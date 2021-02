Super novica s štartnega seznama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj je tudi uradno. Med udeleženci svetovnega prvenstva v paralelnih deskarskih disciplinah na Rogli (1. in 2. marec 2021) bo tudi češka "dvoživka" Ester Ledecka, ki je alpske smuči že zamenjala za snežno desko. Aktualna deskarska in smučarska prvakinja je v letošnji sezoni nastopila samo na eni deskarski preizkušnji in zmagala. Prav danes minevajo tri leta od njenega naslova olimpijske prvakinje v paralelnem veleslalomu.