Za vrhunec kariere strl prav odpor trenerja Ester Ledecke

Za izkušenega Roka Marguča bo to že osmo svetovno prvenstvo. Kar s treh se je vrnil s "snežinko" (na SP pod okriljem FIS podeljujejo medalje v obliki snežink), iz španske La Moline 2011 celo z dvema.

Naslov svetovnega prvaka v paralelnem slalomu je osvojil 27. januarja 2013 v kanadskem Stonehamu. V finalu je zlomil Justina Reiterja, zdajšnjega trenerja Ester Ledecke, ki bo prav tako nastopila na Rogli.

V Avstriji je potrdil dobre občutke

Marguču v letošnji sezoni kljub dobrim občutkom v pripravljalni fazi na tekmah še ni uspelo prikazati najboljših voženj (letos še ni deskal v izločilnih bojih najboljše šestnajsterice), si je pa prejšnji konec tedna na močnem odprtem prvenstvu Avstrije s 5. in 7. mestom znova povrnil nekaj tekmovalne samozavesti.

"Zelo sem bil zadovoljen z razvojem dogodkov, predvsem s kvalifikacijami, pa tudi na sami tekmi sem dokazal, da sem še vedno povsem konkurenčen. Nisem sicer stal na zmagovalnem odru, kar sem si želel, bo pa mogoče priložnost tukaj na Rogli," je bil optimistično razpoložen na zadnjem treningu na progi Jasa na Rogli, ki bo zaradi pravil FIS do prvenstva zaprta.

Marguč je v ponedeljek treniral na Rogli. Foto: Ana Kovač

Na Rogli bo Marguč imel kar tri priložnosti. 1. in 2. marca ga čakata paralelni veleslalom in slalom za svetovno prvenstvo, 6. marca bo na sporedu še paralelni veleslalom za svetovni pokal.

Program svetovnega prvenstva na Rogli: Ponedeljek, 1. 3. 2021

Paralelni veleslalom

10.00: Kvalifikacije

14.00: Finale Torek, 2. 3. 2021

Paralelni slalom

10.30: Kvalifikacije

14.45: Finale

"Kot bi imel malo manjša pljuča kot sicer"

Tudi Marguč je bil med glavnino slovenske deskarske ekipe, ki se je januarja okužila z novim koronavirusom. Mu je to pobralo veliko moči? "Odvisno. Na tekmi v Avstriji je bilo prvi dan vse v redu, na drugi tekmi v Avstriji pa sem kar konkretno občutil posledice koronavirusa. Občutek sem imel, kot bi imel malo manjša pljuča kot sicer, a je šlo, ker je slalom nekoliko krajši. Ta teden se bom skušal kondicijsko še malce okrepiti, šel bom na tekaške smuči in mislim, da ne bo težav."

So po prebolelem covid-19 opravili posebne preiskave, ki bi pokazale, ali je okužba pustila globlje posledice? "Ne, niti ni časa, če sem iskren, vsaj v tej fazi ne. Edino žal mi je, da bolezni nisem prebolel že poleti, sredi sezone to ni najbolj prijetno."

Foto: Ana Kovač

Svetovno prvenstvo na Rogli kot nagrada za pretekle uspehe

Utrujenost gor ali dol, prihodnji ponedeljek in torek bo Marguč vse to odmislil in štartal v lov za svoj najboljši rezultat sezone.

Razmišlja celo o medalji? "Kaj naj rečem, mislim, da si vsi, ki bomo tukaj tekmovali, želimo medalje, si pa sam tega bremena ne nalagam. Svetovno prvenstvo na Rogli dojemam predvsem kot neko nagrado za vse medalje, ki smo jih osvojili slovenski deskarji. Prvenstvo je tudi enkratna priložnost za Roglo, ki bo zavoljo prvenstva in tekme za svetovni pokal deset dni imela polne hotelske kapacitete, in mislim, da si prvenstvo vsekakor zasluži.

Organizatorji so izkoristili edinstveno priložnost, saj je zaradi razmer prvenstvo razdeljeno na več lokacij. Če bi prirejali prvenstvo v celoti, skupaj s smučanjem in deskanjem prostega sloga, Slovenija zagotovo ne bi prišla v izbor."

Foto: Sabina Schoffmann

Vztrajal bo najmanj do Pekinga

Naslednje veliko tekmovanje bodo za deskarje prav gotovo olimpijske igre v Pekingu prihodnje leto in Marguč računa, da bo takrat še vedno aktiven. Kaj pa leta 2026, ko bo olimpijske igre gostila Cortina? "Kaj pa vem, štiri leta se hitro obrnejo, poleg tega leta v deskanju ne igrajo tako velike vloge. Fischnaller je pri 40 letih še zelo konkurenčen. In če se vrnem v Cortino, je tam na olimpijskih igrah leta 1956 tekmovala že sestrična moje babice Amalija. Nastopila je v teku na smučeh in legenda pravi, da so bile temperature 20 stopinj pod ničlo in da je tekla brez rokavic."

