Tim Mastnak v Avstriji dvakrat na stopničkah

Dober teden dni pred svetovnim prvenstvom alpskih deskarjev na Rogli se je večji del slovenske A in B reprezentance odpravil na avstrijsko Koroško, kjer je potekalo avstrijsko odprto državno prvenstvo. Tako v soboto (paralelni veleslalom) kot v nedeljo (paralelni slalom) je bil najuspešnejši Slovenec Tim Mastnak, ki je obakrat osvojil tretje mesto. Rok Marguč je bil šesti in peti.

Slovensko posadko je na Koroškem vodil trener B reprezentance Sebastjan Weber, medtem ko je Izidor Šušeršič ostal na Rogli, kjer sta trenirala Žan Košir in Gal Leskovar. Poleg A reprezentantov Tima Mastnaka in Roka Marguča so se močnih FIS tekem udeležili še Črt Ikovic, Jernej Glavan in Sara Goltes.

Oba dneva je bil najuspešnejši Tim Mastnak (3. mesto). Na včerajšnjem veleslalomu je v boju za stopničke ugnal Kanadčana Sebastiena Beauliea, na današnjem slalomu pa Italijana Gabriela Messnerja. Obakrat sta si zmago in s tem hkrati naslov državnega prvaka privozila izkušena domača prvokategornika. V veleslalomu Andreas Prommeger, ki je bil v velikem finalu boljši od rojaka Sebastiana Kislingerja, v slalomu pa Alexander Payer, ki je bil v zaključku boljši od Kanadčana Arnauda Gaudeta.

Da se mu forma pred tekmama sezone dviguje, je s šestim (veleslalom) in petim (slalom) mestom dokazal tudi Rok Marguč. Blizu finala je bil oba dneva še Črt Ikovic (20. mesto – veleslalom, 17. mesto – slalom), drugi dan pa tudi Jernej Glavan (18. mesto, prvi dan je ostal brez uvrstitve).

V ženski konkurenci je slovensko deskanje zastopala Sara Goltes. 21-letna Trboveljčanka je zasedla 33. mesto (veleslalom) in 21. mesto (slalom). Zmag sta se veseli Avstrijka Sabine Schöffmann (veleslalom) in Kanadčanka Megan Farrell (slalom).

Slovenci bodo v ponedeljek še zadnjič trenirali na prizorišču svetovnega prvenstva, Rogli. Foto: Morgan Kristan/Sportida

V ponedeljek še zadnji trening na Jasi

Slovenski deskarji se z Avstrije selijo na domačo Roglo, kjer bodo jutri opravili še zadnji trening na progi Jasa, ki bo 1. in 2. marca gostila svetovno prvenstvo, nato treningi tam zaradi pravil Fis ne bodo več mogoči.

B ekipo zadnja dva februarska dneva čakata še paralelna veleslaloma za evropski pokal na Južnem Tirolskem (Funes/Villnöss). Tja trener Weber zanesljivo odpelje Črta Ikovica, Jerneja Glavana ter Saro Goltes, so sporočili s Smučarske zveze Slovenija.