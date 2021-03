Zadnje deskarsko dejanje svetovnega pokala Rusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dimitrij Loginov in Sofija Nadiršina sta zmagovalca zadnje tekme svetovnega pokala deskarjev na snegu. Foto: Guliverimage

V Bechtesgadnu se je z ekipno tekmo končal svetovni pokal v deskanju na snegu. Zadnjo tekmo sta dobila Rusa Dimitrij Loginov in Sofija Nadiršina, prva ruska ekipa, ki je bila v finalu boljša od prve švicarske ekipe, ki sta jo sestavljala Dario Caviezel in Julie Zogg.

Tretja sta bila Nemca Stefan Baumaister in Selina Jörg.

Slovenci niso imeli ekipe.

Rusi so zmagali tudi v pokalu narodov, zbrali so 2862 točk, 356 točk so zaostali Avstrijci, 719 pa Nemci. Slovenija je s 515 točkami zasedla šesto mesto.

