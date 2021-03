Prekletstvo svetovnih prvenstev na domačih tleh

Že sobotni pogovor z Izidorjem Šušteršičem, glavnim trenerjem slovenske izbrane vrste, ki jo tvorijo deskarji starejši od 30 let, je dal vedeti, da v tem športu ni vse tako kot mora biti, še posebej na področju mlajših generacij oz. slovenske prihodnosti v alpskem deskanju. Kakšna je njegova ocena preteklega svetovnega prvenstva?

Izidor Šušteršič, glavni trener slovenske reprezentance v alpskem deskanju. Foto: Ana Kovač

Še tretje svetovno prvenstvo, ki ga je v letošnji zimi gostila Slovenija (po SP v poletih in biatlonu, zdaj še v deskanju), se je izteklo pod pričakovanji in brez kolajne za domače tekmovalce. Kot da so zakleta. Kje se po vašem zalomi?

Za ostala prvenstva težko govorim, ker nimam časa, da bi jih spremljal, lahko pa rečem, da na koncu govorijo samo rezultati in glede tega prvenstva na Rogli mi nismo naredili nič.

Sklicevanje na nepredvidljivost športa verjetno odpade. Zakaj niste dosegli tistega, kar ste si zadali? Jasno ste napovedali, da si želite zlate medalje.

Ne vem, vsi smo naredili vse, kar smo lahko. Na sami progi smo imeli dovolj treningov, res pa je, da pogojev, kakršni so potem dejansko bili, da je bila proga trda in ne zmehčana, nismo pričakovali, vreme se je obrnilo čez noč, je pa tudi res, da so tekmovalci do marca že tako natrenirali, da bi občutke iz recimo januarja, ko so tekmovali na takih progah, vseeno lahko prinesli tudi na to progo.

Slovenski deskarji so na svetovnih prvenstvih do zdaj zbrali deset kolajn, zadnja je iz leta 2019, ko je Tim Mastnak postal svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vztrajate pri tem, da so bile medalje dosegljive?

Za tem trdno stojim. Vem, kaj smo delali, kakšne hitrosti so fantje dosegali na treningih in česa vsega so sposobni. Na Rogli smo trenirali paralelno z Italijani in Korejci in bili smo povsem konkurenčni.

Kakšno oceno bi dali rezultatskemu izplenu domačega svetovnega prvenstva?

Oceno? Izplen je ena, tukaj ni treba olepševati. Sam sicer ostajam optimist in vseeno verjamem, da lahko naslednja sobota (na Rogli bo paralelni veleslalom za svetovni pokal) prinese precej drugačen obraz in da bodo slabi nastopi pozabljeni, kar pa moram priznati mi ne bo všeč.

Mislim, da je treba opozoriti, da je celoten sistem v slovenskem deskanju slabo zapeljan, da kadar nam gre res dobro, je vseeno kaj delamo in kako delamo, ko pa je obratno in nam ne gre, eden drugega obtožujemo. Po mojem mnenju je obtoževanje nepotrebno, dejstvo je namreč, da je sistem zapeljan daleč od vrhunskega športa.

Žan Košir, svetovni podprvak iz leta 2015, se od Rogle poslavlja z 19. in 21. mestom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Žan Košir je pred tednom dni dejal, da je v domača prvenstva vedno vpleteno ogromno čustev in da v primeru neuspeha na plano privre vse kar je slabo in obratno, če so uspehi, se težave pusti pod preprogo. Pričakujete kakšne posledice zaradi skromnih rezultatov na Rogli?

Sam že vrsto let omenjam, da obstajajo težave, a so stvari še vedno dobro tekle. S tem, kar imam kot trener na razpolago še nikoli nisem bil zadovoljen. Tekmovalcem bi rad nudil tisto, kar bi si sam želel in tega mi na zvezi nobeno leto niso ponudili. Ampak stvari so nekako tekle, tudi s pomočjo očetov tekmovalcev.

Svetovno prvenstvo je seveda pomembno, a je še vedno samo eno tekmovanje, ki se nam je ponesrečilo, je pa hkrati lahko dober opomin vsem, da stvari tako naprej ne bodo več mogle iti.

Pričakujete, da bodo vaši nadrejeni zahtevali vašo zamenjavo?

