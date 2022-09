Deskarka Sara Goltes se je po koncu letošnje zimske sezone odločila, da zaradi slabih pogojev in pomanjkanja podpore zaključi športno kariero in odpre novo življenjsko poglavje. V njem bosta prioriteta študij in delo v tatu studiu.

Sara Goltes je z 21 leti najmlajša gostja Sportalove rubrike Druga kariera , v kateri predstavljamo nove karierne poti nekdanjih profesionalnih športnikov. Razlog za tako zgodnjo odločitev o slovesu od tekmovalnega deskanja ni v tem, da bi izgubila voljo ali zagon, ampak pomanjkanje podpore in slabi pogoji za delo, poudarja. A ravno to, da je kariero zaključila v tako zgodnji dobi, je zanjo v resnici blagoslov.

Z nekdanjo deskarko Saro Goltes smo se pogovarjali o razlogih za tako hiter konec športne kariere, dediščino športa, ki jo bo skušala implementirati v svojo drugo kariero, razlogih za umik od družbenih omrežij in še marsičem.

21-letna Sara Goltes, hči Janija Goltesa, ki se ukvarja s proizvodnjo bordov oz. snežnih desk in preostale opreme, je na 'bord' prvič stopila že preden je na torti upihnila dve svečki. Vse od takrat sta nerazdružljivi.

V mlajših letih je tekmovala in zmagovala na avstrijskih tekmah, pri 15 letih pa postala polnokrvna članica slovenske deskarske reprezentance. Njena najboljša uvrstitev je 7. mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu, v svetovnem pokalu je najvišje segla do 26. mesta. Oboje leta 2019 na Rogli. Po koncu letošnje sezone se je odločila, da je njena tekmovalna pot nepreklicno končana.

Po koncu sezone 2021/2022 se je odločila, da ima dovolj, čeprav bi ob podpori v deskanju z veseljem vztrajala. Foto: Ana Kovač

Zgodnje slovo v resnici pozitivna točka

A ravno to, da je odločitev dozorela tako zgodaj, je zanjo pozitivna stvar.

"Vesela sem, da sem že pri 21 letih prišla do točke, ko sem ugotovila, da tako naprej več ne gre. In glede na to, da sem še mlada, so se mi odprla druga vrata, ki se mi morda, če bi kariero končala pri 35 letih, ko bi ugotovila, da nimam niti izobrazbe niti ne vem, kaj bi rada v življenju počela, ne bi odprla.

Danes delam v tatu studiu, kar me res, res veseli, čaka pa me tudi študij grafičnega oblikovanja," je pripovedovala ob našem obisku tatu studia v Domžalah, kjer nabira izkušnje v umetniški poslikavi telesa.

Foto: Bojan Puhek

Goltesova je bila kljub temu, da svojega rezultatskega cilja – uvrstitev med najboljših 32 in nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu – ni dosegla, v deskanju še vedno pripravljena vztrajati.

"Zato sem se še vedno trudila najti pot, da bi lahko vztrajala. A na določeni točki je bilo treba pretehtati, na katero stran se tehtnica nagiba. Po premisleku sem ugotovila, da zagotovo ni šla v smer nadaljevanja kariere. Preveč je bilo negativnih dejavnikov, predvsem pa v reprezentanci ni bilo nobene organizacije. Tudi ko sem klicala na zvezo in spraševala, kaj se dogaja in kakšni so načrti za prihodnje leto, je bil odgovor, da je vse normalno, vse tako kot vsako leto. Ampak vsako leto ni normalno, nikoli do zdaj ni bilo.

Šport je res nekaj lepega, a se ti mora poklopiti ogromno stvari. Meni se jih ni.

Če stojim sama na štartu in zraven nimam trenerja, to ni normalno. Če se osem ur sama vozim v avtomobilu na tekmo, naredim 500, 600 km in moram med potjo iskati, kjer bom prespala in kje bom naslednje jutro trenirala, ker so se v ekipi odločili, da zaradi covid-19 predstavljam preveliko tveganje, da bi se z njimi vozila v kombiju, potem to ni normalno.

Preprosto sem prišla do točke, ko sem ugotovila, da je zame konec poti. Brez podpore pač ne gre. Šport je res nekaj lepega, a se ti mora poklopiti ogromno stvari. Meni se jih ni."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Na vprašanje, na koga je naslovila svoje pritožbe, kdo bi ji v tem primeru moral priskočiti na pomoč, pravi, da bi lahko naštela, kdo vse bi moral biti za to odgovoren in kdo bi se moral odzvati, a da je dejstvo, da se nič ne zgodi.

