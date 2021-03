Slovenski športnik že kot srednješolec razvil aplikacijo za družinsko podjetje

Po včerajšnjem paralelnem veleslalomu je bil 21-letni Jernej Glavan, ki je na Rogli nabiral dragocene izkušnje med prvokategorniki, edini dobro razpoloženi deskar v slovenskem taboru.

"Noro, nisem vedel, da bom na svojem prvem svetovnem prvenstvu vozil tako dobro. Kvalifikacije sem začel na rdeči progi, ki se je izkazala za počasnejšo, in dosegel 14. čas, kar pomeni, da sem se kar z lahkoto uvrstil v drugo kvalifikacijsko vožnjo najboljših 32. V drugi vožnji sem šel na vse ali nič in žal naredil napako, vseeno sem odpeljal do konca in lahko sem zadovoljen s svojim dosežkom (31. mesto).

Foto: Ana Kovač

Že dan pred tekmo sem si kot cilj zadal uvrstitev v drugo kvalifikacijsko vožnjo, zato sem lahko zadovoljen. Postavitev je bila taka, kot smo jo trenirali, podlaga pa precej drugačna, precej bolj trda kot na naših zadnjih treningih. Slalom? Nekateri pravijo, da mi gre, jaz odgovarjam, da imam raje veleslalom, ampak nikoli ne veš. Upam na najboljše," je bil pred današnjim izzivom dobro razpoložen 21-letni deskar iz Šentjurja pri Celju, a se ni tako dobro izšlo. Slalom je končal že po prvem krogu predtekmovanja (37. čas).

Slalom je končal že po prvem krogu predtekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Osebna izkaznica Jerneja Glavana



Datum rojstva: 15. 3. 1999

Kraj bivanja: Šentjur

Snowboard klub: Sport klub M-Celje

Oprema (deska, čevlji): čelada Bliz, deska Oxess, pancerji Mountain Slope

Osebni sponzorji: AC-Glavan, Bliz Slovenia, Gen-I sonce

Šola ali fakulteta: Šolski center Celje; višja strokovna šola

Hobiji: elektronika, jadranje na deski, vožnja z motorjem

Glavan se je z deskanjem začel ukvarjati pred petimi leti, ko je na šolskem tekmovanju osvojil prvo mesto in se resno poglobil v ta šport.

Znanje je nabiral pri različnih trenerjih, največ pri Izidorju Šušteršiču, glavnem trenerju slovenske reprezentance, pa pri Jerneju Demšarju, Gašperju Oblaku in danes Sebastjanu Webru, trenerju B-ekipe, s katerim se skupaj udeležujeta tekem evropskega pokala.

Z Žanom Koširjem med treningom na Rogli Foto: Ana Kovač

Deskanje mu je predstavljalo večji izziv kot alpsko smučanje, deskati pa je začel prav na Rogli. "Ta šport sem izbral tudi zaradi dostopnosti, ki jo omogoča Rogla s treningi. Ti so tudi blizu doma," pravi Glavan, sicer član Sport kluba M-Celje. Prav na smučišču, kjer je domač že od otroštva, je prvič nastopil v svetovnem pokalu.

Na univerzijadi med deseterico

Najbolj je ponosen na svoj dosežek na univerzijadi v Krasnojarsku, kjer je v paralelnem veleslalomu osvojil 9. mesto, rad pa se spomni tudi na lanski uspeh, 16. mesto v skupnem seštevku evropskega pokala.

S svojim napredkom je zadovoljen. "Hitro sem napredoval in to napredovanje se še ni ustavilo. V petih letih sem prišel s tekmovanj na mladinskih tekmah na tekmovanja v evropskem in svetovnem pokalu. Še vedno si želim izboljšati tehniko na deski in posledično tudi hitrost. Moj glavni cilj je nastop na olimpijskih igrah," pravi.

V srednji šoli razvil aplikacijo za avtodome

Visokorasli mladenič, ki mu je vzor reprezentančni kolega Tim Mastnak, študira mehatroniko.

"Zanima me delo z roboti in elektroniko ter avtomatizacijo. Po koncu deskarske kariere si želim najti delo na tem področju," pravi.

Foto: osebni arhiv Prvi korak je že naredil. Leta 2018 je razvil aplikacijo, ki omogoča ogled stanja elektrike in vode ter vklop in izklop črpalke za vodo pri uporabi avtodoma.

"Želel sem si razviti nekaj uporabnega. V našem družinskem podjetju AC Glavan smo izdelali manjši avtodom, v katerem ni bilo prostora za nadzorno ploščo, zato sem izdelal vezje in aplikacijo, vezano na mobilni telefon, kar pravzaprav pomeni, da imaš nadzorno ploščo iz avtodoma na telefonu, med seboj pa sta povezana prek Bluetootha.

Aplikacijo sem v srednji šoli predstavil v okviru projektne naloge in zanjo dobil petico (smeh, op. p.). Aplikacija je dostopna v trgovini Google Play, razvijam pa še različico, ki bo na voljo tudi za iPhone."

