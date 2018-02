Gisinovi se je kombinacijska enačba izšla, Ferkovi ne

Alpsko smučanje, ženska kombinacija

Ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin se je po veleslalomski zmagi in slalomskem porazu v kombinacijski tekmi olimpijskih iger vrinila med Švicarki Michelle Gisin in Wendy Holdener. Proti stopničkam je pogledovala tudi Maruša Ferk, a se je njen lov po odličnem smuku končal s slalomsko diskvalifikacijo. Ana Bucik je bila na koncu 11.

Zlato in bron v Švico, srebro v ZDA Foto: Reuters

Dobra štiri leta po tem, ko je Dominique Gisin v Sočiju prijela za roko Tino Maze in z njo kot olimpijska (so)prvakinja stopila na najvišjo smukaško stopničko, je zlato olimpijsko odličje osvojila še njena sestra Michelle Gisin.

Pomemben del naloge je opravila že v dopoldanskem delu, kjer je upravičila status dobre smukačice ter zaostala le za Lindsey Vonn in Ragnhild Mowinckel. V slalomu sta nato po pričakovanjih ugodno izhodišče za napad izkoristili Wendy Holdener in Mikaela Shiffrin. A ta napad tudi zato, ker postavitev ni bila pretirano tehnično zahtevna, ni bil tako učinkovit, kot sta si želeli.

Z zelo kakovostno slalomsko predstavo je tako Gisinova ohranila prednost pred napadalkama, obenem skočila pred Norvežanko in izkoristila odstop Vonnove v njenem zadnjem olimpijske nastopu v karieri. Svetovna kombinacijska podprvakinja, ki v svetovnem pokalu še nima zmage, je tako postala še olimpijska prvakinja.

Maruši Ferk se je po smukaškem delu nasmihala vrhunska uvrstitev, a si je nato v slalomu privoščila usodno napako. Foto: Reuters

Maruša Ferk: blizu, a tako daleč

Smukaški del je obetal tudi vrhunsko slovensko uvrstitev. Maruša Ferk je namreč unovčila zajetno smukaško kilometrino in v drzni predstavi obudila spomin na svoje najboljše vožnje v najhitrejši disciplini. Po petem času se je zavedala, da je bila dosegljiva tudi kolajna. V tem duhu se je podala tudi na progo. Kljub odločnosti je do prvega vmesnega časa izgubila priborjeno smukaško prednost, nato pa povozila količek, vseeno nadaljevala in bila na koncu diskvalificirana.

"Šele zvečer bom začela dojemati, kakšno priložnost sem imela. Verjamem, da je bila dosegljiva tudi kolajna. Smuk je bil res odličen, nato sem skušala ostati mirna. Dobro sem bila pripravljena. Bila sem sproščena, nato pa se mi je zgodila napaka. Sprva sicer nisem bila prepričana, da sem povozila količek," je bila po tekmi razočarana izkušena gorenjska olimpijka.

Ana Bucik: edina Slovenka s kombinacijsko uvrstitvijo Foto: Stanko Gruden, STA

Bucikova ponosna na smuk

Po odstopu Ferkove je tako za najboljši slovenski rezultat poskrbela Ana Bucik, ki je bila enajsta med osemnajstimi uvrščenimi. Ponosna je bila predvsem na pogumno smukaško predstavo, v kateri je sicer storila eno napako, si prislužila visok zaostanek, a vseeno ni delovala kot bojazljiva slalomistka na daljših smučeh.

"V smuku sem prvič zares tekmovala in tvegala. Žal sem storila napako, ki mi je vzela vsaj sekundo. V slalomu bi lahko smučala boljše. Zagotovo pa se ne bi mogla zavihteti do stopničk. Morda so bila pričakovanja javnosti po mojih stopničkah previsoka. S končnim rezultatom sem lahko zadovoljna," je dejala Bucikova, ki bo skupaj s Ferkovo, Štefanom Hadalinom in Žanom Kranjcem nastopila še na ekipni tekmi.