Že lani sem dejal, da bi bilo treba trenerje menjati ne glede na vse, zato da se morda najdejo nove ideje, to je v vseh športih normalno in jaz to mirno sprejmem. Tudi sam sem že razmišljal o odstopu od pogodbe, ker stvari niso na nivoju, na kakršnem bi si jih želel. Karkoli delamo je podcenjeno in ni spoštovano.

Čutite, da vas tekmovalci in tekmovalka podpirajo?

Hvaležen sem vsakomur, ki reče Hvala Izidor. Saj drugega niti ne rabim. Saj to je moja služba, je pa lepo, če to kdo opazi.

Rad imam feedback, drug feedback pa so seveda finance. Vsak ima svoje in vsak okrog tega igra neko svojo igro. Vsak se seveda lahko odloči, da dela s svojo ekipo, a mora vedeti, da se to plača iz lastnega žepa in ne iz financ, ki pridejo s strani države.

Zakaj je sistem včasih deloval, zdaj pa ne?

Še vedno trdim, da letos ne moremo govoriti o neuspehu, neuspeh je bilo samo to prvenstvo. Ponavljam, v soboto se lahko vse spremeni in neuspeh bo pozabljen tako hitro, kot je pozabljen uspeh. Žal je tako. Psi lajajo, karavana gre dalje, pravijo. Kar pa zadeva higenski minimum, ki ga rabimo, je to, kar imamo na razpolago zdaj, en velik hec.

Kaj bi potrebovali za higienski minimum?

Za eno ekipo je minimum trener, serviser in fizioterapevt. Ne moremo imeti serviserja samo na dan tekme, s serviserjem je treba graditi čez vse leto. Če pride samo tri dni pred tekmo je to katastrofa. Tudi proračun ekipe mora biti temu primeren.

Veterana in mladenič na zmagovalnem odru paralelnega slaloma. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rusi so na prvenstvu osvojili dva naslova svetovnega prvaka. Kaj imajo Rusi, Nemci, Italijani, česar Slovenci nimajo, kaj delajo, česa imajo več? Na prvenstvu se je izkazalo, da tudi leta niso ovira. Kar dva 40-letnika sta osvojila naslov svetovnih podprvakov, … Claudia Riegler se pri 47 letih še vedno zlahka uvršča v finalne boje.

Bom zelo konkreten. Prva stvar je, da recimo predsednik panoge za deskanje pri italijanski zvezi pride na tekmo svetovnega pokala, na tekmo evropskega pokala in pogleda, kaj fantje potrebujejo.

Podpira jih, včeraj je denimo testiral maže s tekaškimi smučkami, da bi ocenil, katera je bolj primerna. Stalno je z ekipo, zelo se trudi, ve, kaj potrebujejo, se zanima, udeležuje se sestankov.

Pogrešam tudi sistemsko delo. Rusi so, ko so dobili olimpijske igre v Sočiju začeli delati sistematsko, enako to zdaj počnejo Kitajci. Zavedajo se, da ekipa potrebuje nekaj let, da pride do neke vrhunske ravni, pri nas pa sistematskega dela ni. Pri nas je bolj sistem v stilu, poskusimo, pa bomo videli, kaj bo.

47-letna Claudia Riegler se še vedno uspešno kosa s pol mlajšimi tekmicami. Na Rogli je osvojila 4. in 8. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pa se je kdaj delalo sistematično na področju alpskega deskanja?

Nikoli.

Imate občutek, da ste pozabljeni?

Osebno sem raje pozabljen kot ne, bi pa pričakoval, da bi se naši nadrejeni bolj zanimali za nas. Vse skupaj je kot biznis. Če vodiš podjetje in ti tekmovalci prinašajo plačo, se pravi mojemu direktorju, predsedniku in na koncu tudi meni, je samoumevno, da se bom zanje zanimal.

Ne vidim nobenih novih sponzorjev, ki bi olajšali delo ekipe. Na podlagi tega denarja bi lahko dobil pomočnika, fizioterapevta, … dokler tega od svojih vodilnih ne dobimo, to ni v redu. Pri tem bi rad pohvalil Žana Koširja, ki nam je letos pripeljal fizioterapevta in ga plačal iz lastnega žepa, ta pa nam je pomagal tudi pri kondicijskih pripravah, tudi pri mlajših.