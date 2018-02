Boleče slovo Lindsey Vonn

Kariere ne želi končati vse do trenutka, ko bo tudi uradno postala smučarka z največ zmagami v svetovnem pokalu, vseeno pa je bilo ameriški smučarski zvezdnici Lindsey Vonn po bronu v smuku in kombinacijskem odstopu jasno, da je njena olimpijska era končana.

Tako se je končala olimpijska era Lindsey Vonn. Foto: Getty Images

Glede na to, kaj vse je na svoji smučarski poti osvojila, je njena olimpijska bera relativno skromna – ena zlata in dve bronasti kolajni. Precej manj od Tine Maze in številnih drugih smučarskih zvezdnic. Vseeno pa olimpijsko slovo Lindsey Vonn v Pjongčangu še zdaleč ni bilo povsem običajno. Že prišla je kot velika zvezdnica, nato doživela pravi čustveni vlak od smeha do bolečega joka, a na koncu le priznala, da bi se moral zgoditi že pravi medicinski in človeški čudež, da bi se leta 2022, ko bo stara 37 let, znova pojavila na štartu olimpijske tekme v Pekingu. Že letos ni nastopala v vlogi dominantne smukaške kraljice iz svojega zlatega obdobja.

Čestitke naslednicam Foto: Getty Images

Kot zadnji olimpijski nastop bo tako veljala alpska kombinacija v Jeongseongu, kjer je zmago slavila Švicarka Michelle Gisin. Vonnova je vodila po smukaškem delu tekme. Nato je kljub manku treninga skušala v svojo vožnjo priklicati občutke, ki so jo pred desetletjem ponesli do statusa ene najboljših slalomistk. A prave napadalne prožnosti ter vitalnosti med količki ni bilo več, za nameček pa je nato v slogu Maruše Ferk povozila količek in ostala brez uvrstitve. "Trudila sem se. V smuku sem dala vse od sebe, v slalomu pa iskala čudež, " je dobrih 16 let po svojem krstnem nastopu na igrah pod slovitimi petimi krogi svoj 14. olimpijski nastop komentirala smukaška prvakinja iz leta 2010 Lindsey Vonn.

Solze, bolečina ...

"Tako zelo obožujem olimpijske igre. Ljubim tekmovanja. Rada smučam. Pogrešala bom vse to. A žal moje telo ne dovoli, da bi se borila še nadaljnje štiri leta," je v Pjongčangu v solzah pripovedovala ena največjih smučarskih zvezdnic, ki se je sicer kislo nasmehnila ob podatku, da je postala najstarejša alpska smučarka z olimpijsko kolajno. Ta je bila bronaste barve. Osvojila jo je v smuku, kjer sta jo prehiteli Sofia Goggia in Ragnhild Mowinckel. A želela je zlato. Zaradi svoje zmagovalne miselnosti, medijsko-marketinške zgodbe, ki jo je pletla v zadnjih letih, in zaradi spomina na pokojnega dedka. Umrl je lanskega decembra, v svojem vojaškem življenju pa je služboval tudi v Koreji. "Tako zelo sem si želela zmagati zanj. A upam, da je še vedno, tam nekje zgoraj, ponosen name," je dejala 33-letna Američanka.

V solzah: bron za pokojnega dedka Foto: Getty Images

Vsaj še eno sezono

Vonnova si bo zdaj privoščila krajši tekmovalni oddih. V karavano svetovnega pokala se bo predvidoma vrnila šele marca v Aareju, kjer se bo z novopečeno smukaško olimpijsko prvakinjo Goggio udarila za smukaški globus. Ta bi bil že njen deveti smukaški. V domači vitrini ima sicer še pet superveleslalomskih in štiri velike kristalne. A njen glavni motiv do konca kariere niso več globusi, temveč zmage. V tej zimi je vknjižila štiri, skupno v karieri že 81, kar je krepko več kot katerakoli smučarka v zgodovini. A njen cilj je vsaj 86 zmag. Toliko jih je namreč v moški konkurenci zbral Šved Ingemar Stenmark. Vonnova verjame, da bo za ta izziv dovolj ena sezona. Če pa bi ji bo ob tem vodstvo Mednarodne smučarske zvez dovolilo nastopiti še na moški tekmi svetovnega pokala, bi bila njena kariera, vsaj v njenih očeh, popolna.