"Res nič. Lahko imamo na zvezi ne vem koliko sestankov in ne vem kaj vse lahko dorečemo, a v resnici se nič kaj dosti ne spremeni. Ščitijo drug drugega in nihče ne prevzema odgovornosti. Realno stanje je, da je slovensko deskanje v zadnjih dveh letih izgubilo pet perspektivnih mladih športnikov. Ko sem se umaknila še jaz, sem s tem prekinila deskarsko sceno med mladimi. Za mano ni nikogar," opozarja 21-letna deskarka, ki je večino svoje kariere kombinirala s službo, v deskanje pa vložila tudi veliko svojega denarja in financ iz družinskega proračuna.

Pri Sari Goltes na njenem delovnem mestu (foto: Bojan Puhek):

Hvaležna za izkušnjo

Kljub naštetemu, pa pravi da let, ki jih je posvetila deskanju, ne obžaluje.

"Ne, ničesar ne obžalujem, gotovo se je izplačalo. Šport me je ogromno naučil in hvaležna sem za vse. Šport te izoblikuje kot osebo in ti ogromno da. Ne bi zamenjala. Niti enega meseca v vsem tem času. Glede na okoliščine, ki so mi bile dane, mislim, da sem izkoristila svoj potencial in sem glede zaključka kariere mirna. Naredila sem vse, kar sem lahko, do meje, kamor je šlo, in s tem sem zadovoljna."

Zanimivo je, da je bila v mlajših kategorijah ona tista, ki je kot za šalo zbirala medalje. "Do 15. leta starosti praktično nisem izgubila tekme. Doma imam več kot 30 pokalov in več kot 50 medalj z avstrijskih deželnih tekem. Tudi v začetku kariere FIS mi je šlo zelo dobro, na večini mladinskih tekem FIS sem stala na stopničkah, tudi zmagala, potem pa je prišlo koronsko leto 2020, ki je bilo zame precej velika preizkušnja. Čakale so me osnovne življenjske dolžnosti in pri tem sem se malce izgubila oziroma zamenjala prioritete," nam je lani pripovedovala na Rogli.

Zakaj je njena dominantnost na tekmovanjih v starejših letih skopnela? "Mislim, da je bila moja prednost v mlajših letih ta, da sem deskati začela zelo mlada in da sem imela zaradi družinskega ozadja veliko možnosti za treniranje. Mislim, da je bila to do takrat moja glavna prednost. Od takrat naprej pa je bila konkurenca močnejša, poleg tega se je zamenjalo okolje. Pred tem je bil moj oče tudi moj trener, priključevala sva se drugim ekipam, vse je bilo bolj za zabavo."

Leta 2019 je na mladinskem svetovnem prvenstvu na Rogli osvojila 7. mesto v paralelnem veleslalomu. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Goltesova razlog za padec rezultatske krivulje vidi tudi v tem, da v reprezentanci niso imeli trdne podlage, na kateri bi vsako leto gradili naprej.

"Namesto tega smo vsako leto začeli na novo. Konec sezone nam je steklo, potem pa se je čez poletje spet vse podrlo. Ničesar nismo imeli organiziranega in vsako leto smo začenjali na novo. Iz nič, namesto da bi imeli temelje, na katere bi vsako leto dodajali. Temelja ni bilo, vsak je poskrbel sam zase."

Tako se je tudi sama odločila, da poskrbi zase. Že med kariero je začela nabirati izkušnje v tatu studiu.

"Združujem izkušnje, znanje, potrpežljivost in trdo delo, ki sem ga vajena že iz športa. Delam to, kar me izjemno veseli, in kariero skušam graditi tako, kot sem to poskušala v športu." Foto: Bojan Puhek

"Umetnost me je od nekdaj zanimala. Obiskovala sem srednjo oblikovno šolo in bila vedno razpeta med športom in umetnostjo. Oboje me je zelo zanimalo. Zdaj se mi je z delom tetovatorke vse poklopilo.

Združujem izkušnje, znanje, potrpežljivost in trdo delo, ki sem ga vajena že iz športa. Delam to, kar me izjemno veseli, in kariero skušam graditi tako, kot sem to poskušala v športu. Počasi, 'baby steps', s tem, da tukaj imam trdne temelje in vem, da se mi kar čez noč ne more vse porušiti, tako kot se mi je to zgodilo pri deskanju. To delo me res zelo zanima, želim se učiti in svoje znanje nadgraditi. Pri tem zelo cenim podporo, ki sem je deležna v tem okolju."

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Zvesta družinski dediščini

Kljub temu, da se je zdaj (z)našla v drugem okolju, pa glede na dediščino družinskega podjetja ne izključuje niti tega, da bo ostala v svetu deskanja, le na drugi strani snežne deske.

"Želim si in si bom za to tudi prizadevala, da bom tudi s pomočjo znanja s fakultete (spletni marketing in grafično oblikovanje) skušala pomagati v domačem podjetju. Želim si sodelovati tudi pri razvijanju opreme in testiranju, ker so to stvari, ki jih dobro poznam. Upam pa tudi na porast zanimanja na področju unikatnih in kakovostnih desk."

