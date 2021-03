Kvalifikacijsko sito preživel le Tim Mastnak, poškodba ustavila prvo zvezdnico

Na Rogli se s paralelno veleslalomsko preizkušnjo začenja svetovno prvenstvo v alpskem deskanju. Slovenci niso začeli po pričakovanjih, saj je od petih slovenskih predstavnikov kvalifikacijsko sito preživel le Tim Mastnak. Žan Košir, Jernej Glavan, Rok Marguč in Sara Goltes so bili prepočasni.

Že prvi kvalifikacijski vožnji sta se poslovila Rok Marguč v moški in Sara Goltes v ženski konkurenci, žal pa sta se jima po drugi vožnji pridružila še Žan Košir in Jernej Glavan. Košir je imel 21. kvalifikacijski čas, Glavan pa 31.

Slovensko čast bo tako v izločilnih bojih, ki se začnejo bo 14. uri, branil le Tim Mastnak, ki je imel 12. kvalifikacijski čas.

Ruska in nemška prevlada, konec prvenstva za češko zvezdnico

V moški konkurenci so bili na vrhu trije Rusi, pri dekletih so blestele Nemke. Kar tri so se znale na prvi štirih mestih. Konec SP je že za Ester Ledecko, ki po odpovedi udeležbe na paralelnem veleslalomu ne bo nastopila niti na slalomu. "Niti ogreti se ne morem, kaj šele, da bi lahko normalno nosila desko. V takem stanju nimam kaj početi na štartu," se je češkim medijem potožila 25-letna Ledecka in ostala brez nastopa na Rogli.

Po poročanju portala port.ceskatelevize.cz, so se težave s hrbtom začele pojavljati že na prvih treningih na deski. "Težave smo skušali rešiti na različne načine in zdelo se je, da smo na dobri poti. Ester je storila vse, da bi danes stala na štartu," je povedal njen fizioterapevt Michal Lešák.

Tudi danes zjutraj je Čehinja imela namen štartati, a so bile bolečine enostavno prehude, zato je bilo varneje nastop odpovedati, je še povedal Lešák. "Nekaj pred sedmo smo se odločili, da ne bomo tvegali."

Ledecka je z ekipo že odpotovala v domovino na nadaljnje preiskave. Če bodo težave odpravili, se bo skušala pripraviti na zaključek sezone v alpskem smučanju v Lenzerheideju.

Naslov svetovnih prvakov iz Park Cityja 2019 branita Rus Dmitry Loginov in Nemka Selina Jörg.

