Američanka Andersonova v močnem vetru zlata v snežnem parku

OI Pjongčang, deskanje, snežni park (Ž):

Tekmovalke so morale na progo v hudem vetru in mrazu, zato so preizkušnjo zaznamovali številni padci in ponesrečene izvedbe skokov oziroma elementov. Namesto kvalifikacij in dveh voženj so organizatorji tekmovanje skrajšali na dve finalni vožnji.

Andersonova, ki je zmagala že v Sočiju pred štirimi leti, je bila ena redkih tekmovalk, ki je prvo vožnjo opravila brez večjih napak in zanjo prejela 83,00 točke.

Andersonova je podaljšala svojo olimpijsko vladavino. Zmagala je tudi pred štirimi leti v Sočiju. Foto: Getty Images

V drugi vožnji nobena tekmovalka ni izboljšala njenega rezultata - svetovna prvakinja Blouinova je dobila 76,33 točke, Rukajavijeva, ki je bila v Sočiju srebrna, pa 75,38, tako da se je Američanka drugič po progi spustila že kot olimpijska prvakinja.

Deskanje na snegu, snežni park, ženske:



ZLATO: Jamie Anderson (ZDA)

SREBRO: Laurie Blouin (Kan)

BRON: Enni Rukajarvi (Fin)