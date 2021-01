Žan Košir je včeraj v Moskvi, pred dvatisočglavo množico, v kateri sta bila tudi ruski minister za šport in prvi mož ruskega olimpijskega komiteja, osvojil drugo mesto v paralelnem slalomu in se tako še 20. v svoji karieri na tekmi svetovnega pokala povzpel na zmagovalni oder. A ta ima, kljub temu da ni stal na najvišji stopnički in užival ob predvajanju svoje himne, tako kot je zmagovalec, Rus Dimitrij Karlagačev, ob svoji, v luči številnih peripetij v zadnjih tednih, prav posebno težo.

Za slovenskimi deskarskimi prvokategorniki je namreč zelo pestro obdobje, čeprav nič ni kazalo, da se obeta.

Še 9. januarja je bilo vse lepo in prav. Tim Mastnak je na paralelnem veleslalomu v Scuolu v Švici osvojil 3. mesto, Žan Košir je pristal na 13. mestu, medtem ko so ostali slovenski deskarji žal obstali zunaj izločilnih bojev, toda takrat so bili vsaj na papirju vsi zdravi, oziroma covid-19-negativni, kar je v teh časih še pomembneje.

Košir v štartni hišici na mestni slalomski tekmi v Moskvi. Foto: Izidor Šušteršič

Nenaden telefonski klic

Nato pa je sledil nepričakovan preobrat.

"Že med tekmo v Scuolu smo opravili novo testiranje pred naslednjo tekmo v Bad Gasteinu in se naslednjega dne odpravili v Avstrijo na trening, nato pa okrog 15. ure prejeli klic, da je bil nekdo izmed članov spremljevalnega osebja na testu pozitiven.

Nemudoma smo odpotovali domov in v ponedeljek opravili vnovično testiranje, pri katerem se je izkazalo, da smo skoraj vsi tekmovalci pozitivni. Še danes ne vem, kako je prišlo do okužbe. Vsi smo se zelo pazili," je dogajanje po tekmi v Švici obnovil Žan Košir, s katerim smo se pogovarjali nekaj ur po sinočnji tekmi, ko se je kljub pozni uri še vedno raztezal v hotelskem fitnessu.

Desetdnevna karantena

Po uvodnem šoku je sledila desetdnevna karantena, v kateri se je vsak znašel po svoje. Košir večjih zdravstvenih težav ni imel.

"Bil sem nekoliko oslabljen, bolela me je glava, drugih težav pa k sreči nisem imel. Nisem denimo izgubil vonja in okusa. V sobi sem treniral na kolesu, izvajal sem intervale, počepe, vadil z utežmi, karkoli sem pač v sobi lahko počel. In ker sem se počutil dokaj dobro, in ker se zavedam, kako malo tekem je na sporedu, sem enostavno želel izkoristiti priložnost v Moskvi," je bil odločen 36-letni Tržičan.

Košir je bil decembra v Carezzi tretji v paralelnem veleslalomu. Foto: Miha Matavž/FIS

V torek še vedno pozitiven

A tudi tu se je zapletlo. Še v torek je bil na testiranju pozitiven, kar je pomenilo, da kljub temu da je bolezen že prebolel, uradno ne bi mogel odpotovati v Moskvo, kjer je edino dokazilo, ki ga upoštevajo, negativni covid-19-test.

Kaj lahko bi se zapletlo. Spomnimo se na primer rokometašev Urha Kastelica in Tilna Kodrina, ki sta kljub prebolelemu covid-19 na svetovnem prvenstvu v rokometu v Egiptu morala v novo karanteno, in če bi bil Tržičan v Rusiji spet pozitiven, se novi karanteni, tokrat v tujini, bržkone ne bi mogel izogniti.

Za nameček še zvit gleženj

A je vseeno vztrajal in naletel na novo oviro. "V četrtek zjutraj sem se nato odpravil na trening, nato pa sem si med hojo v trenutku nepozornosti, v glavi sem imel ogromno stvari, zvil še gleženj. Kot bi bil to še en signal, naj ostanem doma. Pa nisem odnehal.

Opravil sem trening in nato še testiranje, in tokrat je bil test končno negativen. Kaj zdaj? Ko sem se doma raztezal in vmes gledal dokumentarni film Rusija malo drugače, ki prikazuje, kako živijo v Sibiriji, sem si mislil, če lahko oni preživijo v tako surovih razmerah, bom pa tudi jaz preživel karanteno v Moskvi, če bi do nje slučajno prišlo. Enostavno sem hotel tekmovati. Dodaten razlog je bil ta, da sem vedel, da bo progo postavil naš trener Izidor Šušteršič in da mi bo postavitev pisana na kožo. To sem želel izkoristiti."

