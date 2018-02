Švedska slavi olimpijskega prvaka, Kristoffersen zapravil priložnost kariere

Alpsko smučanje, moški slalom

Naslov olimpijskega prvaka v slalomu je osvojil Šved Andre Myhrer, ki je izkoristil veliko napako in odstop vodilnega po prvem teku, Norvežana Henrika Kristoffersena. Na zmagovalni oder sta se povzpela še Švicar Ramon Zenhäusern in Avstrijec Michael Matt. V prvem teku so odstopili največji favorit za zmago, Avstrijec Marcel Hirscher, ter slovenska predstavnika Štefan Hadalin in Žan Kranjec.