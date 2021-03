Žan Košir po boju s svetovnim podprvakom ostal brez globusa

Aaron March je v finalu premagal Avstrijca Alexandra Payerja.

Žan Košir, ki je bil edini slovenski predstavnik v izločilnih bojih, je slalom končal na 14. mestu, v skupnem seštevku pa zdrsnil iz prve trojke. Za tretjeuvrščenim Dmitirjem Loginovom (333 točk), ki se mu danes ni uspelo prebiti v finale, je zaostal za zgolj štiri točke (329 točk).

Čeprav Košir, zmagovalec svetovnega pokala leta 2015 in trikratni dobitnik olimpijske kolajne v kvalifikacijah ni bil povsem pri vrhu, pa mu je po njih kar dobro kazalo. Že v kvalifikacijah so odpadli nekateri konkurenti, v izločilnih bojih je imel vse v svojih rokah. Toda končal je že v prvem obračunu, premagal ga je trikratni dobitnik velikega kristalnega globusa in nekdanji svetovni prvak, Prommegger. Slovenec je bil v zgornjem delu hitrejši, ko pa ga je Avstrijec prehitel, je poskušal nemogoče in storil napako.

Prommegger se je nato v četrtfinalu pomeril z vodilnim pred zadnjo tekmo Italijanom Aaronom Marchom, dvoboj je bil odločilen za skupno zmago. Dobil ga je Italijan, ki je nato ugnal še rojaka Edwina Corattija ter v finalu Avstrijca Alexandra Payerja in se veselil svojega prvega velikega kristalnega globusa. Na prestolu je zamenjal rojaka Rolanda Fischnallerja.

Rok Marguč je v predtekmovanju postavil 21. čas kvalifikacij (+1.63), kar ni bilo dovolj za preboj med najboljših 16, Tim Mastnak je bil 30 (+7.40), najmlajši v slovenski odpravi, 22-letni Jernej Glavan, pa je bil diskvalificiran.

Pri ženskah je zadnjo tekmo dobila Švicarka Julie Zogg, skupna zmaga pa je pripadla Nemki Ramoni Hofmeister.

Izidi: - moški: 1. Aaron March (Ita) 2. Alexander Payer (Avt) 3. Arvid Auner (Avt) 4. Edwin Coratti (Ita) 5. Mirko Felicetti (Ita) 6. Andreas Prommegger (Avt) 7. Dario Caviezel (Švi) 8. Roland Fischnaller (Ita) ... 14. Žan Košir (Slo) 21. Rok Marguč (Slo) 30. Tim Mastnak * diskvalifikacija: Jernej Glavan - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Aaron March (Ita) 424 2. Andreas Prommegger (Avt) 339 3. Dimitrij Loginov (Rus) 333 4. Žan Košir (Slo) 329 5. Alexander Payer (Avt) 295 6. Benjamin Karl (Avt) 292 ... 19. Tim Mastnak (Slo) 152 35. Rok Marguč (Slo) 34 - ženske: 1. Julie Zogg (Švi) 2. Selina Jörg (Nem) 3. Carolin Langerhorst (Nem) 4. Tsubaki Miki (Jap) 5. Julia Dujmovits (Avt) 6. Ramona Hofmeister (Nem) - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Ramona Hofmeister (Nem) 593 2. Sofija Nadiršina (Rus) 532 3. Julie Zogg (Švi) 512 4. Selina Jörg (Nem) 425 5. Cheyenne Loch (Nem) 413

