Ruska najstnica in avstrijski veteran sta nova svetovna prvaka, polom Slovencev na domačem SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

17-letna Sofija Nadiršina in 35-letni Benjamin Karl sta nova svetovna prvaka v paralelnem slalomu.

17-letna Sofija Nadiršina in 35-letni Benjamin Karl sta nova svetovna prvaka v paralelnem slalomu. Foto: Grega Valančič/Sportida

35-letni Avstrijec Benjamin Karl in več kot pol mlajša ruska najstnica Sofija Nadiršina sta nova svetovna prvaka v paralelnem slalomu. Slovenci tudi danes niso imeli dobrega dne, ostali so celo brez izločilnih bojev. Tima Mastnaka, ki je bil tudi danes najhitrejši med Slovenci, je do preboja v zaključni del najboljše šestnajsterice ločilo zgolj šest stotink sekunde (17. mesto).