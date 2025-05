Napadi na Moskvo: zaprta tri letališča, preusmerjenih več poletov

Ruske sile so ponoči odbile skoraj 150 ukrajinskih napadov z droni, so danes sporočile oblasti v Moskvi. Zaradi napadov so začasno zaprli tri moskovska letališča in preusmerili več poletov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

7.15 Zelenski napovedal krepitev ukrajinske proizvodnje orožja

Rusko ministrstvo za obrambo je na Telegramu sporočilo, da so ruske sile ponoči v šestih različnih regijah uničile in prestregle 112 ukrajinskih brezpilotnikov.

Moments ago, Ukrainian attack drones hit a major Russian cruise missile manufacturer north of Moscow, the Dubna Machine-Building Plant.



At least one drone slammed into the complex that produces long-range cruise missiles used to strike Ukraine. pic.twitter.com/V7iHp4N11e — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 28, 2025

Moskovski župan Sergej Sobjanin je dodal, da je bilo sestreljenih še 33 dronov, ki so leteli proti ruski prestolnici.

Moskva je več sto kilometrov oddaljena od frontne črte v Ukrajini, vendar je v zadnjem času vse pogosteje tarča ukrajinskih napadov z droni. Tokrat so morali začasno zapreti in preusmeriti več poletov s treh letališč: Šeremetjevo, Vnukovo in Žukovski.

Poleg Moskve so bile tarče ukrajinskih napadov še regije Brjansk, Kursk, Belgorod, Tula, Orjol in Kaluga.

V Ukrajini prav tako poročajo o nadaljevanju ruskih napadov, potem ko je bilo več mest po vsej državi v zadnjih dneh tarča najsilovitejše zračne ofenzive od začetka vojne. V nedeljo je bilo v Ukrajini ubitih trinajst civilistov, med njimi trije otroci.

7.15 Zelenski napovedal krepitev ukrajinske proizvodnje orožja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torkovem večernem nagovoru napovedal, da bodo okrepili domačo orožarsko industrijo. Zelenski bo sicer danes po poročanju nemških medijev obiskal Berlin in se srečal s kanclerjem Friedrichom Merzem, ki je v torek napovedal odpravo omejitev pri dobavah orožja dolgega dosega za Ukrajino.

"Ukrajina mora biti sposobna proizvajati vse, kar potrebuje za svojo obrambo, vključno z brezpilotniki, manevrirnimi raketami in balističnimi sistemi," je povedal ukrajinski predsednik. "Rusija mora čutiti posledice svojih dejanj v Ukrajini," je dodal.

"Rusija mora čutiti posledice svojih dejanj v Ukrajini," je dejal Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Povedal je še, da vlada pripravlja naložbene sporazume z evropskimi partnerji, da bi več vojaške proizvodnje preselila v Ukrajino - s poudarkom na brezpilotnikih in orožju dolgega dosega. Kar zadeva zmogljivost pri zadnjem, Ukrajina sicer ostaja daleč za Rusijo.

Zelenski naj bi danes obiskal Berlin in se srečal z novim nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, poleg orožja pa naj bi se pogovarjala predvsem o možnostih za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino, poročajo nemški mediji.

Merz je v torek dejal, da so Nemčija in preostale zahodne zaveznice odpravile omejitve pri dobavah orožja dolgega dosega, zlasti glede dometa.

S tem je dvignil nekaj prahu v domačih političnih krogih - Nemčija je bila namreč do zdaj zadržana pri dobavah tovrstnega orožja za ukrajinsko vojsko, nekateri člani kanclerjeve stranke pa so kritizirali njegove "nasprotujoče si izjave" na to temo, poroča Politico.

Merzeva napoved glede orožja dolgega dosega bi tako lahko zasenčila obisk Zelenskega, ki ga sicer do zdaj uradno niso potrdili niti v Kijevu niti v Berlinu. Vendar je berlinska policija zaradi obiska visokega tujega gosta za danes napovedala obsežne varnostne ukrepe in prometne omejitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.