"Kitajska vlada meni, da so razmere trenutno še prenevarne, da bi športniki potovali v Evropo, niti za kaj takega ne bi dobili dokumentov," pravi glavni trener kitajskih deskarjev, slovenski strokovnjak Peter Kotnik, bi bo, tako kot vsa kitajska reprezentanca, izpustil svetovno prvenstvo na Rogli. Kitajci so iz istega razloga izpustili tudi letošnjo sezono svetovnega pokala, kar jim lahko oteži pridobitev kvot za olimpijske igre v Pekingu prihodnje leto.

Peter Kotnik je od leta 2015 glavni trener kitajske reprezentance v alpskem deskanju. Foto: osebni arhiv

Danes se bo s kvalifikacijami in preizkušnjo v paralelnem veleslalomu na Rogli začelo svetovno prvenstvo v alpskem deskanju. Tam bi s svojo ekipo moral biti prisoten tudi Peter Kotnik, glavni trener kitajske reprezentance, a bodo prvenstvo zaradi zaostrenih ukrepov na Kitajskem morali izpustiti. Z izkušenim Velenjčanom, ki je nekdaj treniral tudi slovensko izbrano vrsto, smo se pogovarjali o stanju v kitajski reprezentanci, ki je po sili razmer letos izpustila vse tekme svetovnega pokala, življenju na Kitajskem v obdobju pandemije in se ozrli k napovedim rezultatov na Rogli.

Kako to, da kitajska reprezentanca v alpskem deskanju ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu na Rogli?

Ker kitajska vlada meni, da so razmere trenutno še prenevarne, da bi športniki potovali v Evropo, niti za kaj takega ne bi dobili dokumentov. Vsi kitajski športniki tako ostajajo na Kitajskem, spoštujemo to, kar so odločile oblasti.

Nekaj možnosti za odhod na prvenstvo je sicer bilo, ravno v petek bi morali odpotovati, a je na koncu padla odločitev, da prvenstvo izpustimo. Če bi se odločili, da odpotujejo samo športniki iz ene discipline, bi to na koncu morali dovoliti vsem.

Eden od pogojev za odhod iz države je tudi cepljenje proti novemu koronavirusu, naši športniki pa so dobili šele prvi odmerek.

Rogla bo 1. in 2. marca gostila svetovno prvenstvo v alpskem deskanju. Žal brez kitajske udeležbe. Foto: Ana Kovač

So športniki na prednostnem seznamu?

Da, še posebej zato, ker smo tuji trenerji močno pritiskali, da bi bilo pametno, da se začnemo udeleževati tekem. Želeli so nas uslišati, a se časovno ni izšlo.

Kakšno je vzdušje v ekipi? Je bilo zato kaj slabe volje ali vsi razumejo položaj?

S tem živimo že od lani in zato ni posebno slabe volje. Treba je vedeti, da glede na velikost države in število prebivalstva, 1,4 milijarde, tukaj ni takšnih protestov, kot smo jih vajeni v Evropi. Če bi se to zgodilo, bi se namreč sistem povsem sesul.

Tako pa se ljudje tukaj dosledno držijo ukrepov in življenje se nadaljuje normalno. Država se ne zapira. Vse restavracije in lokali so odprti, ves javni promet normalno obratuje, ne morejo si privoščiti, da bi zaprli državo.

Nekateri ukrepi veljajo na ravni države, potem pa ima še vsaka provinca oziroma regija svoje dodatne ukrepe. Prehajanje med provincami je res precej oteženo in zapleteno. Precej je papirologije.

Foto: Guliverimage/Getty Images

So osnovni ukrepi taki kot v Sloveniji?

Da, le da se jih oni dosledno držijo. Če grem recimo v trgovino ali restavracijo, za vstop potrebujem posebno aplikacijo – če si zdrav, je koda obarvana zeleno in lahko vstopiš brez težav, sicer ne, in glede tega ni nobenih težav. Vsaka provinca ima svojo aplikacijo.

Posebni ukrepi veljajo tudi za športnike. Testiramo se vsaka dva dni, ne družimo se z drugimi, zelo se pazimo, med treningi imamo svoje linije, da ohranjamo distance …

Kako je z nošenjem zaščitnih mask?

