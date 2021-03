Covid-19 v deskarski karavani na Rogli

Testiranje na novi koronavirus je razkrilo okužbo z virusom znotraj ukrajinske reprezentance, a ker so osebo takoj izolirali, vsi stiki pa so bili negativni, bo jutrišnji paralelni veleslalom za svetovni pokal potekal tako, kot je bilo predvideno. Na fotografiji: Benjamin Karl, novi svetovni prvak v paralelnem slalomu.

Glede na to, da je bil okuženi posameznik takoj napoten v izolacijo, vsi, ki so bili z njim v stiku, pa so bili na testiranju negativni, so se pri FIS odločili, da se jutrišnja tekma v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal lahko odvije tako, kot je bilo predvideno.

Kvalifikacije bodo na sporedu v dopoldanskem času, izločilni boji najboljše šestnajsterice v obeh kategorijah pa ob 14. uri.

Slovenske barve bo branila ista peterka kot na svetovnem prvenstvu (Tim Mastnak, Rok Marguč, Žan Košir, Jernej Glavan in Sara Goltes), zadnjič pa bo na veleslalomu za svetovni pokal nastopila Selina Jörg, ki je na Rogli pred dnevi osvojila naslov svetovne prvakinje v paralelnem veleslalomu in bron v slalomu.

33-letna Nemka je včeraj prek Instagrama sporočila, da se po zaključku te sezone (pred deskarji sta po Rogli na sporedu samo še slalom in ekipna slalomska tekma v nemškem Berchtesgadnu) poslavlja od tekmovalne deskarske karavane.

S Smučarske zveze Slovenije so medtem sporočili, da so odzivi na organizacijo svetovnega prvenstva zelo pozitivni. "Pohvale kapljajo z vseh strani. Oglašajo se vodje ekip in deskarji, včeraj pa smo čestitko o vrhunski izvedbi prvenstva prejeli tudi s strani Mednarodne smučarske zvez (FIS)," je povedal Anže Polanec, predsednik dvajsetčlanskega organizacijskega komiteja, ki je prvenstvo, ki bi prvotno moralo potekati na Kitajskem, uspelo organizirati v pičlem mesecu dni.

