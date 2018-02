Program za nočne ptice: kvartet Slovencev po presenečenje v slalomu in kombinaciji

ZOI, PJONGČANG, 13. TEKMOVALNI DAN

Pred nami je izjemno natrpan 13. tekmovalni dan na zimskim olimpijskih igrah v Pjongčangu. Prireditelji bodo podelili kar deset kompletov medalj. Začelo se bo v alpskem smučanju, kjer bomo imeli Slovenci štiri predstavnike. Štefan Hadalin in Žan Kranjec bosta visoko uvrstitev lovila v slalomu, Maruša Ferk in Ana Bucik pa v slalomu. Zadnja je na zadnji kombinaciji pred ZOI v Lenzerheideju zasedla tretje mesto.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg alpskih smučarjev se bodo v lov za odličja podali tudi smučarji prostega sloga, nordijski kombinatorci in hitrostni drsalci na kratke proge, ki se bo udarili v treh različnih disciplinah.

V biatlonu bo potekala ženska štafeta, zmagovalca pa bomo dobili tudi v ženskem hokeju, v katerem se bosta v ponovitvi finala v Sočiju udarili Kanada in ZDA. Američanke so pred štirimi leti že vodile z 2:0, na koncu pa so Kanadčanke zmagale po podaljšku s 3:2. Junakinja je bila Marie-Philip Poulin.

Končne odločitve (10): Deskanje na snegu

- 01.30 akrobatski skoki, ženske Alpsko smučanje

- slalom, moški

02.00 1. vožnja

05.30 2. vožnja

(Štefan Hadalin, Žan Kranjec) - kombinacija, ženske

03.30 smuk

07.00 slalom

(Maruša Ferk, Ana Bucik) Smučanje prostega sloga

- 03.30 snežni žleb, moški Nordijska kombinacija

- ekipno,

velika skakalnica/4 x 5 km

08.30 skoki

11.20 tek Hitrostno drsanje/kratke proge

- 11.00 500 m, moški

1000 m, ženske

5000 m štafeta, moški Biatlon

- 12.15 štafeta 4 x 6 km, ženske Hokej na ledu

- ženske:

05.10 finale: Kanada - ZDA