Naj Mekinc brez finala v snežnem parku Laaxa

V švicarskem Laaxu so po sredinih kvalifikacijah znani finalisti prve letošnje tekme za svetovni pokal v snežnem parku (slopestyle). Po včerajšnjem odličnem nastopu v kvalifikacijah in zanesljivi uvrstitvi v polfinale se danes našemu edinemu predstavniku Naju Mekincu žal ni izšlo po načrtih.

Prvo tekmo sezone v parku je končal na solidnem 24. mestu, kar je njegova tretja najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. V Laaxu bo pestro vse do sobote. V četrtek bodo na sporedu kvalifikacije v snežnem žlebu (half pipe) s Titom Štantetom, v petek finale v parku in nato v soboto še v žlebu.

Napoved švicarskega zmagoslavja, Naj Mekinc le do 24. mesta

Potem ko smo bili v preteklih letih v Laaxu švicarske deskarje vajeni videti na vrhu oziroma pri vrhu predvsem v snežnem žlebu (Simmen, Roher, Podlačikov, Burgener, Keller …) pa so tokrat boj za vrh napovedali tudi v snežnem parku. V petkovem finalu bodo deskali kar štirje.

Zmagovalec polfinala Moritz Boll, drugouvrščeni Nicolas Huber, četrtouvrščeni Moritz Thoenen ter Jonas Bosiger (9.). Tri finaliste imajo Norvežani (od petega do sedmega mesta so se v polfinalu zvrstili Torgeir Bergrem, Marcus Kleveland in Mons Roisland), po enega pa Nemci (Leon Vockensperger, 3.), Japonci (Hiroaki Kunitake, 8.), Američani (Jake Canter, 10.), Belgijci (Sebbe de Buck, 11.) in Švedi (Niklas Mattsson, 12.). Pogrešate Kanadčane? Zaradi dveh okuženih z novim koronavirusom je vsa kanadska ekipa "slopestyle" morala ostati v karanteni, tako da so Mark McMorris, Max Parrot in druščina ostali brez priložnosti za dokazovanje na najprestižnejši evropski tekmi deskarjev prostega sloga.

"Na jutranjem treningu je bil Naj še zanesljiv, pozneje pa se žal ni izšlo"

Korak za korakom pa napreduje tudi naš Naj Mekinc. Z letošnjo odlično predstavo v kvalifikacijah se je suvereno uvrstil v polfinale, kjer pa se mu ni izšlo po načrtih. S ponovitvijo kvalifikacijske vožnje bi bil namreč zanesljiv finalist, tako pa se je moral zadovoljiti s 24. mestom. "Na jutranjem treningu je bil Naj še zanesljiv, pozneje pa se žal ni izšlo. Kljub vsemu moramo vedeti, da gre še za zelo mladega tekmovalca, ki potrebuje še nekaj tekmovalne kilometrine. Ampak njegov razvoj gre zagotovo v pravo smer. To je dokazal tudi včeraj," je po tekmi povedal trener Matevž Pristavec.

Jamie Anderson upravičila vlogo prve favoritinje

Pred moškim polfinalom so se v kvalifikacijah pomerile ženske. Na štartnem seznamu je bilo 31 deskark iz 20 držav, na koncu pa se je za osem mest v petkovem finalu pomerilo 28 deskark. Najboljša je bila 30-letna Američanka Jamie Anderson, edina olimpijska zmagovalka v snežnem parku (zmagala je na premierni izvedbi leta 2014 v Rusiji, naslov pa je ubranila tudi štiri leta pozneje v Južni Koreji) ter večkratna zmagovalka X iger.

Kalifornijska deskarka je bila v obeh vožnjah zelo suverena, obakrat si je prislužila oceno nad 80 točk (80,25 in 83,60). S kvalifikacijsko oceno nad 80 se lahko pohvali samo še drugo uvrščena Novozelandka Zoi Synnott Sadowski. V finale so se (v tem vrstnem redu) uvrstile še: Kokomo Murase (Japonska), Laurie Blouin (Kanada), Reira Iwabuchi (Japonska), Tess Coady (Avstralija), Hailey Langland (ZDA) in kot zadnja še edina Evropejka Anna Gasser (Avstrija).

Na domači tekmi je z 18. mestom bogato kariero sklenila 32-letna Sina Candrian. V dolgoletni karieri je Švicarka v svetovnem pokalu enkrat zmagala (Calgary, 2010, snežni park) in bila še sedemkrat na zmagovalnem odru. Pohvali se lahko tudi s srebrom (Stoneham, 2013, snežni park) in bronom (Kreischberg, 2015, skoki prostega sloga) s svetovnih prvenstev in pa tremi uvrstitvami med elitno deseterico na olimpijskih igrah. Naša deskarka Urška Pribošič zaradi posledic padca v Kreischbergu z začetka januarja v Laaxu ni nastopila.

Jutri prvi nastop v sezoni čaka Tita Štanteta

Finale v snežnem parku bo na sporedu v petek (13:15), že jutri pa se program v Laaxu nadaljuje s kvalifikacijami v snežnem žlebu (half pipe). Ženske, Slovenk ni na štartu, bodo nastope začele ob 8.30, moški pa tri ure pozneje (ob 11.30).

Med nastopajočimi bo tudi 22-letni Celjan Tit Štante, za katerega bo to že četrti nastop na Laax Opnu. Lansko tekmo je zaradi poškodbe izpustil, predlani je osvojil 27. mesto, leto prej 17. mesto in ob premiernem nastopu leta 2017 23. mesto. Za olimpijca iz Južne Koreje 2018 bo to že 26. nastop v svetovnem pokalu, najvišje je bil leta 2018 v kitajskem Secret Gardnu, kjer je zasedel 12. mesto.

Svetovno prvenstvo v Kanadi odpovedano, FIS išče nove rešitve Danes dopoldne je deskarska javnost izvedela tudi za odpoved svetovnega prvenstva v disciplinah prostega sloga (snežni park, snežni žleb in skoki prostega sloga), ki bi ga med 5. in 10. marcem moral gostiti kanadski Calgary. Kanadčani so svetovno prvenstvo prevzeli od Kitajcev, poleg deskarjev prostega sloga so nameravali gostiti tudi svetovno prvenstvo smučarjev prostega sloga (z izjemo krosa) tako imenovane "nove šole" (snežni park, snežni žleb in skoki prostega sloga) ter tudi tako imenovane "stare šole" (smučanje po grbinah in akrobatski skoki). FIS aktivno išče novo prizorišče oziroma nova prizorišča. Ob odpovedi svetovnega prvenstva so se kanadski organizatorji morali odpovedati tudi tekmi svetovnega pokala v snežnem parku, ki je bila predvidena za 12. marec. Deskarji prostega sloga bodo po Laaxu tako še v večji negotovosti, saj je v tem trenutku do konce sezone v koledarju svetovnega pokala samo še tekma v češkem Špindlerovem Mlinu (25.– 27. 3., snežni park).

