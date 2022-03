Bo Košir ubranil lansko zmago na Rogli ali pa bo Mastnak stopil na sam vrh?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rogla bo jutri gostila jubilejno deseto tekmo za svetovni pokal v alpskem deskanju. Na progi Jasa bo nastopilo šest Slovencev, tudi olimpijski podprvak Tim Mastnak, branilec lanske zmage na Rogli Žan Košir in dobitnica olimpijskega brona Gloria Kotnik. Zaradi strogih pravil FIS bo tekma minila brez gledalcev, zaradi sankcij proti Rusiji pa tudi brez ruskih tekmovalk in tekmovalcev, ki vedno sodijo v ožji krog favoritov za najvišja mesta.

Slovenske barve bo na Rogli zastopalo šest Slovencev, poleg Tima Mastnaka in Glorie Kotnik, junakov letošnjih olimpijskih iger v Pekingu, še Žan Košir, zmagovalec lanske tekme na Rogli, Rok Marguč, Jernej Glavan in Sara Goltes.

Mastnak obljublja napad na polno

Mastnak, olimpijski podprvak v paralelnem veleslalomu, je v nedeljo opravil regeneracijski trening v Piancavallu, kjer je v slalomu osvojil 17. mesto, danes dopoldan pa ga na Rogli čaka še krajši aktivacijski trening med vratci. Mastnak obljublja napad "na polno", saj na Rogli še nima tako želenih stopničk. Najvišje, na 4. mestu, je bil leta 2014 (v polfinalu ga je takrat premagal prav Košir), beleži pa še tri uvrstitve v četrtfinale (tri osma mesta) in tri v osmino finala (11., 12. in 15. mesto).

Intervju s Timom Mastnakom:

Tim Mastnak bo na Rogli nastopal kot aktualni olimpijski podprvak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Košir ubral enak recept kot lani

Visoke načrte ima tudi Žan Košir, branilec lanske zmage, ki se je odločil, da sledi lanskemu receptu, ko po nastopu na svetovnem prvenstvu pred tekmo za svetovni pokal (oboje je potekalo na Rogli) ni stopil na sneg. Tržičan ima poleg lanske zmage na domači tekmi še štiri uvrstitve na stopničke. Ob premierni izvedbi tekme svetovnega pokala leta 2013 je na Rogli osvojil 2. mesto. To uvrstitev je ponovil leto zatem (2014), zmagovalec malega finala (3. mesto) na Jasi pa je bil leta 2015 in leta 2017.

Košir je 6. marca lani na Rogli stopil na najvišjo stopničko. Foto: Miha Matavž/FIS

Marguč se ubada s poškodbami

Na startni listi je tudi izkušeni Rok Marguč, ki se letošnjo sezono ubada predvsem z nadležnimi poškodbami. Potem ko je zaradi poškodbe moral izpustiti sobotni paralelni slalom v Italiji, se mu je na včerajšnjem treningu na Rogli že med drugo vožnjo zlomil deskarski čevelj, zato je s treningom predčasno zaključil in dan nadaljeval pri fizioterapevtu Maticu Tratniku.

Danes ga čaka še en snežni trening, na jutrišnji tekmi pa bo stisnil zobe in napadel. Tretjeuvrščeni iz leta 2019 (poleg stopničk ima še pet uvrstitev med deseterico) se bo na podlagi sredine izkušnje odločil, ali bo teden zaključil še z nastopoma na paralelnem veleslalomu za evropski pokal v četrtek (Rogla) in paralelnem slalomu za svetovni pokal v soboto (Berchtesgaden).

Priložnost bo dobil tudi Jernej Glavan. Foto: Ana Kovač

V akciji tudi Glavan

Prvič v letošnji sezoni bo nastopil B-reprezentant Jernej Glavan, ki se je na tekmo pripravljal na Rogli. Glavan, ki prva danes praznuje svoj 23. rojstni dan, je na Rogli do zdaj nastopil na treh tekmah svetovnega pokala, šestih tekmah evropskega pokala ter na mladinskem in članskem svetovnem prvenstvu. Na tekmah najvišje ravni mu je preboj v drugo kvalifikacijsko vožnjo uspel prav na lanskem članskem svetovnem prvenstvu.

Kotnikova je na olimpijskih igrah v Pekingu poskrbela za eno največjih presenečenj. Leto dni po rojstvu sina je osvojila olimpijski bron. Foto: Anže Malovrh/STA

Na startni listi tudi dve Slovenki

Na Jasi bosta po dveh letih znova nastopili dve Slovenki, dobitnica olimpijskega brona Gloria Kotnik in Sara Goltes. Kotnikova je do zdaj na progi Jasa na tekmah različnega ranga tekmovala že dvajsetkrat. Enkrat, na tekmi evropskega pokala leta 2015, je tudi zmagala. V velikem finalu je bila takrat boljša od trenutno vodilne alpske deskarke v svetovnem pokalu Daniele Ulbing.

Intervju z Glorio Kotnik:

Na startni listi je tudi Sara Goltes. Foto: Ana Kovač

Pred tekmo na Rogli v skupnem seštevku svetovnega pokala v paralelnih disciplinah vodita Avstrijka Daniela Ulbing in Korejec Sanghoo Lee. V posebnem veleslalomskem seštevku sta na vrhu Nemec Stefan Baumeister in Rusinja Sofija Nadiršina, Mastnak je 4., Košir 14., Marguč 33. in Kotnikova 30.

Kvalifikacije na Jasi se začnejo jutri ob 9. uri, finale najboljše ženske in moške šestnajsterice pa ob 13. uri.

Ruskih tekmovalk in tekmovalcev zaradi sankcij proti Rusiji na Rogli ne bo.