Glavni trener slovenskih deskarjev Izidor Šušteršič o vseh peripetijah v slovenski vrsti:

Slovenska odprava, tokrat zelo minimalistična - s Koširjem sta odpotovala glavni trener Šušteršič in serviser Dare Centrih - je v Moskvo, preko Münchna, odpotovala šele v petek ob 7. uri zjutraj.

V Moskvi so bili ravno sprostili ukrepe

V ruski prestolnici jih je čakalo presenečenje. Tokrat pozitivno v dobrem smislu.

"V Moskvi je drug svet. Vsi lokali in restavracije so odprti, ljudje se družijo, na tekmi je bilo dva tisoč navijačev ... Noro. Tako je, kot je bilo pred šestimi leti, ko sem bil nazadnje tukaj," je Košir opisoval dogajanje v Moskvi, kjer so zaradi dobre epidemiološke slike pred dnevi začeli sproščati ukrepe.

Prekinil slalomski post

Kljub vsem možnim peripetijam pred tekmo (v trenutku nepozornosti je izgubil potni list, a so ga pozneje našli) je pred kvalifikacijami vendarle občutil živčnost, saj se lani v paralelnem slalomu sploh nikoli ni uvrstil v finale, letos pa je bila to zanj prva slalomska tekma. Kot rečeno, je prvo priložnost v Bad Gasteinu zaradi koronavirusa zamudil.

Iz kroga v krog mu je šlo bolje

"Proga v Moskvi je edina v svetovnem pokalu, na kateri se ne moreš ogrevati, saj zraven ni smučišča. Lahko si jo ogledaš, ne moreš pa se zapeljati med količki. Poleg tega sem imel, zaradi slabšega ranga v slalomu, zelo slabo štartno številko, a se je na koncu vse krasno izšlo. Iz vožnje v vožnjo mi je šlo bolje, imel sem tudi nekaj sreče, lahko bi celo zmagal. Lepo se je izteklo in vsi smo zadovoljni," se je smejalo Koširju.

Zadovoljni so bili tudi navijači, kar dva tisoč se jih je lahko zbralo na tribunah, ki so bili priča pravemu zvočno-svetlobnemu spektaklu …

Ruski organizatorji vedno pripravijo spektakel (video: Izidor Šušteršič)

Že jutri proti novemu prizorišču

Danes ima slovenska odprava v Moskvi, kjer ruska opozicija pripravlja nove proteste za izpustitev svojega zaprtega voditelja Alekseja Navalnega, prost dan, že jutri pa jih čaka pot v Magnitogorsk, kjer bosta prihodnji konec tedna na prizorišču v Bannoyah na sporedu tekmi v paralelnem slalomu in veleslalomu.

Tam se bosta slovenski mini odpravi pridružila še Mastnak in Rok Marguč, ki si nabirata moči po prebolelem covid-19.

Podelitvena ceremonija v Moskvi (video: Izidor Šušteršič)

Čez mesec dni na Rogli vrhunec sezone, kjer bo štela samo medalja

Tri tedne pozneje, 1. in 2. marca 2021, deskarje čaka vrhunec sezone, svetovno prvenstvo, ki ga bo letos po sili razmer (tekmovanje bi moralo potekati na Kitajskem, a so se mu zaradi pandemije odpovedali) gostila Rogla, domače smučišče Mastnaka in Marguča in tudi že kraj srečnega imena za Tržičana.

"Vseskozi smo računali, da prvenstvo bo, nismo pa vedeli, kdaj in kje. Ko se je pred tednom dni izkazalo, da bo prvenstvo na Rogli, sem bil seveda izredno vesel, res pa je, da bo doma pritisk večji in da tu štejejo samo medalje. Bolje je biti 2. v Moskvi kot na SP na Rogli deseti," se zaveda izkušeni deskar, ki na velikih tekmovanjih praviloma ne zataji. V svoji zbirki ima srebro iz SP 2015 v avstrijskem Lachtalu in tri olimpijske medalje - naslednjo si želi dodati na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu prihodnje leto.

A najprej so tu Bannoye. Šele potem bo misli lahko usmeril proti Rogli, kjer letos sploh še ni treniral.