"Na domačih tekmah je vedno breme večje kot v tujini. To smo videli tako na svetovnem biatlonskem prvenstvu na Pokljuki kot na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Ko tekmuješ doma, je vpleteno ogromno čustev, in če ni rezultatov, vse, kar nam v zvezah ni všeč, hitro privre na dan. Najlažje se na to pozabi z medaljo. Dajmo to prvenstvo izpeljati tako, da bomo pozabili, vemo pa, kaj potrebujemo za to, da se to zgodi," pred svetovnim prvenstvom na Rogli (1. In 2. marec) pravi 36-letni Žan Košir, trenutno najvišje uvrščeni slovenski deskar na tekmah svetovnega pokala.

Žan Košir bo eno ključnih imen v četverici, ki bo na svetovnem prvenstvu na Rogli zastopala slovenske barve. Poleg Koširja se bosta za snežinke (na SP podeljujejo medalje v oblikah snežink) potegovala še Tim Mastnak, drugi na paralelnem veleslalomu na zadnjem SP v Park Cityju, in Rok Marguč, ki ima s SP že štiri snežinke, tudi eno zlatega leska. Četrto ime bo znano po sredinih internih kvalifikacijah.

Foto: Ana Kovač

Košir je trenutno najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala (šesto mesto). Najvišje je posegel v Moskvi, kamor je odpotoval takoj po prebolelem koronavirusu, in se v paralelnem slalomu zavihtel na odlično drugo mesto, ter v Carezzi, kjer je bil decembra tretji v paralelnem veleslalomu.

Zjutraj treniral, popoldne animiral sina

Ves konec tedna in v ponedeljek, ko so bili na progi Jasa možni še zadnji treningi, do prvenstva bo proga namreč za treninge zaprta, je Košir treniral na Rogli. "Zjutraj sem treniral, popoldne pa sem bil na snegu s sinom, tako da so bili dnevi zelo natrpani," je dejal po včerajšnjem treningu, kjer je nizal vožnje kot po tekočem traku.

Foto: Ana Kovač

Devet treningov v enajstih dneh

"V enajstih dneh sem na Rogli opravil devet treningov in zdaj imam za nekaj časa dovolj," se je namuznil Košir, ki tudi v dneh do prvenstva ne namerava preveč umirjati tempa.

"Čakajo me aktivni počitek, trening na Gorenjskem in veliko obveznosti, povezanih s promocijo svetovnega prvenstva, nato pa se vračam na Štajersko, osvajati ozemlje," je napovedal edini slovenski deskar z olimpijsko medaljo, pravzaprav tremi.

Foto: Ana Kovač

O posledicah koronavirusa nima časa razmišljati

O posledicah novega koronavirusa, ki ga je večina slovenske reprezentance prebolela januarja, ne želi razmišljati.

"Če sem povsem iskren, o tem sploh nimam časa razmišljati. Najprej se mi je mudilo nazaj v svetovni pokal, zdaj se mudi s pripravami na svetovno prvenstvo, kar naprej se mudi … Sicer pa, saj vemo, kako je, ko se enkrat preveč umiriš, hitro zboliš. Tako kot delavec, ki si po napornem delu končno vzame dopust, potem pa vse, kar se mu je dogajalo, hitro pride za njim in zboli. Zato imam tudi sam v naslednjih dneh dodobra zapolnjen načrt z obveznostmi, ki niso vezane na trening, so pa sestavni del našega športa. Do ponedeljkove tekme imam že vse vizualizirano."

Foto: Ana Kovač

Pričakuje drugačno podlago

Ima vizualizirano tudi dogajanje na svetovnem prvenstvu? "Ne, in sicer z namenom, ker pričakujem, da bo podlaga drugačna, kot je bila zadnjih devet dni, ko sem treniral na Rogli. Trening je bil dokaj neugoden, sama podlaga je bila z eno besedo katastrofa. Pričakujem, da bo na tekmi precej drugače, kot je zdaj. Šele na ogledu bom videl, za kakšno taktiko se bom odločil. Če pa bodo pogoji podobni, kot so bili te dni, pa bo precej nemogoče tekmovati, in ne bodo primerni niti za tekmo najnižjega ranga."

Morda bi lahko, glede na napovedane temperature – na Rogli naj bi bilo okrog šest stopinj Celzija, v dolini pa bo še precej bolj toplo – štart prestavili na bolj zgodnjo uro, ali pa je zaradi televizijskega prenosa to misija nemogoče?

V letošnji sezoni je dvakrat stal na zmagovalnem odru. V Moskvi je bil drugi v paralelnem veleslalomu ... Foto: Guliverimage/Getty Images

"Mislim, da to ni potrebno, sam si ne želim, da bi nas pričakala poledenela proga, želim si samo, da bi vedel, kaj nas čaka. Če treniram na ledu, ga znam odpeljati, če pa ne treniram, ga ne znam, ker gre za drugačen razpored pritiska, pa tudi oprema ni isto nastavljena. In če nas bo pričakala povsem ledena proga, bo to zame psihično bolj zahtevno. Najlažje mi bo, če se bo proga zaradi temperature že malo spustila … Sicer pa bodo pogoji enaki za vse. Pri deskanju štartna številka ne ščiti tekmovalca, tukaj je treba odpeljati šest voženj in ne samo dve, kot v alpskem smučanju."

... v Carezzi pa tretji v paralelnem veleslalomu. Foto: Miha Matavž/FIS

Prvenstvo doma je edinstvena priložnost

Glede rezultatske želje na prvenstvu ni treba preveč razpredati in zavijati v celofan. "Najtežje se je postavljati v vlogo favorita in napovedovati medalje, lahko pa rečem, da sem vso svojo energijo in svoje znanje vložil v vožnje na Rogli, kajti to je zagotovo moje zadnje svetovno prvenstvo. V Sloveniji," je hitro dodal. "In to je edinstvena priložnost."

Z medaljo se najlažje pozabi na zgodbe iz ozadja

Je ta edinstvena priložnost dodaten motiv, ali prvenstvo doma občuti kot breme?

"Na domačih tekmah je vedno breme večje kot v tujini. To smo videli tako na svetovnem biatlonskem prvenstvu na Pokljuki kot na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Ko tekmuješ doma, je vpleteno ogromno čustev, in če ni rezultatov, vse, kar nam v zvezah ni všeč, hitro privre na dan. Najlažje se na to pozabi z medaljo. Dajmo to prvenstvo izpeljati tako, da bomo pozabili, vemo pa, kaj potrebujemo za to, da se to zgodi."

Košir eno medaljo s svetovnih prvenstev že ima. Leta 2015 je v Lachtalu postal svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu. Foto: Guliverimage/Getty Images