Najstnika v nekaj urah poskrbela za veliko olimpijsko senzacijo

Nova Zelandija je v Pjongčangu poskrbela za nepozaben športni vrhunec. Država, ki je na novo medaljo na zimskih olimpijskih igrah čakala mučno dolgih 26 let, je v četrtek zgolj v nekaj urah postala bogatejša kar za dve. Osvojila sta ju rosno mlada dobitnika brona Zoi Sadowski-Synnott in Nico Porteous, presrečna debitanta na olimpijskih igrah, stara komaj 16 let!

Za enega najlepših dni v zgodovini novozelandskega športa, ki je odmeval po svetu, sta poskrbela 16-letna Zoi Sadowski-Synnott in Nico Porteous. Najprej je deskarka Zoi v akrobatskih skokih osvojila bronasto medaljo in s 16 dnevi ter 353 dnevi postala najmlajša novozelandska dobitnica olimpijskega odličja.

"Saj sploh ne morem verjeti. Kot da to ne bi bilo res," najmlajša deskarka na zmagovalnem olimpijskem odru v Pjongčangu ni skrivala sreče, še manj pa začudenja. Prehiteli sta jo le izkušeni tekmici, ki sta že vajeni najboljših uvrstitev na največjih tekmovanjih.

Nova Zelandija čakala kar 26 let

Zoi Sadowski-Synnott je bila najmlajša novozelandska dobitnica medalje v zgodovini ZOI le nekaj ur. Foto: Reuters Njen državni rekord je veljal le dve uri, saj se je v snežnem žlebu kmalu na zmagovalni oder zavihtel še njen rojak, smučar prostega sloga Nico. Ko je postavil največji uspeh v karieri, je štel le 16 pomladi in 91 dni, s tem pa izboljšal še svež mejnik rojakinje in dodal piko na i novozelandski četrtkovi pravljici v Južni Koreji.

Država, znana po številnih naravnih lepotah, kiviju in nepreglednih čredah ovac, je tako v nekaj urah potrojila število osvojenih medalj v zgodovini zimskih olimpijskih iger. Nova Zelandija je prvo veliko zimsko odličje dočakala leta 1992, ko je v slalomu v Albertvillu do srebra v ženskem slalomu prismučala Annelise Coberger. Imela je 20 let in na prvih olimpijskih igrah, na katerih je Slovenija nastopila kot samostojna država, zaostala le za Avstrijko Petro Kronberger.

Na tistem slalomu je za najboljšo slovensko uvrstitev poskrbela Urška Hrovat (10.), še bolje pa je kazalo Nataši Bokal, ki je bila po prvem teku četrta (tudi pred Cobergerjevo), a nato v drugi vožnji žal odstopila.

Večkrat je bruhal, nato pa slišal novico o Zoi

Največji vrhunec kariere je doživel pri 16 letih in 91 dneh. Foto: Reuters Nova Zelandija je na olimpijsko naslednico Cobergerjeve, ki je po koncu športne poti oblekla policijsko uniformo, čakala kar 26 let. Na seznamu dobitnic medalj na zimskih olimpijskih igrah se ji je šele v Pjongčangu pridružila bronasta deskarka Zoi Sadowski-Synnott, le nekaj ur pozneje pa še smučar prostega sloga Nico Porteous.

"Ko sem videl, da je Zoi prejela medaljo, me je to povzdignilo," je po velikem uspehu priznal mladi smučar. Na tekmi snežnega žleba bi ga skoraj izdali živci. Ko je spremljal, kako se je velikemu novozelandskemu kandidatu za osvojitev medalje Byronu Wellsu sesul svet, saj si je na zadnjem treningu poškodoval nogo, tako da ni mogel nastopiti na tekmi, ga je oblila slabost.

Večkrat je bruhal, nato pa ga je rešila novica s sosednjega športnega tekmovališča, kjer je za tako težko pričakovano novozelandsko olimpijsko medaljo poskrbela sovrstnica v deskanju.

Presrečna Zoi (levo) se je na zmagovalnem odru znašla v družbi 26-letne Beljačanke Anne Gasser in 27-letne Američanke Jamie Anderson. Foto: Guliver/Getty Images

"Ponosen sem, da sem Novozelandec. Z Zoi sva z dvema medaljama na isti dan izničila prekletstvo," ni skrival sreče, ko je pomagal Novi Zelandiji, da je po 26 letih potrojila število zimskih olimpijskih medalj. Zdaj srčno upa, da njegovi državi ne bo treba čakati nadaljnjih 26 let, da bi se ponovno znašla na seznamu dobitnikov medalj na ZOI.

Oskarji in grammyji, št. 1 med igralkami golfa ...

Anna Paquin je prejela oskarja, ko je bila stara 11 let. Foto: Reuters Nova Zelandija ni prvič nazdravila uspehu najstnic. Še zdaleč ne. Ko je mlada filmska igralka Anna Paquin leta 1993 prejela oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo v filmu Klavir, je bila stara zgolj 11 let.

Premagala je Emmo Thompson, Winono Ryder in Holly Hunter ter prejela kipca, o katerem sanjajo vsi, ki sodelujejo v filmski industriji. Ko se je deset let pozneje v ožjem izboru za oskarja, tokrat v konkurenci za najboljšo igralko, znašla Keisha Castle-Hughes (Legenda o jezdecu kitov), je bila stara le 13 let!

Nova Zelandija je ponosna tudi na golfistko Lydio Ko, ki je prvi večji turnir (turneja LPGA) dobila pri 15 letih. Osvojila je odprto prvenstvo Kanade, a ni mogla prejeti denarne nagrade, ker je takrat še vedno spadala med amaterke. Tako se je obrisala pod nosom za bogato nagrado, vredno okrog 250 tisoč evrov.

Kmalu je postala profesionalka, zmagala še na 12 turnirjih in si krepko olepšala bančni račun. Še pred 18. rojstnim dnevom je postala najboljša na svetovni jakostni lestvici, zelo pa je priljubljena tudi v Pjongčangu, saj je bila rojena v Seulu.

Pevka Lorde je še ena v nizu Novozelandk, ki so opozorile nase z odmevnimi dosežki še v najstniških letih. Ko je pred kratkim zaradi nestrinjanja s političnimi odločitvami odpovedala koncert v Tel Avivu, sta ji javno stopila v bran tudi Roger Waters in Peter Gabriel. Foto: Reuters

Zimske olimpijske igre, filmi, golf … Seznama odmevnih najstnikov iz otoške države v Jugozahodnem Pacifiku, kar ne more biti konec. Nova Zelandija ima namreč svojo mlado junakinjo tudi v svetu glasbe. To je pevka Lorde, ki je zaslovela pri 16 letih, leto pozneje pa kot prva Novozelandka prejela prestižno nagrado grammy. Njeno pravo ime je Ella Marija Lani Jelić O'Connor. Je hči Irca in Hrvatice, leta 2013 pa jo je magazin Time, ko je že požela svetovno slavo, uvrstil med 30 najvplivnejših najstnikov na svetu.

Ni kaj, 16-letnika Zoi in Nico v Pjongčangu nadaljujeta čaroben niz najstnikov, ki pod zastavo Nove Zelandije osvajajo simpatije svetovne javnosti in dokazujejo, da je lahko mladost tudi prijetna in dobrodošla prednost. Kaj bo šele na olimpijskih igrah v Pekingu (2022), ko bosta imela še več izkušenj ...