločitve, ki sta jih sprejela, pravilne.

Element, ki je zaradi domnevne senzualnosti sprožil burno debato na družbenih omrežjih. Na ekipni tekmi sta ga nekoliko spremenila, na posamični pa ga izvedla v prvotni izvedbi. Foto: Reuters

V času olimpijskih iger se je veliko govorilo o elementu, pri katerem Tessa izvede obrat in pristane svojemu partnerju okrog vratu, češ, da element ni dovolj estetski oziroma da je tako vroč, da se led kar tali. Na mešani ekipni tekmi sta ga nekoliko spremenila, na posamični pa sta se vrnila k prvotni različici. Se je tudi v Kanadi veliko govorilo o tem?

Res je, na ekipni tekmi sta element spremenila, danes sta se vrnila k prvotni različici. Predvidevam, da sta želela ostati zvesta sebi in svojemu programu. Šla sta na vse ali nič. Meni se element ne zdi prav nič sporen. V Kanadi se ni toliko govorilo o tem, sta pa sama poudarila, da je element morda premočan …

Element, ki se je nekaterim zdel "prevroč":

Je že znano, kaj načrtujeta po olimpijskih igrah?

Predvidevam, da se bosta upokojila in nastopala na raznih šovih na ledu, ki jih res ne manjka. Gotovo bosta ostala v stiku z ledom.

... In potem pa se bosta poročila … (Na Twitterju je namreč zaokrožil opis z wikipedie, kjer je k predstavitvi Scotta Moirja dodan del o domnevno načrtovani poroki poleti 2018)

Da, za Kanadčane bi to bil pravi zaključek pravljice. Veliko se govori o tem … morda pa res. Tessa je nekoč izjavila, da je njuna zveza zapletena. Da nista mož in žena, nista fant in punca, nista brat in sestra, … Kdo ve, je pa res, da smo prehitro obremenjeni s tem, da odnosu dajemo etiketo.

Če je odnos na neki duhovni ravni, ni nujno telesen. Dejstvo je, da sta neverjetno povezana, in to se vidi v vseh intervjujih … povezana sta precej bolj kot preostali pari.

"Neizmerno sta povezana ... bolj kot ostali pari," ocenjuje Perčeva. Foto: Getty Images

Olimpijska podprvaka sta postala Francoza Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron, bronasto odličje pa sta osvojila Američana, brat in sestra Maia in Alex Shibutani. Veliko razočaranje sta doživela Američana Madison Hubbell in Zachary Donohue, ki sta bila po kratkem programu četrta, po prostem pa sta zdrsnila na nehvaležno četrto mesto.



Zmagovalni oder sta si delila s francoskim (Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron) in ameriškim parom (Maia in Alex Shibutani). Foto: Getty Images

Kakšen se vam zdi današnji sistem ocenjevanja?

Zelo drugačen od časov, ko je drsala moja generacija. Sodniki imajo na voljo videoposnetke, vse lahko neštetotkrat pregledajo … pozorni so na usklajenost gibov, na čas, na kante na drsalkah … Laično oko to težko presodi.

Predvidevam, da tudi hokej kotira zelo visoko?

Seveda, zelo. Hokej je oh in sploh. Letos so malo razočarani, saj tako kot preostali igrajo brez igralcev iz lige NHL (Kanadčani so že uvrščeni v četrtfinale), tudi dekleta so odlična (v finalu se bodo pomerila z ZDA). Računamo na zlato …

Program, s katerim sta se predstavila na olimpijskih igrah (posnetek je s kanadskega državnega prvenstva):

