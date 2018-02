Konec prevlade Kanadčank, Američanke po 20 letih spet na Olimpu

Olimpijski hokejski turnir, ženske

Hokejistke ZDA so v finalu olimpijskega turnirja po kazenskih strelih s 3:2 strle največje nasprotnice Kanadčanke in jim preprečile osvojitev petega zaporednega olimpijskega zlata. Za Američanke je to drugi olimpijski naslov, prvi po Naganu leta 1998, ko so dekleta prvič tekmovala na OI. Finke so v boju za bron s 3:2 premagale Rusijo.

V četrtkovem finalu so si nasproti stale stare znanke, hokejistke ZDA in Kanade. V skupinskem delu so z 2:1 zmagale Kanadčanke, ki so neuspešno napadale peto zaporedno olimpijsko zlato.

Tudi v finalu so po zaostanku z 0:1 povedle z 2:1, a so jih Američanke v 54. minuti ujele z zadetkom ene od glavnih junakinj finala Jocelyne Lamoureux-Davidson. Sestra nekdanjega vratarja Olimpije Jean-Philippeja Lamoureuxa je izsilila 20-minutni podaljšek, v katerem zadetka ni bilo, tako da so o zmagovalkah odločali kazenski streli.

Po peti seriji loterije je bilo še vedno izenačeno, obe ekipi sta zadeli po dvakrat, odločitev pa je padla v šesti seriji, ko so Kanadčanke zgrešile, Lamoureux-Davidsonova pa je zadela in ZDA priborila drugo olimpijsko zlato. Prvo po Naganu in letu 1998, ko so hokejistke premierno zaigrale na OI. Vse od takrat so na OI slavile Kanadčanke.

Veselje olimpijskih prvakinj Foto: Reuters

Finkam bron, Švedinje razočarale

Finke so osvojile bron. Foto: Reuters

Na ženskem hokejskem turnirju v Južni Koreji sta v sredo na tekmi za tretje mesto obračunali Finska in Rusija. Finke so v začetku druge tretjine povedle z 2:0, Rusinje znižale na 1:2, a še pred zadnjim odmorom so Severnjakinje spet vodile za dva zadetka.

Rusinjam je do konca uspelo zadeti še enkrat, a lov za izenačenjem ni bil uspešen, tako da so se Finke brona razveselile z zmago s 3:2.

Na tekmi za peto mesto je Švica z nogometnih 1:0 premagala Japonsko, Švedinje, ki so v Aziji razočarale, pa so visoko premagale združeno Korejo.

Polfinale in tekmi za odličja

Finale

Tekma za 3. mesto

Tekmi za 5. in 7. mesto

Polfinale

Skupinski del

Skupina A

Lestvica in sistem skupine A *Zmagovalka in drugouvrčena reprezentanca sta se po treh tekmah skupinskega dela uvrstili v polfinale, tretje- in četrtouvrščena izbrana vrsta sta se po skupinskem delu na dodatni tekmi pomerili za dve polfinalni vstopnici, tretja se je udarila z drugo iz skupine B, četrta pa z zmagovalko skupine B.

Skupina B