"Priložnost na Rogli je največ, kar sem kadarkoli pričakoval"

Tim Mastnak bo 1. in 2. marca na progi Jasa na Rogli, ki jo pozna kot lasten žep, imel priložnost nadgraditi dosežek z zadnjega svetovnega prvenstva, kjer je leta 2019 osvojil srebro v paralelnem veleslalomu. "Prvenstvo doma je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Že kot čisto majhen sem tekmoval na tej progi. Na Roglo imam nešteto lepih spominov, in to da imam priložnost tukaj nastopiti na svetovnem prvenstvu, je največ, kar sem si kadarkoli želel."

Tim Mastnak je po uspešnem, pa tudi precej napornem koncu tedna − nastopil je na odprtem avstrijskem državnem prvenstvu, in v precej močni konkurenci na paralelnem veleslalomu in slalomu osvojil tretje mesto − v ponedeljek treniral na Rogli. To je bil še zadnji trening na progi Jasa, saj do svetovnega prvenstva tam ti ne bodo več mogoči.

Vrnitev v tekmovalni pogon je dobro uspela

Mastnak je bil prejšnji konec tedna dvakrat tretji na odprtem avstrijskem državnem prvenstvu. Foto: SloSki Snowboard "Za mano so naporni dnevi, čutim utrujenost," je priznal po treningu.

"Konec tedna je bil uspešen, dvakrat sem bil tretji, a vedno je lahko še boljše. Konkurenca je bila zelo močna, prvi dan je zmagal Andreas Prommeger (vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, op. p.), drugi dan pa Alexander Payer. Oba kar veliko pomenita v svetovnem pokalu.

S svojimi vožnjami sem bil zadovoljen. Glavni namen konca tedna je bil, da se vrnem v tekmovalni pogon, kar mi je zelo dobro uspelo."

Prisilno koronamirovanje

Za celjskim deskarjem, ki je konec januarja dopolnil 30 let, je precej dolgi prisilni odmor, ki ga je zahtevala okužba z novim koronavirusom. Tako kot vsak, ki je koronavirusno boleznijo že prebolel, ima tudi Mastnak svojo zgodbo.

"Simptomov ni bilo veliko, mi je pa vse skupaj vzelo kar precej moči. Prve dni na snegu sem se komaj pripeljal do cilja, tako sem bil zadihan, da sem se komaj nadihal do naslednje vožnje. To je bila kar groza, ampak zdaj upam, da je to za mano. Izgubil sem od dva do tri kilograme, kar je, če se to zgodi med sezono, kar precej slabo, tako da sem po vrnitvi iz Rusije velik poudarek namenil prav fitnesu."

Mastnak z očetom Robertom, ki je njegov trener, serviser, voznik avtodoma, glavni logistik ... Foto: Ana Kovač

"Peska si ne mečem v oči, lahko pa odpeljem šest dobrih voženj"

Pravi, da mu je vsaj del tega, kar je zaradi koronavirusne bolezni izgubil, uspelo povrniti, vsega pa seveda ne. "Ne mečem si peska v oči, sam pa sem dovolj dobro pripravljen, da lahko odpeljem šest dobrih voženj."

Se je tolažil z mislijo, da je bolje, da je prebolel koronavirusno bolezen mesec in pol pred prvenstvom ter se do konca sezone, če bo le po sreči, ta ne bo ponovila?

"Seveda, to sem imel stalno v glavi. Vsaj glede tega sem zdaj miren, a da se ti to zgodi med sezono, zagotovo ni prijetno. Če si med sezono 14 dni doma, to ni prijetno."

Mastnak je bil januarja tretji v Scuolu, nato pa ga je ustavila koronavirusna bolezen. Foto: Miha Matavž/FIS

Prednost domačega terena? Da in ne.

Kljub temu da je proga Jasa na Rogli, kjer bo Mastnak skušal uloviti še svojo drugo snežinko (na SP pod okriljem FIS podeljujejo medalje v obliki snežinke), sam bistvene prednosti v tem ne vidi.

"Na Jasi so bolj ali manj trenirale že vse reprezentance, tukaj je bilo že osem ali devet tekem za svetovni pokal, tako da bistvene prednosti žal ne bomo imeli. Po drugi strani pa sta to seveda domača teren in okolje, kar je prednost, ki jo moram izkoristiti in to mi mora dati še dodatno motivacijo."

Z Žanom Koširjem na zadnjem treningu na progi Jasa na Rogli, kjer bo 1. in 2. marca svetovno prvenstvo. Foto: Ana Kovač

Prvenstvo doma je velik plus za slovensko deskanje

Tako kot vsi je bil tudi Mastnak presenečen, ko je izvedel, da bo svetovno prvenstvo, ki bi moralo potekati na Kitajskem, a so se mu zaradi ostrih ukrepov, namenjenih zajezitvi novega koronavirusa, odrekli, potekalo na Rogli.

"Mislim, da sem izvedel en dan pred objavo v medijih. Kaj naj rečem? Super! Sploh nisem vedel, da se karkoli dogaja na to temo. Precej nenavadno. Svetovno prvenstvo je običajno na progah, ki jih nihče ne pozna, kjer prej ni bilo tekem in je za vse nekaj novega. Zdaj pa imamo svetovno prvenstvo na progi, ki jo vsi zelo dobro poznamo, tako da bo še posebej zanimivo. Je pa to seveda zelo spodbudno za nas in slovensko deskanje na splošno."

Foto: Ana Kovač

"Priložnost na Rogli je največ, kar sem kadarkoli pričakoval"

Bo zaradi dejstva, da je tekma v Sloveniji, nahrbtnik pričakovanj še težji?

"To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Že od zgodnjih otroških let sem tukaj tekmoval. Že kot majhen smučar, ko mi je smrkelj visel iz nosu (smeh, op. p.) … Skratka, na Roglo imam nešteto lepih spominov, in da imam priložnost tukaj nastopiti na svetovnem prvenstvu, je največ, kar sem si kadarkoli želel."

Pričakovanja? "Vemo, kaj si želimo." Medalje? "Seveda, to je normalno, resničnost pa je nekaj drugega. Na tej progi še nisem stal na zmagovalnem odru. Bil sem že četrti, vem, kako hitro peljati, povsem v vrhu pa še nisem bil. Zmage ne morem napovedati, tako suveren nisem, vem pa, da dobro vozim in to bom skušal dokazati tudi na svetovnem prvenstvu."

Eno snežinko s svetovnih prvenstev že ima. Leta 2019 je bil v Park Cityju drugi v paralelnem veleslalomu. Foto: Anže Petkovšek/Sportida