Svetovno prvenstvo, ki bi v razširjeni obliki, skupaj z deskanjem in smučanjem prostega sloga, moralo potekati v Zahngjiakouu na Kitajskem, a so se mu zaradi strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa odpovedali, je s hitrim odzivom prevzela Rogla. Ta bo v razmiku zgolj šestih dni gostila kar tri tekme najvišjega ranga, 1. in 2. marca dve tekmi v sklopu svetovnega prvenstva in 6. marca še eno za svetovni pokal.

Današnje visoke temperature so precej zmehčale progo. Glavni trener slovenske reprezentance v deskanju Izidor Šušteršič med soljenjem smučine. Foto: Ana Kovač

Slovenski deskarji so na progi Jasa, ki jo poznajo do obisti, danes opravili še zadnji trening, zdaj so na vrsti organizatorji.

Tekmovalna proga mora namreč do tekmovanja za treninge ostati zaprta, nam je povedala namestnica generalnega sekretarja organizacijskega komiteja SP Rogla 2021 Iva Polanec, ki je bila kot tekmovalka na deski tudi sama vrsto let vpeta v tekmovalno kolesje.

Iva Polanec, nekdanja deskarka, danes namestnica generalnega sekretarja organizacijskega komiteja SP Rogla 2021. Foto: Ana Kovač

26. februarja na prizorišču pričakujejo vse ekipe

Poleg slovenskih deskarjev so danes na Rogli trenirali še Korejci in nekaj Japoncev, od petka, 26. februarja, pa bo na prizorišču svetovnega prvenstva še živahneje. Takrat namreč na Rogli pričakujejo tudi preostale reprezentance.

Foto: Ana Kovač

"Trenutno je na prvenstvo prijavljenih 23 držav, štartne liste še niso dokončne, saj v nekaterih ekipah potekajo še interne kvalifikacije. Na prvenstvu namreč vsako državo lahko zastopajo samo štirje tekmovalci v moški in štirje v ženski konkurenci ter aktualni svetovni prvak in prvakinja," je pojasnila Polančeva.

Tudi Sara Goltes bo dobila priložnost na svetovnem prvenstvu. Foto: Ana Kovač

Bo Ledecka spet stopila na desko?

Že zdaj je jasno, da kitajskih deskarjev, ki jih trenira slovenski trener Peter Kotnik, ne bo, saj zaradi pandemije ostajajo doma in večino časa trenirajo prav na progi, ki bo prihodnje leto gostila olimpijsko tekmo v paralelnem veleslalomu. Kaj pa češka dvoživka Ester Ledecka, ki je pred kratkim tekmovala na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini ter v superveleslalomu in smuku obstala tik pod zmagovalnim odrom?

"Trenutno sicer je prijavljena, a kot pravim, končni seznami bodo znani 26. februarja. Seveda si želimo njene prisotnosti, a nič še ni gotovo," je povedala Polančeva.

Češka deskarka in alpska smučarka Ester Ledecka je na svetovno prvenstvo prijavljena, a štartni seznami še niso dokončni. Foto: Vid Ponikvar

PROGRAM:



Svetovno prvenstvo na Rogli: marec 2021 - paralelni veleslalom (M, Ž) marec 2021 - paralelni slalom (M, Ž) Svetovni pokal na Rogli 6. marec 2021 - paralelni veleslalom (M, Ž)

Na Rogli so danes trenirali tudi Korejci. Foto: Ana Kovač

Lov na prostovoljce

Čeprav se v prihodnjih dneh obetajo dokaj visoke temperature - na Rogli naj bi bilo okrog šest stopinj Celzija, tudi danes je bil sneg na progi precej zmehčan -, si organizatorji zaradi tega ne belijo glav.

"Na Jasi so izdelali ogromno količino umetnega snega, tako da višje temperature ne bodo težava. Za progo bo, tako kot vsako leto, super poskrbljeno," zagotavlja Polančeva. "Računamo tudi na zelo veliko pomoči ob progi, je pa, zanimivo, trenutno težava, kje najti prostovoljce, ki bodo na delovni dan pomagali na Rogli. Potrebujemo okrog 70 prostovoljcev," je namignila sogovornica. Torej če imate čas in voljo …

Rok Marguč. Foto: Ana Kovač

Gledalci le pred TV-zasloni

Vse tri tekme, tako za svetovni pokal kot svetovno prvenstvo, bodo potekale brez gledalcev, kar je za organizatorje nekakšna olajševalna okoliščina, saj je zaradi covidnih protokolov in con že brez gledalcev potrebnega ogromno usklajevanja. Vse tekme bo prenašala nacionalna televizija.

Tim Mastnak z očetom Robertom, ki je tudi njegov trener, serviser, prvi mož logistike, ... Foto: Ana Kovač

Od dogovorov do odločitve

Novica o tem, da bo Rogla prevzela gostiteljstvo svetovnega prvenstva, je udarila dobesedno čez noč, od prvega tipanja terena do končne odločitve sta minila samo dva dneva. Kaj vse se je dogajalo v ozadju?

Foto: Ana Kovač "Res je, vse se je zgodilo zelo na hitro. Tudi sama sem bila presenečena in seveda tudi zelo vesela. Spomnim se, da me je poklical moj brat, ki prav tako sodeluje pri organizaciji, in mi sporočil, da je o tem govoril s predstavnikom Mednarodne smučarske zveze, pa se mi je, če sem povsem iskrena, to zdelo nemogoče.

No, pa ni bilo. Hitro smo dali vse karte na mizo, preučili pogoje za organizacijo prvenstva v covidnih časih, ki so zelo zahtevni, a smo se strinjali, da jim bomo kos. Odločitev smo morali sprejeti čez noč.

Na koncu so odločale minute. Če bi se odločali dlje časa, bi prvenstvo verjetno dobila Bad Gastein ali Scuol. Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Imamo zelo dobro ekipo in verjamem, da nas čaka super prvenstvo," si obeta Polančeva.

Organizacija svetovnega prvenstva je velik zalogaj, tako organizacijski kot finančni, zato so se na Rogli odločili za partnerstvo s Smučarsko zvezo Slovenije in Uniturjem, Snowboard klubom Rogla ter Občino Zreče. Proračun dogodka znaša 300 tisoč evrov. Del sredstev zagotavlja FIS, del predstavljajo dohodki od participacije udeležencev, del pa sponzorski prihodki.

Foto: Ana Kovač

Kaj bo potrebno za zadovoljstvo?

In kaj se mora zgoditi, da bodo organizatorji prihodnji torek zvečer, ko bo prvenstvo pod streho, zadovoljni? "Najbolj bomo zadovoljni, če bodo zadovoljni tekmovalci in trenerji. Da bodo rekli, da je to ta Rogla, ki jo imajo tako radi. Tekmovalci in trenerji namreč vsako leto povedo, da je tekma za svetovni pokal na Rogli najboljša tekma na tekmovalnem koledarju, in to ne glede na razmere. Imamo najboljše ljudi, ki svoje delo obvladajo."

Tim Mastnak je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu v Park Cityju drugi v paralelnem veleslalomu, kako visoko lahko poseže na domačem prvenstvu? Foto: Morgan Kristan/Sportida

In če bo padla tudi medalja za slovenski tabor, bo zadovoljstvo še toliko večje. Navsezadnje je to verjetno edino svetovno prvenstvo v paralelnih disciplinah na Rogli, in če ga bo pospremil uspeh v slovenskem taboru, bo še toliko bolj edinstveno.

Slovenski deskarji so na svetovnih prvenstvih do zdaj zbrali že kopico medalj, nazadnje je bil uspešen Tim Mastnak, ki je bil pred dvema letoma v Park Cityju v paralelnem veleslalomu drugi.