Neverjetna smola za mladega Korošca, ki je letos kar noče biti konec

"Prejšnji konec tedna smo z ekipo nastopili še na zadnji tekmi za evropski pokal v italijanskem Funesu, kjer sem imel dobro izhodišče v skupnem seštevku, nakar mi je v soboto deset minut pred štartom, ko bi se moral začeti ogrevati z rok padla deska in mi dobesedno odprla prst.

Zdravniki so mi morali zakrpati kito, pri čemer sem menda imel velikansko srečo, saj bi se kaj lahko zgodilo, da bi mi morali odpreti kar celo levo roko. Precej grozno vse skupaj in ogromna smola, ki je letos kar ni konec. Najprej koronavirus, ki mi je vzel vsaj 14 dni in mi pobral štiri do do pet kilogramov, kar sredi sezone ni najbolj obetavno, in zdaj še to," je dan pred napovedanim slalomom, ki ga je videl kot veliko priložnost v svoji karieri v pogovoru za Sportal pojasnjeval Ikovic.

Ikovic na tekmi v Scuolu (51. mesto), kjer je Tim Mastnak osvojil 3. mesto. Foto: Miha Matavž/FIS

"Vsak nekontroliran gib bi se lahko slabo končal"

Običajno sicer pravijo, da je v vsaki slabi stvari nekaj dobrega, a sam tega za zdaj še ni našel, morda edino to, da si je poškodoval levo roko in ne desno. "K sreči sem desničar, tako da vsaj to."

Prognoza? "Do včeraj sem bil povsem prepričan, da bom danes štartal, a so mi zdravniki nastop odsvetovali. Vsak nekontroliran gib bi se lahko zelo slabo končal. Že tako ali tako so mi napovedali, da bom nekaj občutka v prstu izgubil, čaka me še fizioterapija, 14 dni bi se moral izogibati pretiranim naporom. Trenutno nosim opornico, bomo videli, kaj bo po naslednjem prevezovanju."

Foto: osebni arhiv Osebna izkaznica Črta Ikovica



Datum rojstva: 9.5.1996

Kraj bivanja: Ravne na Koroškem

Snowboard klub: ASK Fužinar

Oprema (deska, čevlji): deska: Oxess, podložna plošča: Allflex, čevlji: Mountain Slope

Osebni sponzorji: Elektrotim d.o.o., Clean Cut

Šola ali fakulteta: Višja strokovna šola Ravne na Koroškem, smer mehatronika

Hobiji: hribi, longboard, gimnastika

Vztraja pri božičnem darilu iz otroštva

Svetovno prvenstvo na Rogli bi moralo biti po prvenstvu v Sierra Nevadi leta 2017 (37. mesto v paralelnem slalomu) drugo člansko prvenstvo za 25-letnega Korošca, ki se je z deskanjem začel ukvarjati pri sedmih letih, ko je za božič dobil svojo prvo desko.

Leta 2016 je bil na svetovnem mladinskem prvenstvu na Rogli tretji v paralelnem slalomu. Foto: Miha Matavž

"Res mi je žal za vse skupaj, na slalomu mi je letos res letelo, zmagal sem na tekmi evropskega pokala v Švici in komaj čakal na Roglo, ki je moje najljubše slalomsko prizorišče, in če bi imel dober dan bi bilo možno vse.

Tukaj sem leta 2016 že stal na zmagovalnem odru svetovnega mladinskega prvenstva in to prav v družbi Rusa Dimitrija Loginova, ki je včeraj na paralelnem veleslalomu znova osvojil naslov svetovnega prvaka, in Dimitrijem Karlagačevim, zmagovalcem letošnjega slaloma v Moskvi. Res škoda, povsem sem bil osredotočen na Roglo in zadnjo tekmo za svetovni pokal."

Na zmagovalnem odru je stal v družbi dveh ruskih deskarjev, Dimitrija Loginova, ki je včeraj na paralelnem veleslalomu znova osvojil naslov svetovnega prvaka, in Dimitrijem Karlagačevim, zmagovalcem letošnjega slaloma v Moskvi. Foto: Miha Matavž

Želja? Ponoviti to, kar je v sezoni 2014/2015 uspelo Žanu Koširju.

Kar zadeva rezultatske uspehe je najbolj ponosen na že omenjeno tretje mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2016 na Rogli, predvsem zato, ker se je vračal po poškodbi in ker gre za medaljo na velikem tekmovanju. A njegovi cilj sežejo še precej višje, vse do velikega kristalnega globusa, ki ga je med slovenskimi deskarji do zdaj uspelo osvojiti samo Žanu Koširju (v sezoni 2014/15 je osvojil vse tri kristalne globuse).

Ikovic v družbi strokovnega štaba in najbolj zvestih navijačev. Foto: Miha Matavž

Počasno sestavljanje mozaika

Ikovic je s svojo kariero dokaj zadovoljen, pogreša pa več konkurence v domači vrsti. "Mozaik se sicer sestavlja nekoliko počasi ampak mislim da bo, ko bodo koščki na pravem mestu, slika na koncu zelo lepa."

Mehatronik, ki si želi olimpijske izkušnje

Za vprašanja, kaj si želi početi o koncu športne kariere je vsekakor še prezgodaj, saj je trenutno povsem osredotočen na športno pot.

"Sam sem takšen, da se ne morem iti polovičarstva. Bi pa definitivno rad počel nekaj v zvezi s svojo izobrazbo mehatronika." Še prej pa bi rad dočakal svoj olimpijski krst. Do zimskih olimpijskih iger v Pekingu nas loči le še leto dni (4- do 20. 20. 2022). Seveda pod pogojem, da te zaradi pandemije sploh bodo.

Preberite še: