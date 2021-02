Na vrhunec sezone z visokimi cilji: zanima nas le zmaga

Paralelni veleslalom in paralelni slalom bi sicer morala biti del prvenstva na Kitajskem, a so ga tam zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali. Priložnost so zagrabili izkušeni organizatorji tekem svetovnega pokala na Rogli, ki skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) in Unitourjem obljubljalo potrditev dolgo časa znanega dejstva, da Slovenija sodi med najboljše organizatorje tekem v zimskih športih. Kot zatrjujejo, so na prvenstvo pripravljeni, čeprav se ne bi branili še nekaj dodatnih mesecev priprav.

Zlata generacija si zasluži domače prvenstvo "Zaradi zlate generacije deskarjev bomo to prvenstvo priredili, saj si zaslužijo, da enkrat na največjem tekmovanju tekmujejo tudi doma." Foto: SZS

"Planica in Pokljuka sta se na tekmovanje pripravljali veliko časa, ki pa ga Rogla ni imela, toda verjamemo, da se pri izvedbi to ne bo poznalo. Zmožnost odlične organizacije je bil tudi ključ, da smo prvenstvo sploh dobili, hitro pa smo tudi zaprli finančno shemo. Tukaj so nas podprli zvesti partnerji SZS. Upam, da nam bo šlo na roke tudi vreme, napovedana je stabilnost in nižje temperature, nadejamo pa se tudi dobrih rezultatov domačih tekmovalcev. Zaradi zlate generacije deskarjev bomo to prvenstvo priredili, saj si zaslužijo, da enkrat na največjem tekmovanju tekmujejo tudi doma," je na spletni novinarski konferenci dejal direktor SZS Uroš Zupan, ki je ocenil, da proračun tekmovanja znaša 300.000 evrov, tretjino denarja je zagotovil Fis, preostali dve pa SZS in organizatorji.

Šušteršič: sanjamo slovensko himno

Gledalcev tudi na Rogli ne bo, zaradi novega koronavirusa pa bodo veljali strogi ukrepi NIJZ in Fisa. Slovenska ekipa za paralelni slalom je že znana, nastopili bodo Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak, Črt Ikovic in Sara Goltes, za paralelni slalom pa se bosta za četrto mesto v kvalifikacijah pomerila Ikovic in Jernej Glavan. "Lahko rečem, da nas zanima samo zmaga. Sanjamo slovensko himno, temu je od zadnjih tekem svetovnega pokala v Rusiji podrejeno vse," visokih ciljev ne skriva glavni trener. Foto: Ana Kovač

"Lahko rečem, da nas zanima samo zmaga. Sanjamo slovensko himno, temu je od zadnjih tekem svetovnega pokala v Rusiji podrejeno vse. Z izjemo dveh dnevov smo ves čas trenirali na Rogli, poskušali bomo čim bolj izkoristiti domač teren. Poskušali smo se čim bolj približati razmeram, kakršne bodo na tekmi, zato smo progo solili. Pričakujemo, da bo zapihal severni veter, da bodo temperature padle in da bo proga vrhunsko pripravljena," pa je, kot vedno, optimistično razpoložen glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič, ki je glavnim adutom danes in v sredo namenil dva dneva počitka, nato pa se bodo tudi oni vrnili na Roglo.

Tako kot drugi se tudi Šušteršič zaveda, da bodo njegovi varovanci imeli določeno prednost, a hkrati tudi večji pritisk. Če ga bodo znali premagati, kar jim je na Rogli v preteklosti že uspevalo, se zagotovo lahko nadejajo odličnih rezultatov, ki se jim na velikih tekmovanjih redko izmuznejo.