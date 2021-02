Iskalna akcija, ki je navdušila slovenski tabor

Rogla bo prvi teden v marcu gostila kar tri tekme alpskih deskarjev. 1. in 2. marca v sklopu svetovnega prvenstva in 6. marca v sklopu svetovnega pokala.

Rogla bo prvi teden v marcu gostila kar tri tekme alpskih deskarjev. 1. in 2. marca v sklopu svetovnega prvenstva in 6. marca v sklopu svetovnega pokala. Foto: Vid Ponikvar

Čez slab mesec dni, 1. in 2. marca 2021, bo Rogla gostila svetovno prvenstvo v alpskem deskanju. To bo že tretje veliko tekmovanje, ki ga Slovenija gosti v tej zimi.

Decembra lani je v Planici potekalo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, prihodnji teden se bo na Pokljuki začelo svetovno prvenstvo v biatlonu, 1. in 2. marca pa bodo na svoj račun prišli še najboljši alpski deskarji na svetu.

Svetovno prvenstvo bi sicer med 18. in 28. februarjem moral gostiti Zhangjiakou na Kitajskem, kar bi bila hkrati tudi generalka za olimpijske igre Peking 2022, a so se zaradi ostrih ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, organizaciji prvenstva odpovedali.

Iskalna akcija voda na slovenski mlin

Pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so tako morali poiskati novo lokacijo. Iz povsem praktičnih razlogov so se odločili, da prvenstvo v deskanju na snegu in smučanju prostega sloga razdrobijo na več lokacij. Tako bo svetovno prvenstvo v smučarskem in deskarskem krosu potekalo na Švedskem, smučarji na grbinah in na akrobatski skakalnici bodo tekmovali v Kazahstanu, alpski deskarji pa se bodo ustavili na Rogli, kar je prvovrstna novica tudi za slovensko reprezentanco, ki se na smučišču Jasa počuti kot doma.

Kaj se je zgodilo, da je organizacija svetovnega prvenstva pripadla prav slovenskemu organizatorju? Izkazalo se je, da so bili slovenski organizatorji pri svoji reakciji najhitrejši.

Svetovno prvenstvo na domačih tleh bo poseben izziv in priložnost tudi za Žana Koširja, ki je v letošnji sezoni že dvakrat stal na zmagovalnem odru. Na paralelnem veleslalomu v Carezzi je bil 3., na paralelnem slalomu v Moskvi pa drugi. Foto: Guliverimage/Getty Images

Hitra reakcija in hiter odziv

FIS je na to temo v stik s Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) stopil sredi januarja. Zanimalo jih je, ali obstaja zanimanje za prevzem organizacije tekmovanj alpskih deskarjev na Rogli.

Sledila je hipna reakcija. Na relacijah FIS–SZS ter SZS (vodstvo zveze in panoge deskanje na snegu)–Unitur d.o.o (Rogla)–Snowbaord klub Rogla–Občina Zreče so se 21. januarja začeli pogovori, ki so pripeljali do sklepa, da Rogla tudi uradno izrazi interes za izvedbo svetovnega prvenstva alpskih deskarjev. Poleg Rogle so se za izvedbo prvenstva zanimali tudi Švicarji (Scuol) in Avstrijci (Bad Gastein). Že dan pozneje, 22. januarja, so slovenski organizatorji dobili uradno potrdilo FIS, da jim predajajo izvedbo tekmovanja.

Na Rogli poleg svetovnega prvenstva tudi tekma za svetovni pokal

Tako bo deskarska karavana na Rogli preživela kar teden dni. Po dveh tekmah za svetovno prvenstvo, v ponedeljek in torek, 1. in 2. marca, bo v soboto, 6. marca, na progi Jasa še tekma v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal.

PROGRAM:



Svetovno prvenstvo na Rogli: marec 2021 - paralelni veleslalom (M, Ž) marec 2021 - paralelni slalom (M, Ž) Svetovni pokal na Rogli 6. marec 2021 - paralelni veleslalom (M, Ž)

Nosilec organizacije prvenstva je Smučarska zveza Slovenije v sodelovanju z družbo Unitur d.o.o. (Rogla), Snowboard klubom Rogla in Občino Zreče, njihovi predstavniki pa sestavljajo tudi Organizacijski komite Svetovno prvenstvo Rogla 2021.

Proračun dogodka znaša 300 tisoč evrov. Del sredstev zagotavlja FIS, del predstavljajo dohodki iz naslova participacije udeležencev, del pa sponzorski prihodki. Z njimi bo treba pokriti 50 odstotkov proračuna, so sporočili iz zveze.

Tim Mastnak je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu drugi v paralelnem veleslalomu. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Domače prvenstvo prinaša večje breme

Slovenski deskarji so seveda nad novico navdušeni in dodatno motivirani, čeprav prvenstvo na domačem dvorišču prinaša tudi večje breme.

Žan Košir je po 2. mestu na paralelnem slalomu v Moskvi v pogovoru za naš medij poudaril, da se zaveda, da je več vredno srebro v Moskvi kot pa 10. mesto na Rogli, s čimer je poudaril, da bodo doma štele samo medalje. Košir eno že ima, in sicer srebro iz Lachtala leta 2015.

Snežinko (na SP pod okriljem FIS podeljujejo medalje v obliki snežink), prav tako srebrnega leska, ima tudi Tim Mastnak, ki je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu v Park Cityju leta 2019 drugi v paralelnem veleslalomu. Novopečeni 30-letnik, ki je tako kot Košir in Marguč pravkar prebolel covid-19, je pred prvenstvom dobro razpoložen.

"Moje vožnje so dovolj dobre, da lahko posežem po najvišjih mestih. Progo Jasa odlično poznam, sva prava 'prijatelja'! Že kot ciciban sem tu vijugal, še v smučarski konkurenci," je 3. s paralelnega veleslaloma v Scuolu povedal za spletno stran SZS.

Rok Marguč, svetovni prvak v paralelnem slalomu leta 2013, se na Rogli počuti kot doma. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Še več, kar štiri kolajne s svetovnih prvenstev ima v svoji zbirki 34-letni Rok Marguč, ki je poleg Dejana Koširja (2003, paralelni veleslalom, Kreischberg) in Roka Flandra (2007, paralelni veleslalom, Arosa) edini slovenski alpski deskar, ki je že osvojil naslov svetovnega prvaka (2013, paralelni slalom, Stoneham). Kljub štirim snežinkam se ne bi branil še ene. "Res je, da imam že štiri kolajne s svetovnih prvenstev, ampak če bi jo osvojil na domačih tleh ... Da, to bi bilo res nekaj izjemnega, neverjetnega," prikimava Marguč.

Zaradi epidemioloških razmer navijačev na Rogli žal ne bodo, bodo pa imeli možnost spodbujati preko aplikacije Zoom. Foto: Vid Ponikvar

Brez gledalcev, a z navijači z Zooma

Svetovno prvenstvo bo žal potekalo brez gledalcev, bo pa na TV Slovenija neposredni prenos tekmovanja, organizatorji napovedujejo tudi možnost posebne navijaške izkušnje prek aplikacije Zoom.