Fenomen: Slovenec, ki je v tej zimi sodeloval na kar štirih različnih svetovnih prvenstvih

Obiskovalcem športnih prireditev dobro znani napovedovalec Bojan Makovec je v tej zimi povezoval kar štiri svetovna prvenstva. Začelo se je decembra s svetovnim prvenstvom v poletih v Planici, nadaljevalo s svetovnim mladinskim deskarskim prvenstvom v Lachtalu, z biatlonskim prvenstvom na Pokljuki in zadnja dva dneva na Rogli s svetovnim prvenstvom v alpskem deskanju.

"Tempo je hud, ampak to rad počnem in sem tega vajen, vsaj v zimski sezoni. Še najbolj me skrbi to, da bi bil pozitiven na testu za novi koronavirus," pravi 46-letni Ratečan, znan po tem, da občinstvo na športnih prireditvah nagovarja v številnih jezikih.

Glede na to, da je njegova naloga predvsem spodbujanje tekmovalcev, posebne razlike med predkoronskimi in koronskimi časi ne čuti, "edino to, da sem zdaj za nekaj odstotkov manj glasen kot prej, a še vedno dovolj, da vdihnem nekaj življenja v samo tekmovanje," priznava.

Najprej decembra lani svetovno prvenstvo v poletih v Planici. Foto: Vid Ponikvar

Pravi, da ni poliglot

Makovec pravi, da sicer ni poliglot, da zna italijansko, angleško, nemško, pogovorno češko, obvlada tudi vse dialekte jezikov nekdanje Jugoslavije, medtem ko se je pri vseh drugih jezikih, torej poljščini, norveščini in preostalih, ki jih uporablja v Planici, naučil tisto, kar mu pride najbolj prav. "Se pravi številke, metre. Znam napovedati, kdo je na zaletnem mestu, ali je skočil lepo in podobno ... Imam majhen repertoar besed, a jih znam pravilno uporabljati."

V otroštvu sanjal o novinarskem poklicu

V osnovni šoli sanjal, da bi postal športni novinar, da bi pisal članke in opravljal intervjuje. "O napovedovanju na prizorišču nisem niti razmišljal, niti o komentiranju na televiziji," je pripovedoval v enem od pogovorov za Sportal, ki smo ga opravili ob njegovi 20. obletnici napovedovanja tekem v Planici.

Po svetovnem mladinskem prvenstvu za deskarje v Lachtalu je sledilo svetovno prvenstvo na Pokljuki ... Foto: Guliverimage

Že 20 let tekme v Planici spremlja z mikrofonom v roki

Njegov skok v napovedovalske vode se je zgodil povsem po naključju. Leta 2001 so namreč tudi domačini dobili možnost, da priskočijo na pomoč pri organizaciji tekme za svetovni pokal.

"Nekateri so se v delo vključili kot šoferji, nekateri kot teptalci na letalnici, jaz sem pa predlagal, da bi poskusil napovedovati. Tako sem dobil priložnost in mi je uspelo kar dobro izpeljati dogodek. Komentiral sem preizkus letalnice in uradni trening.

Preostale dneve je komentiranje prevzel dr. Stare, v nedeljo pa, ne vem, kaj natanko se je zgodilo, skratka, ni bilo komentatorja, pa se je generalni sekretar Planice Branko Dolhar spomnil name. Sprva sem se povabilu upiral, saj sem noč preživel na žurki, kot smo običajno počeli med Planico, takrat sem imel 26 let, ampak na koncu sem se dal prepričati, vzel v roke mikrofon in štartni seznam in izpeljal tekmo. Brez kakršnekoli priprave, a je šlo," se spominja zgovorni Gorenjec.

... in zadnja dva dneva še svetovno prvenstvo za deskarje na Rogli. Foto: Grega Valančič/Sportida

Uvedel je povsem drugačen slog vodenja

"Bil sem brez šole in izkušenj, je pa morda bilo dobro to, da sem imel povsem drugačen slog vodenja, vse sem obrnil bolj na šalo. Pred tem se mi je vodenje zdelo nekoliko preveč statično, jaz pa sem poskušal vse skupaj zapeljati bolj dinamično, bolj z dušo, bolj na živo, živahno … To verjetno komu ni všeč, nekaterim pa je.

Uvedel sem svoj slog napovedovanja in očitno je bilo to ljudem všeč, tudi organizatorjem. Z leti sem vodil vedno več tekmovanj in na koncu sem pustil službo v turizmu, odprl s. p. in šel na svoje. Dokler ni udarila korona, sem imel dela dovolj, upam, da bo tako tudi po epidemiji," si je decembra lani zaželel Maki in kot kaže, se mu bodo želje tudi uresničile. Tudi v naslednjih dneh je njegov koledar dodobra zapolnjen.

Najprej ga čaka niz tekem za svetovni pokal invalidov v biatlonu in smučarskem teku v Planici (2. do 10. marec), v soboto, 6. marca sledi nov obisk Rogle, ki bo po svetovnem prvenstvu gostila še tekmo paralelnega veleslaloma za svetovni pokal in nato dva tekma v dolini pod Poncami, kjer bodo na sporedu tekme, ki so jih na Norveškem odpovedali, in zaključek svetovnega pokala

"Pestro bo, ampak petega svetovnega prvenstva v tej zimi ne bom dočakal," pravi Makovec.