V zaprtih prostorih je nošenje maske obvezno, pa tudi na prostem veliko ljudi nosi maske. Tega so navajeni že od leta 2015, od pojava sarsa.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Kako bo to, da so kitajski deskarji letos po sili razmer izpustili sezono svetovnega pokala in s tem tudi točke FIS, vplivalo na število kitajskih kvot na olimpijskih igrah v Pekingu?

To je precejšnja težava. Veliko tega, kar smo pet let gradili, smo zdaj izgubili. Ampak ne glede na to, je vodstvo pretehtalo, da tekme letos izpustimo.

Glede na to, da vse deskarske tekme od decembra lani štejejo za pridobitev kvote za olimpijske igre, bo naša pot nekoliko težja, vendar naše vodstvo trdi, da bo, kdor je dober, dober tudi na teh treh ali štirih tekmah, ki se jih bodo udeležili pred olimpijskimi igrami, in upam, da bo njihov rezultat zadostoval za osvojitev olimpijske kvote. Računamo, da bomo tekmovali od decembra.

Sicer pa je bilo že pred pandemijo dogovorjeno, da bo Kitajska v vsaki disciplini imela eno kvoto države gostiteljice, smo pa za njeno pridobitev postavili še nekaj internih pogojev.

Naiying Gong je leta 2019 z zmago v domačem Secret Gardnu, na prizorišču prihodnjih zimskih olimpijskih iger, poskrbela za prvo kitajsko zmago v svetovnem pokalu v alpskem deskanju. Foto: Getty Images

Kako veliko ekipo deskarjev imate trenutno? Se je ob pandemiji zgodil osip?

Ne, še vedno imam 12 zelo dobrih tekmovalcev in tekmovalk, ki so se na tekmah svetovnega pokala sposobni uvrstiti med najboljših 16. Kljub temu, da ne tekmujejo, še vedno dobivajo plačo in vse je povsem normalno.

Kar zadeva svetovni pokal, imamo 16 kvot in smo po tem številu kvot drugi narod na svetu. Nekaj kvot bomo zaradi netekmovanja verjetno izgubili, še vedno pa upamo, da bi se nam uspelo dogovoriti s FIS. Mi si želimo tekmovati, a nismo mogli.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Ali večinoma trenirate na isti progi?

Seveda si tudi mi želimo trenirati na stotih različnih progah, a je potovanje med provincami skoraj nemogoče, zato večinoma treniramo v eni provinci, na smučišču na višini 3.000 metrov. Smučišče je zelo podobno avstrijskim ledenikom.

Trenirali smo tudi v Secret Gardnu, kjer bo leta 2022 olimpijsko prizorišče. Tam smo vsi športniki, tudi skakalci, tekači na smučeh, smučarji in deskarji prostega sloga, biatlonci nastanjeni v istem hotelu. Z Olejem Einarjem Bjørndalnom se vidiva skoraj vsak dan.

Verjetno še vedno spremljate slovensko deskanje. Kakšen uspeh jim napovedujete na Rogli?

Napovedi so vedno zelo težke. Vsak si misli, da je proga na Rogli lahka proga, pa sploh ni tako. Gre za eno od težjih prog v svetovnem pokalu, zato ker so razlike tu zelo zelo majhne.

Svetovni podprvak iz leta 2019 Tim Mastnak med treningom na Rogli Foto: Ana Kovač

Prepričan sem, da se bo prvih 16 v moški konkurenci zvrstilo znotraj ene sekunde, in pri takih majhnih razlikah so napovedi izredno nehvaležne.

Slovenci so sicer v določeni prednosti zato, ker ta hrib poznajo do potankosti, in ker bo, vsaj mislim tako, na Rogli prvič tudi tekma v paralelnem slalomu, ki je tekmeci na Rogli še niso vozili.

Po mojem mnenju bo to ena od najlepših prog za paralelni slalom. Ko smo se pred leti dogovarjali, da bi na Rogli gostili tekmo svetovnega pokala, sam sem bil takrat v organizacijskem odboru, sem jasno povedal, da je ta proga idealna za slalom, a so pri FIS takrat pritiskali, da bi gostili veleslalom, na koncu je tako tudi ostalo.

Program svetovnega prvenstva na Rogli: Ponedeljek, 1. 3. 2021

Paralelni veleslalom

10.00: Kvalifikacije

14.00: Finale Torek, 2. 3. 2021

Paralelni slalom

10.30: Kvalifikacije

14.45: Finale

