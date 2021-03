Spet se je zalomilo na Rogli: "Kot da ne najdem več zanke."

Med tistimi, ki so uvodni dan svetovnega prvenstva v alpskem deskanju na Rogli ostali brez izločilnih bojev, je tudi Žan Košir. Izkušeni Tržičan po velikem razočaranju v kvalifikacijah noče iskat izgovorov, saj pravi, da so bili pogoji za tekmovanje odlični, žal pa je želel preveč in v paralelnem veleslalomu ostal brez osmine finale.

"Lahko bi iskal izgovore, pa jih ne bom. Progo na Rogli poznam na pamet in bi jo lahko odpeljal miže … Ne vem, kot da sem v mislih prehiteval dogajanje. Preveč hočem, potem pa tega ne pokažem," je po izpadu iz kvalifikacij v pogovoru za Sportal razmišljal Žan Košir, svetovni podprvak iz Lachtala leta 2015.

Nad pogoji je bil navdušen, nad vsem ostalim nekoliko manj. "Pogoji na progi so odlični. Vreme je super, podlaga je super, kot bi vozil po avtocesti. Je bila pa proga bolj ledena, kot sem si obetal, in očitno sem izbral napačno desko. Največ sem zamudil v prvih zavojih …"

Ugiba, da je morda izbral napačno desko. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Samo en slovenski finalist doma? Očitno bo treba nekaj spremeniti."

36-letni Tržičan najbolj obžaluje to, da se na Rogli niz tekem, ko se ne uspe prebiti v finalno vožnjo, kar naprej ponavlja. "Nisem bil živčen, sploh ne, ampak na tej progi očitno nisem več hiter. Na treningih sem, na tekmi pa žal ne. Kot da ne najdem več zanke, ki jo skriva Rogla. Tudi to, da imamo zadnja leta na Rogli samo enega slovenskega finalista je zgovoren podatek, da bo nekaj treba spremeniti," je opozoril Košir. O tej temi je v sobotnem intervjuju razmišljal tudi glavni trener slovenskih deskarjev Izidor Šušteršič, ki je postavil današnjo progo.

Popravni izpit že v torek

Košir bo današnjo tekmo vzel kot trening pred torkovim slalomom, ki se bo, upa, razpletel bolje. Letos je na slalomski tekmi v Moskvi že stal na zmagovalnem odru (2. mesto).

"Zdaj me čaka vse to, kar me vedno po treningu. Najprej trenažer in nato raztezanje. Tekmo bom spremljal na televiziji, na smučišču ni urejenega prostora za nas tekmovalce. Upam, da Timu uspe, kar nam ni uspelo."

