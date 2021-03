Morda bi res lahko enkrat poskusili Kostelićevo postavitev

Tako kot Žan Košir tudi Tim Mastnak, danes 13. v paralelnem veleslalomu na Rogli, ni iskal izgovorov za uvrstitev, ki je zagotovo slabša, kot jo je kot svetovni prvak iz Park Cityja leta 2019 pričakoval in si jo nedvomno tudi želel.

"Vem, da sem sposoben več, kot sem danes pokazal," je izjavil po izpadu v osmini finala. V izločilne boje najboljše šestnajsterice je štartal z 12. izhodišča, kar je pomenilo, da je progo v osmini finala izbiral njegov nasprotnik, aktualni olimpijski prvak Nevin Galmarini, peti v kvalifikacijah, in ta je kakopak izbral tisto, ki se je v predtekmovanju izkazala za hitrejšo, modro.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Sicer sem pogledal, s kom sem v paru, ker poznam slog voženj vseh tekmecev, a se s tem nisem obremenjeval. Galmarinija sem tu na Rogli že premagal, tokrat žal ne. Skoval sem taktiko, da v drugem delu proge pospešim, in poskušam ustvariti pritisk, kar mi je tudi uspelo (pri drugem merjenju vmesnega časa je Mastnak prevzel vodstvo, op. a.), vendar so bili moji zadnji zavoji slabši in mi ni uspelo ohraniti hitrosti, poleg tega je modra proga v spodnjem delu hitrejša, in končalo se je tako, kot se je."

Kaj pa če ...?

Žal se postavitev domačega trenerja Izidorja Šušteršiča ni izkazala kot voda na slovenski mlin.

"Postavitev je bila preprosta, pa še proga je preprosta in odloča res vsaka podrobnost. Sam zagovarjam to, da bi morali ubrati taktiko Anteja Kostelića, ki je znan po zahtevnih postavitvah s triki, kar posledično prinaša veliko izpadov. Morda bi bilo sicer to na televiziji manj privlačno, bi pa morda lahko prineslo boljše slovenske uvrstitve, kar pa je seveda cilj vseh nas.

Ampak to je nekaj, s čimer se moramo vsi v ekipi strinjati in se za to odločiti na začetku sezone. To bi pomenilo, da bi poznali vsak trik posebej in da bi to bila naša postavitev, ki bi nam lahko prinesla določeno razliko," je v pogovoru za Sportal razmišljal Mastnak.

Mastnakovi navijači so ga tokrat spodbujali s hriba namesto s tribun, te so bile zaradi strogega protokola letos samo v virtualni obliki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Navijaška podpora tudi v časih koronavirusa

Tridesetletni Celjan tudi tokrat ni ostal brez navijaške podpore, le da so se njegovi navijači zaradi poostrenih protokolov drenjali na hribu z razgledom na progo namesto na tribunah kot prejšnja leta.

Ko jih je prišel pozdravit, je bil videti dobro razpoložen, kot bi želel odmisliti uvrstitev in se pred jutrišnjim slalomom raje polniti s pozitivno energijo ljudi, ki ga vseskozi spodbujajo. Sestra Patricia, mama Roza in oče Robert, ki kot trener, serviser, voznik in še kaj z njim preživi večino dni v sezoni, so vsekakor njegovi največji podporniki.

"Naša družina zadnjih 10, 11 let živi za deskanje, pred tem pa še za smučanje," je povedala mama (tudi sestra je nekdaj trenirala deskanje, op. p.), oče pa je dodal, da je to način njihovega življenja. "Saj je lepo, ko zmagaš, žal pa ne moreš vedno," je pripomnil. "Res je, več je žalosti kot veselja, a tisti redki veseli trenutki odtehtajo vse žalostne," je svoje starše dopolnila Patricia.

Patricia, Roza in Robert Mastnak, Mastnakovi navijači številka ena Foto: Alenka Teran Košir

Slalom bo za elito večja uganka

Za Mastnaka in vso slovensko posadko je jutri nov dan in nova priložnost, preizkušnja v paralelnem slalomu. Ta bo za elito bolj kot ne novost, saj na Rogli za svetovni pokal prirejajo samo tekme v paralelnem slalomu.

"Slalom sem na Rogli vozil samo v okviru tekmovanja za Europa Cup, za svetovni pokal pa res še ne. Sicer glede na svoje letošnje rezultate v slalomu ne morem biti ravno najbolj samozavesten, ampak jutri je nov dan in morda mi lahko uspe kaj boljšega kot danes," si želi Mastnak. Tudi njegov oče upa, da bi bili prav Slovenci jutri tisti, ki bodo na Rogli premešali karte.

Nekdanji glavni trener slovenskih deskarjev, zadnjih šest let pa prvi mož kitajskega alpskega deskanja Peter Kotnik pravi, da je proga Jasa idealna za slalomsko postavitev. Pogovor z njim si lahko preberete na spodnji povezavi.

