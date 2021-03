Deskarka iz tatu studia #video

20-letna deskarka Sara Goltes je bila edina ženska predstavnica Slovenije na nedavnem svetovnem prvenstvu na Rogli in bo edina tudi na jutrišnji tekmi v paralelnem veleslalomu. Zgovorna mladenka, ki honorarno dela v tatu studiu, kar bi si želela početi tudi po koncu svoje kariere, si po lanski sezoni, v kateri je tekmovalno desko že nameravala postaviti v kot, želi dokazati, da zmore višje, kot je posegla do zdaj.

Odkar je Gloria Kotnik na porodniškem dopustu, je Goltesova sploh edino dekle v slovenski reprezentanci. Tudi sama se sprašuje, kam so poniknila dekleta, ki jih zanima vijuganje na deski in ponuja zanimiv odgovor.

"Res je, žensk v slovenskem deskanju ni. Zakaj jih ni? Zdi se mi, da se ne dela dovolj za to, ko pa kdo pokaže interes, se to ne izpelje naprej. Dodatno težavo predstavljajo najstniška leta, takrat se hitro zgodi, da odnehamo. Če nimaš nikogar, ki bi te usmerjal, ki bi ti pokazal, kaj vse ti deskanje še lahko prinese, je zelo težko vztrajati. Preprosto se zgubiš oz. pozornost nameniš drugim rečem."

Foto: Ana Kovač Osebna izkaznica Sare Goltes



Datum rojstva: 17. 2. 2001

Kraj bivanja: Ljubljana

Snowboard klub: ŠD Sportpoint

Oprema (deska, čevlji): Goltes snowboards, Mountainslope WC hardboots

Osebni sponzorji: Goltes, Fit13

Šola ali fakulteta: maturirala na gimnaziji Erudio

Hobiji: tetoviranje, hoja v hribe v pasji družbi, poleti wakeboarding, rolanje

Rojena z desko

Kaj je tisto, kar jo žene, da še vedno vztraja? "Preprosto sem se rodila z desko. Oče me je nanjo postavil, še preden sem dopolnila dve leti, in s tem živim. Deskanje je zame največji užitek in življenja brez tega ne poznam. Kljub ljubezni do deskanja sem se lani znašla na prelomnici, ko sem se morala odločiti, ali bom nadaljevala ali pa se bom na tej stopnički ustavila.

Bila sem prepričana, da je to konec, da kljub trudu ne dosegam rezultatov, potem pa sem se vendarle odločila, da vztrajam še leto, dve ali tri, da res vse vložim v deskanje in potem bom videla, kako daleč mi lahko uspe priti. Dokler ne dam vsega do sebe, ne bom odnehala," pravi neomajna deskarka.

"Želim si, da bi se v skupnem seštevku uvrstila med najboljših 32. Pred dvema letoma sem na Rogli na tekmi svetovnega pokala osvojila 26. mesto, s tem, da sem bila takrat dve leti mlajša in z veliko manj izkušnjami. Vem, da sem tega sposobna, ne vem pa čisto točno, kaj me je do tega pripeljalo. Iščem hitrost na progi, da bom dosegla to, kar vem, da sem sposobna doseči. Če mi to ne uspe, bom vsaj vedela, da sem v to vložila vse, kar sem lahko."

Za Sarine deskarske začetke je, kot rečeno, najbolj zaslužen oče Jani Goltes, ki se ukvarja s proizvodnja bordov in ostale snowboard opreme.

"Očetov posel ima gotovo nekaj zaslug za moje tako zgodnje začetke na bordu. Moj prvi trener je bil seveda oče, in to kar nekaj let, dokler sem bila stara dovolj, da so me vzeli v reprezentanco. Od takrat naprej je moj edini trener, ki ga priznavam. Izidor Šušteršič, medtem ko se preostali trenerji, določeni za B-reprezentanco, menjavajo dva- ali večkrat na sezono. In še to pod določenimi pogoji (le za nekaj dni na sezono). Trenutno je Izidorjev pomočnik za B-reprezentanco Sebastjan Weber."

Zgodba o Sebastjanu Webru, trenerju B-ekipe

Na nedavnem svetovnem prvenstvu na Rogli je osvojila 41. mesto v paralelnem veleslalomu in mesto nižje v slalomu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dobre deskarje, ki se znajo peljati po robniku, v Sloveniji lahko našteješ na prste."

Pravi, da nikoli ni smučala, oziroma da so bili prvi trenutki na smučeh le odskočna deska za bord. "Smučajo vsi, praktično kogarkoli se da naučiti dobro smučati, medtem ko dobre deskarje, ki se znajo peljati po robniku, v Sloveniji lahko našteješ na prste."

Sara je najbolj ponosna na 7. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu in 26. mesto na tekmi svetovnega pokala. Oboje je dosegla leta 2019 prav na Rogli. "Na teh tekmah sem naredila nek preboj in videla, da sem zmožna dosegati odlične rezultate, a bom morala še močno delati," se zaveda.

Foto: Ana Kovač

Cilj? Olimpijske igre v Pekingu 2022.

Tudi za cilj, ki si ga je zadala, uvrstitev na olimpijske igre v Pekingu leta 2022, bo morala garati. "Mislim, da je teoretično to še vedno izvedljivo, a se bom morala peklensko potruditi, pa tudi malo sreče pri tem ne bi škodilo."

S svojo kariero, z izjemo lanske sezone, je zadovoljna.

"Do 15. leta starosti praktično nisem izgubila tekme. Doma imam več kot 30 pokalov in več kot 50 medalj z vseh teh deželnih tekem (Avstrija). Tudi v začetku moje kariere FIS mi je šlo zelo dobro, na večini mladinskih tekem FIS sem stala na stopničkah, tudi zmagala, potem pa je prišlo leto 2020, ki je bilo zame precej velika preizkušnja. Čakale so me osnovne življenjske dolžnosti in pri tem sem se malce izgubila oziroma zamenjala prioritete. Kot rečeno, sem se na koncu odločila, da nadaljujem kariero in vidim, kam me to pripelje."

Predlani je bila na mladinskem svetovnem prvenstvu na Rogli sedma. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Po koncu svoje kariere si življenje zlahka predstavlja v tatu studiu, glede na dediščino družinskega podjetja pa ne izključuje niti tega, da bo ostala v svetu deskanja, le na drugi strani snežne deske.

