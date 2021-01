Mekinc in Kuhar daleč od finala

V avstrijskem Kreischbergu se je danes s finaloma zaključil teden z najboljšimi smučarji in deskarji prostega sloga, ki so se merili na prvi letošnji tekmi za svetovni pokal v skokih prostega sloga. Med deskarkami je bila danes najboljša Novozelandka Zoi Synnott Sadowski, med deskarji pa Kanadčan Max Parrot.

V močni konkurenci je Naj Mekinc zasedel 37., debitant Ožbe Kuhar pa 55. mesto.

"Konkurenca je bila izredno močna, pravzaprav sam ne pomnim tako močne. Izven finala so med drugimi ostali tudi takšni asi, kot so Američan Chris Cornig, pa Kanadčana Mark McMorris in Sebastien Toutant. Naj je odlično izvedel skok z 'backside' rotacijo in povsem korektno tudi skok s 'frontside' rotacijo. Če bi kot kvalifikacijski, tako kot na zadnjih tekmah svetovnega pokala, veljal le najboljši skok, bi bil precej višje," je bil s prikazanimi skoki Mekinca zadovoljen trener Matevž Pristavec.

"Tudi Kuhar je dobro opravil krst v svetovnem pokalu. Prvi skok mu je dobro uspel, pri drugih dveh poizkusih pa se mu ni izšlo po načrtih," pa je predstavo 16-letnega Vrhničana ocenil Pristavec.

Preberite še: