Ekipna tekma domačinoma, Loginovu odvzeli zmago

Izkušena avstrijska deskarja na snegu Claudia Riegler in Andreas Prommegger sta zmagovalca prve letošnje ekipne paralelne tekme za svetovni pokal v Bad Gasteinu. Na domačem terenu sta bila v velikem finalu paralelnega slaloma boljša od nemške dvojice Cheyenne Loch - Stefan Baumeister.

Tretje mesto sta po zmagi nad domačo dvojico Daniela Ulbing - Benjamin Karl osvojila Rusa Sofija Nadrišina in Dimitrij Loginov.

Slovenskih tekmovalcev zaradi okužb z novim koronavirusom v ekipi ni bilo na startu.

Sprememba torkovega zmagovalca

Iz Bad Gasteina so tudi sporočili, da so Loginovu odvzeli zmago na torkovi posamični tekmi v paralelnem slalomu. Po naknadnem pregledu so ugotovili, da je Rus povozil količek, zato je finale pripadel Italijanu Aaronu Marchu, Loginov pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Naslednja tekma alpskih deskarjev za svetovni pokal bo na sporedu konec meseca (30.1.) v Moskvi, spet bo na sporedu paralelni slalom.