Zaradi svoje naklonjenosti do umetnosti bi prav tu lahko našla svojo tržno nišo.

Svoj zasebni profil na Instagramu je preoblikovala v poslovnega. Foto: Osebni arhiv

Umik od družbenih omrežij

Goltesova se je pred časom odločila, da se umakne z družbenih omrežij oz. zasebni profil na Instagramu spremeni v poslovnega. Kaj jo je razjezilo, zmotilo? Od kod takšna odločitev?

"Mislim, da se preveč posvečamo družbenim omrežjem oziroma stvarem, ki niso realne. Ta del družbenih omrežij prinese samo negativno. Če na družbenih omrežjih dobiš idejo, če lahko zaradi nje karkoli izboljšaš, je to super, če pa se vsak dan, ko končaš delo ali ko imaš vsaj nekaj minut časa, ukvarjaš samo z drugimi, če te zanima samo, kakšne lase ima ta, pa kakšne ustnice ima nekdo drug in kakšen filter uporablja, potem se mi to ne zdi v redu. Žal opazimo samo, kaj vse bi morali pri sebi popraviti, pa v resnici to sploh ni potrebno, saj smo lepi taki, kot smo.

Na družbenih omrežjih iščemo popolnost in jo skušamo vnašati v svoje zasebno življenje. Meni osebno to ne ustreza, zato sem se odločila, da se iz tega umaknem. Vse skupaj se mi zdi preveč nerealno, preveč 'fejk'.

Na družbenih omrežjih iščemo popolnost in jo skušamo vnašati v svoje zasebno življenje. Meni osebno to ne ustreza, zato sem se odločila, da se iz tega umaknem. Vse skupaj se mi zdi preveč nerealno, preveč 'fejk'. Mislim, da ljudem manjka pristnosti, realnosti in globine. Tega na družbenih omrežjih sama ne najdem, zato sem se odločila iz tega vlaka izstopiti," je razložila Goltesova, ki zdaj opaža, da na telefonu preživi precej manj časa kot prej.

"Po novem ne sledim vplivnicam, ampak spremljam bolj ali manj samo tetovatorje, dobivam ideje. Predvsem pa namesto treh ur na dan na Instagramu zdaj porabim manj kot pol ure."

"Slovenska športnica se je slekla v gorah!"

Fotografija, ki jo je Goltesova objavila na družbenih omrežjih, ji je prinesla ogromno sledilcev in novih poslovnih priložnosti, a je kmalu ugotovila, da ji takšno izpostavljanje ne ustreza. Foto: zajem zaslona Goltesova je pred časom ogromno pozornosti požela z objavo fotografije, posnete v gorah, na kateri pozira brez zgornjega dela, a je slikana zgolj v hrbet, z nedrčkom v roki. Fotografija je hitro zaokrožila po spletu in v medijih. Kaj je bil namen teh fotografij?

"Mediji so iz te fotografije naredili bum. To je še ena plat družbenih omrežij. Kot športnik, govorim zase, iščeš več sledilcev zato, da boš pritegnil pozornost sponzorjev. Športnik brez sponzorjev pač ne more delovati. Da pa dobiš sponzorje, moraš imeti čim več sledilcev.

Tako kot je judoistka Kaja Kajzer že omenila, da je več sledilcev dobila za fotografijo, posneto v kopalkah pod slapom, kot pa za medaljo z evropskega prvenstva, sem tudi jaz za take fotografije dobila ogromno všečkov in sledilcev. Zelo hitro tako prideš do tega, da je lažja pot do večjega števila sledilcev, če objaviš kakšno tako fotografijo. Zaradi takšnih fotografij mediji začnejo pisati o tebi ... Iz tega, da sem pokazala del svojega telesa, torej hrbta, izključno hrbta in roke, prav ničesar drugega, bodimo realni, res se ni videlo ničesar drugega, so mediji naredili bum. Slovenska športnica se je slekla v gorah! Da, je pa res žalostno, da smo športniki prišli do tega, da je to edini način za promocijo."

"Poskusila sem, a sem ugotovila, da taka pot ni zame." Foto: Bojan Puhek

Objava fotografije je dosegla namen, a sama je hitro spoznala, da ji takšna pozornost ne ustreza. "V štirih dneh sem dobila več kot štiri tisoč sledilcev. Noro. Moja objava je imela več kot dva tisoč všečkov. Oglasilo se mi je tudi ogromno podjetij. Ponujali smo mi, da promoviram pajkice, športna oblačila, razne praške, flaške … Saj je super, ampak to ni zame. Poskusila sem, a sem ugotovila, da taka pot ni zame."